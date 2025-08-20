- Дата публикации
-
Астрология
- Астрология
- Количество просмотров
- 89
- Время на прочтение
- 2 мин
Оракул Ленорман на 20 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Стрельцам – новые горизонты, Весам – важные сообщения
20 августа – день, когда новые возможности откроют путь вперед, а четкость коммуникации станет ключом к успеху. Карты подскажут, кому действовать активно, а кому слушать и принимать знаки.
Ленорман – колода из 36 карт, каждая символически отображает определенную энергию дня. 20 августа 2025 славится стартами, связями и углами выбора. У вас появится ясность по направлению действий.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен.
Это день знаний и открытий. Возможно, вы узнаете что-нибудь важное, что изменит ваш взгляд.
Телец - Сердце
Гармония, поддержка, душевность. Теплые отношения – это ваш ресурс сегодня.
Близнецы - Письмо
Неожиданное сообщение или документ изменит ход событий. Будьте внимательны к входящей информации.
Рак - Якорь
Стабильность и надежный фундамент – эти качества помогут всем, кто двигается под градусом напряжения.
Лев – Солнце
Ваш день о свете, успехе и признании. Удача на вашей стороне.
Дева — Дорога
Время выбора: следует проанализировать варианты, прежде чем двигаться дальше.
Весы — Гонец
Быстрые изменения или новости. Что-то быстро пройдет через вашу жизнь – не пропустите сигнал.
Скорпион — Цветы
Приятные сюрпризы и комплименты. День для дружеских жестов и радостей.
Стрелец — Корабль
Новый горизонт – возможность путешествия, переезда или открытия нового направления.
Козерог — Дерево
Гармония со своими корнями, здоровье и внутренняя стойкость – именно они поддержат в этот день.
Водолей — Облака
Возможна неопределенность. Лучше отложить важные решения, пока ситуация не прояснится.
Рыбы - Ключ
Решение будет найдено — или дверь, которая казалась закрытой, откроется для вас.
20 августа 2025 года будет полон новостей, выборов и поддержки. Кто-то найдет ясность, кто-то – стабильность, а кто-то – новое направление в празднике или путешествии. День о движении вперед — если слушать сердцем и умом.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
