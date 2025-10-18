ТСН в социальных сетях

Оракул Ленорман на 18 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Девам – новые пути, Стрельцам – поддержка

18 октября станет днем решений, взаимной поддержки и внутренних открытий. Для одних знаков это время движения вперед, для других – возможность почувствовать сопротивление в людях рядом.

Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — это система из 36 карт -символов, отражающих жизненные энергии дня через простые образы: Перекресток, Собака, Сердце, Ключ, Солнце. Они помогают увидеть тенденции и подсказывают, как лучше использовать возможности текущего дня. Прогноз на 18 октября 2025 г. открывает, что Вселенная подготовила каждому из знаков.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Письмо
    Важная новость или разговор повлияет на ваши планы. Сегодня следует быть в контакте.

  • Телец — Букет
    Получите знак внимания или признательности. День пройдет в тёплой атмосфере.

  • Близнецы — Солнце
    Успех и ясность помогут принять верное решение. Действуйте смело.

  • Рак — Дом
    Сосредоточьтесь на семье и стабильности. Хороший день для бытовых дел.

  • Лев — Сердце
    Нежность, поддержка и теплые чувства. Возможен эмоциональный разговор «по душам».

  • Дева — Перекресток
    Перед вами несколько путей. Сегодня важно выбрать тот, который ближе к внутреннему зову.

  • Весы — Клевер
    Маленькая удача или стечение обстоятельств сыграет вам в пользу.

  • Скорпион — Аист
    Время обновления. Вы почувствуете, что-то в вашей жизни уже готово меняться.

  • Стрелец — Собака
    Поддержка друга или партнера станет опорой и источником уверенности.

  • Козорог — Звезды
    День вдохновения и новое видение будущего. Пора планировать.

  • Водолей — Книга
    Получите информацию или подсказку, которая поможет разобраться в ситуации.

  • Рыбы — Ключ
    Вы найдете решение или ресурс, которого не хватало. День прорыва.

18 октября 2025 года Девы будут стоять перед важным выбором, а Стрельцы получат поддержку и лояльность людей рядом. Другие знаки будут иметь день вдохновения, стабильности или новых открытий.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

