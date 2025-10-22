- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 243
- Время на прочтение
- 2 мин
Оракул Ленорман на 20–26 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Тельцам – стабильность, Рыбам – новый этап
Период с 20 по 26 октября 2025 будет благоприятным для внутреннего баланса, обдуманных решений и постепенного движения вперед. Для одних знаков это время стабильности и закрепления результатов, для других переход на новый уровень или начало важного изменения.
Оракул Ленорман — это система из 36 символических карт , помогающих увидеть тенденции периода на языке простых архетипов: Якорь — о стабильности, Аист — об изменениях, Солнце — о ясности, Книга — о новых знаниях. Недельный прогноз на 20-26 октября 2025 показывает, какие энергии будут влиять на каждый знак зодиака и как их лучше использовать.
Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Аист
Время обновления и движения вперед. Изменения будут плавными, но важными.
Телец — Якорь
Неделя стабильности и уверенности. Дела двигаются медленно, но результативно.
Близнецы — Письмо
Новые переговоры, информация или договоренности станут центральной темой.
Рак — Сердце
Чувства, теплые связи и поддержка близких помогут легко пройти неделю.
Лев — Ключ
Вы получите доступ к новым возможностям или найдете решение проблемы.
Дева — Звезды
Вдохновение и дальновидные планы. Хороший период для постановки новых целей.
Весы — Букет
Благодарность, удовольствие, признание. Неделя эмоциональной воздушности.
Скорпион — Перекресток
Возникнет выбор. Следует выбирать путь, который ближе к внутреннему зову.
Стрелец — Корабль
Движение, перспективы и расширение. Возможны новые контакты или поездки.
Козерог — Дом
Потребность в стабильности, сопротивлении, семейных ресурсах. Хорошо завершать старые дела.
Водолей — Клевер
Маленькие удачи или случайные подарки от Вселенной усилят прогресс.
Рыбы — Аист
Комплексный переход: новый этап с реальными возможностями. Вы созрели до перемен.
Неделя с 20 по 26 октября 2025 года благоприятна для стабилизации, планирования и постепенных решительных шагов. Тельцы получат чувство опоры, а Рыбы – начало нового этапа с реальными шансами на прорыв. Другие знаки обретут ясность, вдохновение или гармонию в отношениях и планах.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.
Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.