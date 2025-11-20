Оракул Ленорман на 20 ноября 2025 года для всех знаков зодиака: Львам — стабильность, Весам — новые шансы

Оракул Ленорман / © Pixabay

Оракул Ленорман отображает глубинные энергии каждый день через символические образы. Его советы помогают увидеть перспективу, сосредоточиться на главном и использовать обстоятельства в свою пользу. Прогноз на 20 ноября подсказывает: не торопитесь — сейчас пора укреплять то, что имеет ценность.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Башня

Сосредоточенность и порядок. Вы успешно справитесь с задачами, если будете действовать методически.

Телец — Букет

День радости и благодарности. Вас могут приятно удивить мелочи или добрые слова.

Близнецы — Ключ

Вы найдете ответ или решение, которое поможет решить старый вопрос.

Рак — Сердце

Тепло, поддержка и понимание. Хорошо крепить важные отношения.

Лев — Дом

Стабильность и уверенность. День подходит для наведения порядка – как в делах, так и в мыслях.

Дева — Клевер

Маленькая удача или приятная неожиданность сделают день светлее.

Весы — Аист

Новые шансы уже рядом. Изменения, даже незначительные, принесут облегчение и вдохновение.

Скорпион — Солнце

Чувство силы и удовольствие от проделанного. Вы сможете добиться заметных результатов.

Стрелец — Звезды

Творчество и вдохновение. Хорошо планировать, мечтать и готовить новые проекты.

Козерог — Якорь

Надежность и уверенность в своей позиции. День благоприятен для стабильных решений.

Водолей — Корабль

Движение вперед и стремление к новому. Пора сделать первый шаг к задуманной цели.

Рыбы — Дерево

Покой и внутренняя гармония. Хорошо восстанавливать силы и заботиться о балансе.

20 ноября Львы почувствуют стабильность и уверенность в своих действиях, а Весы получат новые шансы и свежее вдохновение. Для других знаков это день равновесия, признательности и положительных сдвигов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

