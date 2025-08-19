ТСН в социальных сетях

Оракул Ленорман на 19 августа 2025: Скорпионам — ясность, Львам — приятные изменения

19 августа 2025 открывает новые возможности для личностного роста и изменений. Некоторые знаки получат важные новости, другие – шанс стабилизировать свои дела и двигаться к мечтам.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Карты Ленормана помогают понять подсознательные тенденции дня. Они подсказывают, где следует действовать активно, а где довериться обстоятельствам. Прогноз на 19 августа дает ориентиры для всех знаков зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Собака
    День принесет верность, поддержку и дружеские контакты. Хорошее время для укрепления доверия.

  • Телец — Гора
    Возможны препятствия, требующие терпения. Важно не отступать, а искать пути обхода.

  • Близнецы — Рыба
    Энергия достатка и денег. Вероятны неожиданные поступления или удачные идеи для заработка.

  • Рак — Ключ
    Решение проблем, новые открытия и понимания. То, что казалось сложным, станет проще.

  • Лев — Аист
    Перемены, переезды или приятные новости. День благоприятен для новых этапов в жизни.

  • Дева — Сова
    Общение, советы и мудрые мысли. Следует прислушиваться к имеющим опыт.

  • Весы — Башня
    Пора сосредоточиться на личных целях и собственных границах. Важно отделить личное от чужого.

  • Скорпион — Фонарь
    День ясности и прозрачных ситуаций. Вы сможете четко увидеть истину и сделать правильный выбор.

  • Стрелец — Лодка
    Путешествия, движение и открытие новых горизонтов. Возможны поездки или мечты о них.

  • Козерог — Мышь
    Мелкие хлопоты могут отнимать энергию. Следует присмотреться к деталям, чтобы избежать потерь.

  • Водолей — Женщина
    В центре событий может оказаться важная женщина. Ее влияние станет определяющим в этот день.

  • Рыбы — Книга
    Тайны, обучение, новые знания. Прекрасный момент для саморазвития или раскрытия скрытого.

19 августа станет днем перемен и прозрений. Одни знаки получат поддержку друзей, другие откроют новые знания или возможности. День обещает быть насыщенным и плодотворным.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

