Оракул Ленорман на 18 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Стрельцам – вдохновение, Тельцам – стабильность

18 августа – день, когда творчество, ясность мысли и внутреннее спокойствие помогут двигаться уверенно вперед. Карты подскажут, когда действовать активно, а когда делиться чувствами.

Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Колода Ленорман содержит 36 карт с символическими значениями, отображающими энергию дня. Прогноз на 18 августа 2025 поможет сориентироваться, какие темы станут решающими — творчество, коммуникации, стабильность или внутренняя гармония.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Сердце
    День согреет светом любви, тепла и близости. Подходит для обновления эмоциональных контактов.

  • Телец — Якорь
    Стабильность, опора и надежность по делам и отношениям. Удачный день для укладки фундамента.

  • Близнецы — Письмо
    Новости, документы и важные обращения они могут открыть новые двери.

  • Рак — Солнце
    Яркая энергия, уверенность и признание прекрасный день, чтобы проявить себя.

  • Лев — Букет
    Сюрпризы, любовь и благодарность удачно проявить заботу или получить приятный жест.

  • Дева — Дерево
    Здоровье, рост и внутренняя гармония. Хорошее время для оздоровления и коррекции внутреннего баланса.

  • Весы — Медведь
    Сила, влияние, поддержка необходимая стабильная основа для действий или перестроек.

  • Скорпион — Звезды
    Озарение, вдохновение, ясное видение день для мечтаний и формирование больших планов.

  • Стрелец — Гонец
    Толчок, быстрые изменения, новости – положительные импульсы заставляют двигаться вперед.

  • Козерог — Облака
    Возможна неопределенность или замешательство. Лучше воздержаться от решений, пока не станет все ясно.

  • Водолей — Кольцо
    Соглашение, партнерство, обязательства – время закрепить договоренности или расширить взаимопонимание.

  • Рыбы — Дорога
    Чувство выбора, несколько путей впереди. Следует прислушиваться к себе и выбрать свое направление.

18 августа 2025 будет способствовать как творческим проявлениям, так и стабильному развитию. Кто-то получит вдохновение, другие — заложить фундамент или принять важное решение. Объединяйте внутреннюю силу и ясность в действиях.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

