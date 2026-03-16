Астрология
249
1 мин

Оракул Ленорман на 16–22 марта 2026 года: финансовые возможности, новости и решения, которые изменят планы

Середина марта станет временем новых возможностей и важных решений. Для одних знаков неделя принесет финансовые шансы, для других — необходимо изменить планы или сделать выбор.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман на 16–22 марта 2026 года показывает неделю активных событий, переговоров и финансовых решений. Карты указывают на период новостей, договоренностей и ситуаций, которые могут повлиять на дальнейшее развитие дел всех знаков зодиака.

Общая энергия недели — карта Медведь

Медведь символизирует ресурсы, деньги, силу воздействия и ответственность. События этой недели часто будут связаны с финансовыми вопросами, работой или поддержкой влиятельных людей.

В фокусе недели:

  • финансовые возможности

  • важные переговоры

  • решение о работе

  • поддержка или влияние сильных людей

Прогноз для знаков зодиака

Овен — Корабль

Вероятны изменения планов, новые идеи или поездка, которая откроет возможности.

Телец — Якорь

Стабильность в работе поможет укрепить позиции.

Близнецы — Птицы

Много новостей, обсуждений и переговоров.

Рак — Кольцо

Возможна важная договоренность или новый контракт.

Лев — Солнце

Благоприятный период для работы, инициатив и новых начинаний.

Дева — Лиса

Внимательность к деталям поможет избежать недоразумений.

Весы — Дороги

Придется сделать выбор, который отразится на дальнейших планах.

Скорпион — Ключ

Появится возможность решить важный вопрос.

Стрелец — Всадник

Новость или предложение могут изменить ход событий.

Козерог — Башня

Возможны официальные дела или контакты с учреждениями.

Водолей — Букет

Приятная новость или неожиданная поддержка.

Рыбы — Рыба

Финансовые вопросы могут принести положительный результат.

16–22 марта 2026 года — неделя новостей, переговоров и финансовых возможностей. Успех зависит от способности быстро реагировать на новую информацию и использовать возможности.

