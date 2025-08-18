Оракул Ленорман на 18 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Стрельцам – вдохновение, Тельцам – стабильность

Оракул Ленорман / © ТСН

Колода Ленорман содержит 36 карт с символическими значениями, отображающими энергию дня. Прогноз на 18 августа 2025 поможет сориентироваться, какие темы станут решающими — творчество, коммуникации, стабильность или внутренняя гармония.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Сердце

День согреет светом любви, тепла и близости. Подходит для обновления эмоциональных контактов.

Телец — Якорь

Стабильность, опора и надежность по делам и отношениям. Удачный день для укладки фундамента.

Близнецы — Письмо

Новости, документы и важные обращения — они могут открыть новые двери.

Рак — Солнце

Яркая энергия, уверенность и признание — прекрасный день, чтобы проявить себя.

Лев — Букет

Сюрпризы, любовь и благодарность — удачно проявить заботу или получить приятный жест.

Дева — Дерево

Здоровье, рост и внутренняя гармония. Хорошее время для оздоровления и коррекции внутреннего баланса.

Весы — Медведь

Сила, влияние, поддержка — необходимая стабильная основа для действий или перестроек.

Скорпион — Звезды

Озарение, вдохновение, ясное видение — день для мечтаний и формирование больших планов.

Стрелец — Гонец

Толчок, быстрые изменения, новости – положительные импульсы заставляют двигаться вперед.

Козерог — Облака

Возможна неопределенность или замешательство. Лучше воздержаться от решений, пока не станет все ясно.

Водолей — Кольцо

Соглашение, партнерство, обязательства – время закрепить договоренности или расширить взаимопонимание.

Рыбы — Дорога

Чувство выбора, несколько путей впереди. Следует прислушиваться к себе и выбрать свое направление.

18 августа 2025 будет способствовать как творческим проявлениям, так и стабильному развитию. Кто-то получит вдохновение, другие — заложить фундамент или принять важное решение. Объединяйте внутреннюю силу и ясность в действиях.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

