Оракул Ленорман на 20 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Стрельцам – новые горизонты, Весам – важные сообщения

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Ленорман – колода из 36 карт, каждая символически отображает определенную энергию дня. 20 августа 2025 славится стартами, связями и углами выбора. У вас появится ясность по направлению действий.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен.

Это день знаний и открытий. Возможно, вы узнаете что-нибудь важное, что изменит ваш взгляд.

Реклама

Телец - Сердце

Гармония, поддержка, душевность. Теплые отношения – это ваш ресурс сегодня.

Близнецы - Письмо

Неожиданное сообщение или документ изменит ход событий. Будьте внимательны к входящей информации.

Рак - Якорь

Стабильность и надежный фундамент – эти качества помогут всем, кто двигается под градусом напряжения.

Лев – Солнце

Ваш день о свете, успехе и признании. Удача на вашей стороне.

Реклама

Дева — Дорога

Время выбора: следует проанализировать варианты, прежде чем двигаться дальше.

Весы — Гонец

Быстрые изменения или новости. Что-то быстро пройдет через вашу жизнь – не пропустите сигнал.

Скорпион — Цветы

Приятные сюрпризы и комплименты. День для дружеских жестов и радостей.

Стрелец — Корабль

Новый горизонт – возможность путешествия, переезда или открытия нового направления.

Реклама

Козерог — Дерево

Гармония со своими корнями, здоровье и внутренняя стойкость – именно они поддержат в этот день.

Водолей — Облака

Возможна неопределенность. Лучше отложить важные решения, пока ситуация не прояснится.

Рыбы - Ключ

Решение будет найдено — или дверь, которая казалась закрытой, откроется для вас.

20 августа 2025 года будет полон новостей, выборов и поддержки. Кто-то найдет ясность, кто-то – стабильность, а кто-то – новое направление в празднике или путешествии. День о движении вперед — если слушать сердцем и умом.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.