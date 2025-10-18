Оракул Ленорман на 18 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Девам – новые пути, Стрельцам – поддержка

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — это система из 36 карт -символов, отражающих жизненные энергии дня через простые образы: Перекресток, Собака, Сердце, Ключ, Солнце. Они помогают увидеть тенденции и подсказывают, как лучше использовать возможности текущего дня. Прогноз на 18 октября 2025 г. открывает, что Вселенная подготовила каждому из знаков.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Письмо

Важная новость или разговор повлияет на ваши планы. Сегодня следует быть в контакте.

Телец — Букет

Получите знак внимания или признательности. День пройдет в тёплой атмосфере.

Близнецы — Солнце

Успех и ясность помогут принять верное решение. Действуйте смело.

Рак — Дом

Сосредоточьтесь на семье и стабильности. Хороший день для бытовых дел.

Лев — Сердце

Нежность, поддержка и теплые чувства. Возможен эмоциональный разговор «по душам».

Дева — Перекресток

Перед вами несколько путей. Сегодня важно выбрать тот, который ближе к внутреннему зову.

Весы — Клевер

Маленькая удача или стечение обстоятельств сыграет вам в пользу.

Скорпион — Аист

Время обновления. Вы почувствуете, что-то в вашей жизни уже готово меняться.

Стрелец — Собака

Поддержка друга или партнера станет опорой и источником уверенности.

Козорог — Звезды

День вдохновения и новое видение будущего. Пора планировать.

Водолей — Книга

Получите информацию или подсказку, которая поможет разобраться в ситуации.

Рыбы — Ключ

Вы найдете решение или ресурс, которого не хватало. День прорыва.

18 октября 2025 года Девы будут стоять перед важным выбором, а Стрельцы получат поддержку и лояльность людей рядом. Другие знаки будут иметь день вдохновения, стабильности или новых открытий.

