ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
122
Время на прочтение
2 мин

Оракул Ленорман на 17 декабря 2025 года для всех знаков зодиака: Ракам — поддержка, Козорогам — уверенные решения

17 декабря 2025 г. станет днем спокойных, но важных шагов. Карты советуют не спешить, внимательно относиться к деталям и опираться на свой опыт.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман помогает увидеть основные тенденции суток и подсказывает, где следует действовать активнее, а где сохранять выдержку. 17 декабря будет способствовать продуманному решению, стабильному движению вперед и надежным договоренностям.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Коса
    Потребность в быстром решении. День может потребовать решительного шага или завершения дела.

  • Телец — Дерево
    Стабильность и постепенный рост. Добрый день для заботы о здоровье и собственном ритме.

  • Близнецы — Птицы
    Активные разговоры, обсуждения, волнения. Важно не распылять внимание.

  • Рак — Собака
    Поддержка, надежность и помощь со стороны близкого человека или коллеги.

  • Лев — Солнце
    Успех и уверенность в своих действиях. Ваши старания дадут ощутимый результат.

  • Дева — Книга
    Скрытая информация или новое знание. Не все следует сразу раскрывать.

  • Весы — Весы
    Поиск равновесия и решение. День потребует объективности.

  • Скорпион — Медведь
    Вопросы контроля, ресурсов или финансов. Следует действовать осмотрительно и уверенно.

  • Стрелец — Корабль
    Планы на будущее, мнения об изменениях или новых направлениях развития.

  • Козерог — Ключ
    Уверены решения и правильные действия. Вы найдете выход из важнейшей ситуации.

  • Водолей — Сад
    Встречи, общение, социальная активность. Полезные контакты принесут результат.

  • Рыбы — Луна
    Эмоциональная чувствительность и потребность в покое. День отлично подходит для творчества.

17 декабря Раки ощутят поддержку и надежное плечо рядом, а Козороги смогут принять уверенные решения. Для других знаков день будет благоприятен для взвешенных шагов, завершения дел и продуманного планирования.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.

Дата публикации
Количество просмотров
122
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie