- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 32
- Время на прочтение
- 2 мин
Оракул Ленорман на 18–24 августа 2025 года для всех знаков зодиака
18-24 августа обещает неделю открытий, стабильности и внутреннего баланса. Лучшее время, чтобы прислушиваться к себе, действовать интуитивно и уверенно формировать свои планы.
Бревно Ленорман — это 36 символических карт , отражающих энергию реального времени. Следующая неделя будет насыщенной шансами, выборами и мудростью. Прогноз покажет, кто получит ясность, кому представится возможность стабилизировать дела, а кто откроет новый путь.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз на 18-24 августа для всех знаков
Овен — Горы — возможны препятствия, требующие терпения. Но вы можете их преодолеть.
Телец — Собака — поддержка, верность и надежность помогут в сложных моментах.
Близнецы — Сад — социальная активность, полезные знакомства и командная работа придают новую энергию.
Рак — Мыши — мелкие затраты или потери могут научить более внимательным ресурсам.
Лев — Ключ — время для решения вопросов, открытия дверей и новых возможностей.
Дева — Лис — остерегайтесь обмана; проявите осмотрительность по делам.
Весы — Перекресток — неделя выборов: куда двигаться дальше - решаете вы.
Скорпион — Звезда — есть шанс на вдохновение, ясность видения, реализацию замыслов.
Стрелец — Аист — изменения к лучшему: путь к обновлению открыт.
Козерог — Башня — упор на личные цели, самодостаточность и формирование стратегии.
Водолей — Сердце — день для проявления тепла, взаимности и духовной гармонии.
Рыбы — Сова — активное общение, новости, могут появиться мнения или тревоги, но это повод для действия.
18-24 августа — период, когда каждый знак получает свою энергию: кто-то найдет открытие, кто-то — стабильность, кое-кого накроет волна вдохновения. Важно слушать себя, принимать решения осознанно и поступать с уверенностью.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
