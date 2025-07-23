Оракул Ленорман на 21-27 июля 2025: что ждет все знаки зодиака в любви, деньгах и работе

Оракул Ленорман / © ТСН

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Оракул Ленорман — это система предсказаний, созданная на основе бревна из 36 символических карт, названной в честь французской провидицы Марии Ленорман. Ее толкования являются лаконичными, конкретными и точными, особенно когда речь идет о практических сферах жизни: любви, финансах, работе. Гороскоп ниже поможет каждому знаку Зодиака увидеть основные тенденции недели и получить подсказки на каждый день.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Любовь: "Коса" — возможно резкое завершение отношений или ссора.

Деньги: "Ключ" — открываются финансовые возможности, возможна неожиданная поддержка.

Работа: "Сад" — деловые встречи, сетевые события, выгодные знакомства.

Совет недели: уравновешивайте эмоции, потому что именно они могут либо разрушить, либо открыть путь к новому.

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Телец (20 апреля – 20 мая)

Любовь: "Сердце" — романтика, приятные встречи, глубокие чувства.

Деньги: "Башня" — стабильная, но немного изолированная ситуация. Переосмысление ценностей.

Работа: "Часы" — все имеет свой момент. Не торопите события.

Совет недели: ваша выносливость – ключ к стабильности во всех сферах.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Любовь: "Письмо" — новости о любви или флирте. Онлайн романтика.

Деньги: "Мыши" — потери или мелкие затраты. Проверяйте бюджет.

Работа: "Корабль" — новые идеи, командировки, изменения курса.

Совет недели: будьте бдительны в деньгах, но открыты в общении.

Рак (21 июня – 22 июля)

Любовь: “Дом” – стабильность, уют, гармония в паре.

Деньги: "Рыба" — прибыль, денежный поток. Возможен подарок.

Работа: "Всадник" — новости, шанс новых проектов.

Совет недели: держитесь близких и ловите финансовые возможности.

Лев (23 июля – 22 августа)

Любовь: "Звезды" — надежды, идеалы, духовная связь.

Деньги: "Лиса" — возможные манипуляции. Не доверяйте всем.

Работа: "Луна" — интуиция, признание, творческие идеи.

Совет недели: верьте в себя, но проверяйте мотивы других.

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Дева (23 августа – 22 сентября)

Любовь: "Облака" — сомнения, неопределенность. Ждите ясности.

Деньги: "Солнце" — большой потенциал доходов, успех.

Работа: "Якорь" — стабильность, но возможна рутина.

Совет недели: не торопитесь с решениями в личном, действуйте уверенно в профессиональном.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Любовь: "Кольцо" — союз, обещания, укрепление отношений.

Деньги: "Дерево" — постепенный рост, хорошие инвестиции.

Работа: "Змея" — осторожность в коммуникациях, возможны интриги.

Совет недели: в личном – единство, в профессиональном – стратегия.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Любовь: "Птицы" — разговоры, эмоции, возможна тревожность.

Деньги: "Конверт" — письмо или сообщение о финансах, возможный сюрприз.

Работа: "Крест" — давление, испытание, но с потенциалом роста.

Совет недели: преодолевайте нагрузку через общение и честность.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Любовь: "Ребенок" — новые чувства, легкость, флирт.

Деньги: "Метла" — расходы по неосторожности, конфликты из-за денег.

Работа: "Книга" — новые знания, обучение, нераскрытый потенциал.

Совет недели: играйте легко в любви, серьезно – в работе.

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Козерог (22 декабря – 19 января)

Любовь: "Сад" — встречи, социальная активность, знакомства.

Деньги: "Медведь" — сила, стабильность, защита ресурсов.

Работа: "Коса" — резкие изменения, возможно изменение планов.

Совет недели: контролируйте финансы, но готовьтесь к сюрпризам в карьере.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Любовь: "Горы" — преграды, непонимание, потребность в терпении.

Деньги: "Дорога" — выбор, новые финансовые пути.

Работа: "Пес" — поддержка коллег, верность делу.

Совет недели: не останавливайтесь из-за трудностей — рядом есть те, кто поможет.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Любовь: "Якорь" — стабильность или эмоциональная застойность.

Деньги: "Гроб" — завершение старых финансовых моделей. Начало нового.

Работа: "Солнце" — успех, признание, реализация планов.

Совет недели: не бойтесь прощаться с прошлым – путь открывается вперед.

Неделя 21-27 июля 2025 года за оракулом Ленорман несет баланс между возможностями и вызовами. Многие знаки встретят шансы в финансах и карьере, но для этого придется что-то завершить или отпустить.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.