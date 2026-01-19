Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман помогает увидеть главные тенденции недели и понять, где вас ждет движение вперед, а где лучше сделать паузу. Период 19–25 января благоприятен для давно назревавших решений и для шагов, которые помогут закрепить позиции в начале года. Во многих знаков зодиака неделя пройдет под знаком новостей, финансовых тем и выбора направления.

Прогноз на неделю для всех знаков зодиака

Овен — Коса

Неделя принесет решительные шаги и скорые изменения. Хорошо завершать то, что давно висело в воздухе, и не тянуть время там, где нужно действие.

Телец — Рыбы

Финансовые возможности и практические решения. Возможны удачные покупки, выгодные договоренности или возврат к теме денег, которую важно контролировать.

Близнецы — Письмо

Новости, сообщения, документы, важные разговоры. Неделя благоприятна для переговоров и уточнения деталей — именно у них будет ключ к результату.

Рак — Дом

Потребность в стабильности и сопротивлении. Хорошее время для домашних дел, семейных вопросов и возобновления ресурса без перегрузки.

Лев — Солнце

Сильная неделя с хорошими результатами. Вы будете заметны, уверены и способны быстро продвигать дела вперед, если не будете распылять внимание.

Дева — Книга

Неделя информации и выводов. Некоторые процессы еще не полностью раскрыты, поэтому следует наблюдать, собирать факты и не торопиться с окончательными решениями.

Весы — Перекресток

Важно решение и выбор направления. Неделя подтолкнет к определенности – лучше выбирать то, что дает перспективу и внутреннюю опору.

Скорпион — Лиса

Бдительность и проверка деталей. Неделя требует осторожности: не спешите доверять словам и не принимайте решения без подтверждений.

Стрелец — Всадник

Движение, новости, активные контакты. Неделя может принести неожиданные предложения, короткие поездки или ситуации, где придется быстро реагировать.

Козерог — Якорь

Стабильность и уверенная позиция. Неделя благоприятна для закрепления результатов, планировки и спокойного движения без лишнего шума.

Водолей — Звезды

Вдохновение, новые идеи и видение перспективы. Хорошо планировать, обновлять цели и заниматься тем, что имеет долгосрочный смысл.

Рыбы — Сердце

Теплые эмоции и важные разговоры с близкими. Неделя благоприятна для поддержки, сближения и решений, принимаемых с учетом чувств.

19–25 января 2026 г. пройдет под знаком новостей, решений и практических шагов. Тельцы могут получить финансовые возможности, Весы – принять важное решение, а Львы – почувствовать уверенность и сильный результат. В общей сложности неделя подходит для завершения лишнего, наведения порядка и четких договоренностей.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.