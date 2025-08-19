Оракул Ленорман на 19 августа 2025: Скорпионам — ясность, Львам — приятные изменения

Оракул Ленорман / © ТСН

Карты Ленормана помогают понять подсознательные тенденции дня. Они подсказывают, где следует действовать активно, а где довериться обстоятельствам. Прогноз на 19 августа дает ориентиры для всех знаков зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Собака

День принесет верность, поддержку и дружеские контакты. Хорошее время для укрепления доверия.

Телец — Гора

Возможны препятствия, требующие терпения. Важно не отступать, а искать пути обхода.

Близнецы — Рыба

Энергия достатка и денег. Вероятны неожиданные поступления или удачные идеи для заработка.

Рак — Ключ

Решение проблем, новые открытия и понимания. То, что казалось сложным, станет проще.

Лев — Аист

Перемены, переезды или приятные новости. День благоприятен для новых этапов в жизни.

Дева — Сова

Общение, советы и мудрые мысли. Следует прислушиваться к имеющим опыт.

Весы — Башня

Пора сосредоточиться на личных целях и собственных границах. Важно отделить личное от чужого.

Скорпион — Фонарь

День ясности и прозрачных ситуаций. Вы сможете четко увидеть истину и сделать правильный выбор.

Стрелец — Лодка

Путешествия, движение и открытие новых горизонтов. Возможны поездки или мечты о них.

Козерог — Мышь

Мелкие хлопоты могут отнимать энергию. Следует присмотреться к деталям, чтобы избежать потерь.

Водолей — Женщина

В центре событий может оказаться важная женщина. Ее влияние станет определяющим в этот день.

Рыбы — Книга

Тайны, обучение, новые знания. Прекрасный момент для саморазвития или раскрытия скрытого.

19 августа станет днем перемен и прозрений. Одни знаки получат поддержку друзей, другие откроют новые знания или возможности. День обещает быть насыщенным и плодотворным.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

