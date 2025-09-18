Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — это колода из 36 карт -символов, отражающих жизненные ситуации и ежедневные события. Она помогает лучше понять атмосферу дня и избрать правильную стратегию действий. Прогноз на 18 сентября 2025 года подскажет, что ждет разные знаки зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Дом

Дела семьи и быта выходят на первый план. Время стабильности.

Телец — Книга

Вы получите новые знания или узнаете что-нибудь важное.

Близнецы — Письмо

Важные новости или документ изменят ваши планы.

Рак — Сердце

День гармонии и теплых чувств. Прекрасное время для отношений.

Лев — Якорь

Уверенность и стабильность помогут закрепить достижения.

Дева — Перекресток

Вас ждет выбор. Не торопитесь, учтите все варианты.

Весы — Солнце

Успех и ясность. Вы получите положительные результаты своих действий.

Скорпион — Ключ

Вы найдете решение и откроете новые возможности.

Стрелец — Звезды

Время вдохновения и планирования будущего.

Козерог — Букет

Приятные сюрпризы и благодарность сделают ваш день светлее.

Водолей — Собака

Верность и поддержка друзей или партнеров будут являться главной опорой.

Рыбы — Аист

На горизонте положительные перемены и новый этап.

18 сентября 2025 года Скорпионы обретут новые возможности, а Козороги получат приятные сюрпризы. Для других символов этот день станет временем стабильности, вдохновения или важных новостей.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

