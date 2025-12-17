Оракул Ленорман на 17 декабря 2025 года для всех знаков зодиака: Ракам — поддержка, Козорогам — уверенные решения

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман помогает увидеть основные тенденции суток и подсказывает, где следует действовать активнее, а где сохранять выдержку. 17 декабря будет способствовать продуманному решению, стабильному движению вперед и надежным договоренностям.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Коса

Потребность в быстром решении. День может потребовать решительного шага или завершения дела.

Телец — Дерево

Стабильность и постепенный рост. Добрый день для заботы о здоровье и собственном ритме.

Близнецы — Птицы

Активные разговоры, обсуждения, волнения. Важно не распылять внимание.

Рак — Собака

Поддержка, надежность и помощь со стороны близкого человека или коллеги.

Лев — Солнце

Успех и уверенность в своих действиях. Ваши старания дадут ощутимый результат.

Дева — Книга

Скрытая информация или новое знание. Не все следует сразу раскрывать.

Весы — Весы

Поиск равновесия и решение. День потребует объективности.

Скорпион — Медведь

Вопросы контроля, ресурсов или финансов. Следует действовать осмотрительно и уверенно.

Стрелец — Корабль

Планы на будущее, мнения об изменениях или новых направлениях развития.

Козерог — Ключ

Уверены решения и правильные действия. Вы найдете выход из важнейшей ситуации.

Водолей — Сад

Встречи, общение, социальная активность. Полезные контакты принесут результат.

Рыбы — Луна

Эмоциональная чувствительность и потребность в покое. День отлично подходит для творчества.

17 декабря Раки ощутят поддержку и надежное плечо рядом, а Козороги смогут принять уверенные решения. Для других знаков день будет благоприятен для взвешенных шагов, завершения дел и продуманного планирования.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

