- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 119
- Время на прочтение
- 2 мин
Оракул Ленорман на 16 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Овнам – ясность, Девам – удача
16 октября – день уверенности, вдохновения и маленьких, но важных побед. Для одних знаков это время ясности, для других неожиданная возможность изменить ход событий.
Оракул Ленорман – это бревно из 36 символических карт, показывающих жизненные тенденции через простые образы: Солнце, Ключ, Сердце, Аист. Его подсказки помогают лучше понимать энергию дня, чтобы действовать вовремя и уверенно. Прогноз на 16 октября 2025 г. открывает, какие темы будут главными для каждого знака зодиака.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Солнце
День ясности и удачи. Вы сможете добиться цели и получить заслуженное признание.
Телец — Дом
Семейные дела и бытовая стабильность будут в центре внимания. День хорошо провести дома.
Близнецы — Письмо
Новости или сообщения принесут приятные изменения или откроют новые возможности.
Рак — Сердце
День эмоционального тепла, гармонии и любви. Слушайте сердце, оно не подведет.
Лев — Ключ
Вы найдете решение давно беспокоившего вопроса. Пора действовать уверенно.
Дева — Клевер
Удача на вашей стороне. Небольшая победа или стечение обстоятельств доставит радость.
Весы — Аист
Возможны изменения, которые приведут к положительным результатам. Приветствуется новый подход.
Скорпион — Букет
День радости, признательности и приятных сюрпризов. Кто оценит ваши старания.
Стрелец — Звезды
Вдохновение и видение перспектив помогут двигаться в правильном направлении.
Козерог — Собака
Верность и поддержка друзей или партнеров дадут ощущение стабильности.
Водолей — Перекресток
Перед вами – выбор. Следует все обдумать, прежде чем действовать.
Рыбы — Корабль
Новые планы или идеи на горизонте. День благоприятен для движения вперед.
16 октября 2025 года Овны получат ясность и уверенность, а Девы – небольшую, но приятную удачу. Другие знаки обретут вдохновение, стабильность или поддержку — день обещает быть дружелюбным и светлым.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.