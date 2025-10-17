Оракул Ленорман на 17 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Весам – удача, Ракам – новые возможности

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — это 36 символических карт, отражающих наши ежедневные ритмы. Они показывают, как события дня могут сложиться для каждого зодиака, подсказывая, на что обратить внимание. Прогноз на 17 октября 2025 поможет ощутить энергию этого дня и выбрать наилучшее направление действий.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Ключ

День решений и решений. Вы найдете ответы, которые давно искали.

Телец — Сердце

Любовь, гармония и искренность в отношениях помогут почувствовать покой и благодарность.

Близнецы — Букет

Приятные встречи, благодарность или небольшой подарок сделают день теплым.

Рак — Корабль

На горизонте новые возможности. Возможно символическое движение вперед или изменение среды.

Лев — Солнце

Энергия, сила и ясность будут сопровождать вас. Прекрасный день для действий.

Дева — Дом

Сфокусируйтесь на стабильности и благоустройстве быта. Хорошо для домашних дел.

Весы — Клевер

Удача и случайные удовольствия. Даже мелочь сегодня может стать знаком судьбы.

Скорпион — Перекресток

Возникнет выбор, который потребует внутренней честности. Прислушайтесь к себе.

Стрелец — Письмо

Новости или приглашения заставят изменить планы, но в положительном ключе.

Козерог — Собака

Поддержка друга или коллеги напомнит вам, что вы не сами.

Водолей — Книга

День открытий. Вы получите знание, что поможет разобраться в сложной ситуации.

Рыбы — Аист

Начало изменений или ощущение обновления. Отпускайте старое и открывайтесь новому.

17 октября 2025 года Весы почувствуют удачу, а Раки увидят новые возможности. Остальные знаки обретут вдохновение, гармонию или внутреннюю силу для правильных решений.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

