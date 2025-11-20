ТСН в социальных сетях

Оракул Ленорман на 20 ноября 2025 года для всех знаков зодиака: Львам — стабильность, Весам — новые шансы

20 ноября 2025 года — день практических решений, гармонических разговоров и конструктивных действий. Этот период благоприятен для тех, кто стремится к стабильности и прагматичному подходу к делам.

Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © Pixabay

Оракул Ленорман отображает глубинные энергии каждый день через символические образы. Его советы помогают увидеть перспективу, сосредоточиться на главном и использовать обстоятельства в свою пользу. Прогноз на 20 ноября подсказывает: не торопитесь — сейчас пора укреплять то, что имеет ценность.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Башня
    Сосредоточенность и порядок. Вы успешно справитесь с задачами, если будете действовать методически.

  • Телец — Букет
    День радости и благодарности. Вас могут приятно удивить мелочи или добрые слова.

  • Близнецы — Ключ
    Вы найдете ответ или решение, которое поможет решить старый вопрос.

  • Рак — Сердце
    Тепло, поддержка и понимание. Хорошо крепить важные отношения.

  • Лев — Дом
    Стабильность и уверенность. День подходит для наведения порядка – как в делах, так и в мыслях.

  • Дева — Клевер
    Маленькая удача или приятная неожиданность сделают день светлее.

  • Весы — Аист
    Новые шансы уже рядом. Изменения, даже незначительные, принесут облегчение и вдохновение.

  • Скорпион — Солнце
    Чувство силы и удовольствие от проделанного. Вы сможете добиться заметных результатов.

  • Стрелец — Звезды
    Творчество и вдохновение. Хорошо планировать, мечтать и готовить новые проекты.

  • Козерог — Якорь
    Надежность и уверенность в своей позиции. День благоприятен для стабильных решений.

  • Водолей — Корабль
    Движение вперед и стремление к новому. Пора сделать первый шаг к задуманной цели.

  • Рыбы — Дерево
    Покой и внутренняя гармония. Хорошо восстанавливать силы и заботиться о балансе.

20 ноября Львы почувствуют стабильность и уверенность в своих действиях, а Весы получат новые шансы и свежее вдохновение. Для других знаков это день равновесия, признательности и положительных сдвигов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

