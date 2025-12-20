Оракул Ленорман на 20 декабря 2025 года для всех знаков зодиака: Весам – удачный выбор, Рыбам – внутреннее спокойствие.

Оракул Ленорман / © Pixabay

Реклама

Карты Оракула Ленорман помогают увидеть главные тенденции суток и подсказывают, где следует действовать осмотрительно, а где довериться процессу. 20 декабря символы отмечают пользу последовательности, внимания к деталям и заботы о собственных ресурсах.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Медведь

Вопросы ответственности и ресурсов выходят на первый план. Действуйте уверенно, но без давления.

Телец — Книга

Информация или тема еще не полностью раскрыта. Следует собрать факты и не спешить с выводами.

Близнецы — Птицы

Активные разговоры и обсуждения. Возможны волнения, но они помогут найти решение.

Рак — Дом

Стабильность и потребность в комфорте. Хороший день для семейных и бытовых дел.

Лев — Коса

Решительный шаг или завершение вопроса. Пора отсечь лишнее и двигаться дальше.

Дева — Якорь

Устойчивость и выдержка. Вы удерживаете курс и не сбиваетесь с выбранного пути.

Весы — Перекресток

Удачный выбор. Важно определиться с направлением и не откладывать решение.

Скорпион — Башня

Сосредоточенность и дистанция. День подходит для аналитики и работы в одиночку.

Стрелец — Корабль

Мнения об изменениях или планах на будущее. Следует смотреть шире и строить стратегию.

Козерог — Собака

Поддержка со стороны надежного человека. Командная работа принесет пользу.

Водолей — Сад

Социальная активность, встречи и полезные контакты. Ваша открытость будет вознаграждена.

Рыбы — Дерево

Внутреннее спокойствие и восстановление сил. Хорошо сохранять умеренный ритм и заботиться о самочувствии.

20 декабря Весы смогут сделать удачный выбор и определиться с дальнейшими шагами, а Рыбы ощутят внутреннее спокойствие и потребность в гармоничном темпе. Для других знаков день будет благоприятным для завершения дел и спокойной планировки.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.