Оракул Ленорман на 20–26 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Тельцам – стабильность, Рыбам – новый этап

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Оракул Ленорман — это система из 36 символических карт , помогающих увидеть тенденции периода на языке простых архетипов: Якорь — о стабильности, Аист — об изменениях, Солнце — о ясности, Книга — о новых знаниях. Недельный прогноз на 20-26 октября 2025 показывает, какие энергии будут влиять на каждый знак зодиака и как их лучше использовать.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Аист

Время обновления и движения вперед. Изменения будут плавными, но важными.

Телец — Якорь

Неделя стабильности и уверенности. Дела двигаются медленно, но результативно.

Близнецы — Письмо

Новые переговоры, информация или договоренности станут центральной темой.

Рак — Сердце

Чувства, теплые связи и поддержка близких помогут легко пройти неделю.

Лев — Ключ

Вы получите доступ к новым возможностям или найдете решение проблемы.

Дева — Звезды

Вдохновение и дальновидные планы. Хороший период для постановки новых целей.

Весы — Букет

Благодарность, удовольствие, признание. Неделя эмоциональной воздушности.

Скорпион — Перекресток

Возникнет выбор. Следует выбирать путь, который ближе к внутреннему зову.

Стрелец — Корабль

Движение, перспективы и расширение. Возможны новые контакты или поездки.

Козерог — Дом

Потребность в стабильности, сопротивлении, семейных ресурсах. Хорошо завершать старые дела.

Водолей — Клевер

Маленькие удачи или случайные подарки от Вселенной усилят прогресс.

Рыбы — Аист

Комплексный переход: новый этап с реальными возможностями. Вы созрели до перемен.

Неделя с 20 по 26 октября 2025 года благоприятна для стабилизации, планирования и постепенных решительных шагов. Тельцы получат чувство опоры, а Рыбы – начало нового этапа с реальными шансами на прорыв. Другие знаки обретут ясность, вдохновение или гармонию в отношениях и планах.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.