Оракул Ленорман на 18–24 августа 2025 года для всех знаков зодиака

Бревно Ленорман — это 36 символических карт , отражающих энергию реального времени. Следующая неделя будет насыщенной шансами, выборами и мудростью. Прогноз покажет, кто получит ясность, кому представится возможность стабилизировать дела, а кто откроет новый путь.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз на 18-24 августа для всех знаков

Овен — Горы — возможны препятствия, требующие терпения. Но вы можете их преодолеть.

Телец — Собака — поддержка, верность и надежность помогут в сложных моментах.

Близнецы — Сад — социальная активность, полезные знакомства и командная работа придают новую энергию.

Рак — Мыши — мелкие затраты или потери могут научить более внимательным ресурсам.

Лев — Ключ — время для решения вопросов, открытия дверей и новых возможностей.

Дева — Лис — остерегайтесь обмана; проявите осмотрительность по делам.

Весы — Перекресток — неделя выборов: куда двигаться дальше - решаете вы.

Скорпион — Звезда — есть шанс на вдохновение, ясность видения, реализацию замыслов.

Стрелец — Аист — изменения к лучшему: путь к обновлению открыт.

Козерог — Башня — упор на личные цели, самодостаточность и формирование стратегии.

Водолей — Сердце — день для проявления тепла, взаимности и духовной гармонии.

Рыбы — Сова — активное общение, новости, могут появиться мнения или тревоги, но это повод для действия.

18-24 августа — период, когда каждый знак получает свою энергию: кто-то найдет открытие, кто-то — стабильность, кое-кого накроет волна вдохновения. Важно слушать себя, принимать решения осознанно и поступать с уверенностью.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

