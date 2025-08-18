- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 339
- Время на прочтение
- 2 мин
Оракул Ленорман на 18 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Стрельцам – вдохновение, Тельцам – стабильность
18 августа – день, когда творчество, ясность мысли и внутреннее спокойствие помогут двигаться уверенно вперед. Карты подскажут, когда действовать активно, а когда делиться чувствами.
Колода Ленорман содержит 36 карт с символическими значениями, отображающими энергию дня. Прогноз на 18 августа 2025 поможет сориентироваться, какие темы станут решающими — творчество, коммуникации, стабильность или внутренняя гармония.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Сердце
День согреет светом любви, тепла и близости. Подходит для обновления эмоциональных контактов.
Телец — Якорь
Стабильность, опора и надежность по делам и отношениям. Удачный день для укладки фундамента.
Близнецы — Письмо
Новости, документы и важные обращения — они могут открыть новые двери.
Рак — Солнце
Яркая энергия, уверенность и признание — прекрасный день, чтобы проявить себя.
Лев — Букет
Сюрпризы, любовь и благодарность — удачно проявить заботу или получить приятный жест.
Дева — Дерево
Здоровье, рост и внутренняя гармония. Хорошее время для оздоровления и коррекции внутреннего баланса.
Весы — Медведь
Сила, влияние, поддержка — необходимая стабильная основа для действий или перестроек.
Скорпион — Звезды
Озарение, вдохновение, ясное видение — день для мечтаний и формирование больших планов.
Стрелец — Гонец
Толчок, быстрые изменения, новости – положительные импульсы заставляют двигаться вперед.
Козерог — Облака
Возможна неопределенность или замешательство. Лучше воздержаться от решений, пока не станет все ясно.
Водолей — Кольцо
Соглашение, партнерство, обязательства – время закрепить договоренности или расширить взаимопонимание.
Рыбы — Дорога
Чувство выбора, несколько путей впереди. Следует прислушиваться к себе и выбрать свое направление.
18 августа 2025 будет способствовать как творческим проявлениям, так и стабильному развитию. Кто-то получит вдохновение, другие — заложить фундамент или принять важное решение. Объединяйте внутреннюю силу и ясность в действиях.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.
Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.