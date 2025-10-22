ТСН в социальных сетях

Оракул Ленорман на 20–26 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Тельцам – стабильность, Рыбам – новый этап

Период с 20 по 26 октября 2025 будет благоприятным для внутреннего баланса, обдуманных решений и постепенного движения вперед. Для одних знаков это время стабильности и закрепления результатов, для других переход на новый уровень или начало важного изменения.

Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — это система из 36 символических карт , помогающих увидеть тенденции периода на языке простых архетипов: Якорь — о стабильности, Аист — об изменениях, Солнце — о ясности, Книга — о новых знаниях. Недельный прогноз на 20-26 октября 2025 показывает, какие энергии будут влиять на каждый знак зодиака и как их лучше использовать.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Аист
    Время обновления и движения вперед. Изменения будут плавными, но важными.

  • Телец — Якорь
    Неделя стабильности и уверенности. Дела двигаются медленно, но результативно.

  • Близнецы — Письмо
    Новые переговоры, информация или договоренности станут центральной темой.

  • Рак — Сердце
    Чувства, теплые связи и поддержка близких помогут легко пройти неделю.

  • Лев — Ключ
    Вы получите доступ к новым возможностям или найдете решение проблемы.

  • Дева — Звезды
    Вдохновение и дальновидные планы. Хороший период для постановки новых целей.

  • Весы — Букет
    Благодарность, удовольствие, признание. Неделя эмоциональной воздушности.

  • Скорпион — Перекресток
    Возникнет выбор. Следует выбирать путь, который ближе к внутреннему зову.

  • Стрелец — Корабль
    Движение, перспективы и расширение. Возможны новые контакты или поездки.

  • Козерог — Дом
    Потребность в стабильности, сопротивлении, семейных ресурсах. Хорошо завершать старые дела.

  • Водолей — Клевер
    Маленькие удачи или случайные подарки от Вселенной усилят прогресс.

  • Рыбы — Аист
    Комплексный переход: новый этап с реальными возможностями. Вы созрели до перемен.

Неделя с 20 по 26 октября 2025 года благоприятна для стабилизации, планирования и постепенных решительных шагов. Тельцы получат чувство опоры, а Рыбы – начало нового этапа с реальными шансами на прорыв. Другие знаки обретут ясность, вдохновение или гармонию в отношениях и планах.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

