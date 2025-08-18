ТСН в социальных сетях

Астрология
32
2 мин

Оракул Ленорман на 18–24 августа 2025 года для всех знаков зодиака

18-24 августа обещает неделю открытий, стабильности и внутреннего баланса. Лучшее время, чтобы прислушиваться к себе, действовать интуитивно и уверенно формировать свои планы.

Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Бревно Ленорман — это 36 символических карт , отражающих энергию реального времени. Следующая неделя будет насыщенной шансами, выборами и мудростью. Прогноз покажет, кто получит ясность, кому представится возможность стабилизировать дела, а кто откроет новый путь.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз на 18-24 августа для всех знаков

  • Овен — Горы возможны препятствия, требующие терпения. Но вы можете их преодолеть.

  • Телец — Собака поддержка, верность и надежность помогут в сложных моментах.

  • Близнецы — Сад социальная активность, полезные знакомства и командная работа придают новую энергию.

  • Рак — Мыши мелкие затраты или потери могут научить более внимательным ресурсам.

  • Лев — Ключ время для решения вопросов, открытия дверей и новых возможностей.

  • Дева — Лис остерегайтесь обмана; проявите осмотрительность по делам.

  • Весы — Перекресток неделя выборов: куда двигаться дальше - решаете вы.

  • Скорпион — Звезда есть шанс на вдохновение, ясность видения, реализацию замыслов.

  • Стрелец — Аист изменения к лучшему: путь к обновлению открыт.

  • Козерог — Башня упор на личные цели, самодостаточность и формирование стратегии.

  • Водолей — Сердце день для проявления тепла, взаимности и духовной гармонии.

  • Рыбы — Сова активное общение, новости, могут появиться мнения или тревоги, но это повод для действия.

18-24 августа период, когда каждый знак получает свою энергию: кто-то найдет открытие, кто-то стабильность, кое-кого накроет волна вдохновения. Важно слушать себя, принимать решения осознанно и поступать с уверенностью.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

