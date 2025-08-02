Оракул Ленорман на 2 августа 2025: Водолеям – яркие встречи, Козорогам – новые возможности

Оракул Ленорман / © ТСН

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Оракул Ленорман – система символических карт, открывающих важные подсказки для каждого дня. На 2 августа 2025 карты указывают на тему открытия, новых встреч и точного понимания себя. Узнай, какая карта выпадет твоему знаку и как использовать энергию дня на пользу.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — "Ключ"

Открытие, решение, возможности — сегодня вы найдете важный доступ или получите приближающийся к цели ответ.

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Телец — "Корабль"

Путешествие, движение или новые горизонты. День подходит для перемен направлений – по делам или планам со знакомствами.

Близнецы — "Дерево"

Стабильный рост: гармония физическая и эмоциональная. Прекрасный день для здоровья, планирования и обдуманных действий.

Рак — "Письмо"

Сообщение, переписка, важное известие. Избегайте торможения – информация может быть ключевой.

Лев — "Гроб"

Карта трансформации: шанс оставить позади то, что больше не работает. Осознанное завершение – до наступления нового.

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Дева — "Мост"

Связи, примирения, решения. Сегодня легко найти общий язык, выполнить договоренность или урегулировать ситуацию.

Весы — "Перекресток"

Выбор и новые направления: день неоднозначен, но нужно сделать шаг, чтобы выбрать свой путь.

Скорпион — "Сердце"

Чувства, вдохновение, теплые эмоции сегодня гармония в отношениях и энергия близости.

Стрелец — "Мыши"

Мелкие потери, рассеяние энергии. Избегайте суеты и мелочных конфликтов – лучше сосредоточиться.

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Козерог — "Солнце"

Свет, признание, успех – карта обещает новые возможности и шанс заявить о себе.

Водолей — "Сад"

Общественная активность, яркие встречи, групповые проекты. Новые знакомства могут стать важными.

Рыбы — "Лилии"

Спокойствие, душевное равновесие, мудрые отношения. Прекрасно проводить время в семье или с близкими друзьями.

2 августа 2025 года – время открытий, трансформаций и выбора. День, когда можно найти новый путь или завершить то, что уже не служит. В центре – самопознание, связи, внутренняя мудрость и чувство гармонии.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.