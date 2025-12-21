Оракул Ленорман на 21 декабря 2025 года для всех знаков зодиака: Львам — результат, Водолеям — важные новости

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Карты Оракула Ленорман показывают ключевые тенденции дня и помогают лучше понять состояние и направление движения. 21 декабря символы говорят о завершении циклов, спокойных решениях и необходимости слушать себя.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Аист

Постепенные изменения и обновления. День благоприятен для коррекции планов и новых подходов.

Телец — Дом

Стабильность и потребность в комфорте. Следует сосредоточиться на семейных или бытовых делах.

Близнецы — Письмо

Сообщения или разговор будут иметь значение. Информация поможет определиться с последующими действиями.

Рак — Луна

Повышенная эмоциональность и чувствительность. День подходит для творчества и заботы о себе.

Лев — Солнце

Результат и удовольствие от проделанного. Вы почувствуете уверенность в своих шагах.

Дева — Книга

Вопрос, который еще не полностью раскрыт. Не спешите – нужно время для осмысления.

Весы — Сердце

Теплое общение, поддержка и искренние эмоции. Хороший день для близких разговоров.

Скорпион — Коса

Решительное завершение или резкий поворот. Пора отпустить то, что больше не работает.

Стрелец — Корабль

Мнения о будущем и новых горизонтах. День способствует планированию и расширению видения.

Козерог — Башня

Сосредоточенность и дистанция. Лучше действовать самостоятельно и не отвлекаться на лишнее.

Водолей — Всадник

Важные новости или скорые события. День принесет движение и новые импульсы.

Рыбы — Дерево

Восстановление сил и внутренняя стабильность. Хорошо беречь энергию и не перегружаться.

21 декабря Львы почувствуют результат и уверенность в содеянном, а Водолеи получат важные новости или толчок к действиям. В общем, день благоприятен для завершения дел, внутреннего баланса и спокойного подведения итогов.