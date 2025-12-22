Оракул Ленорман на 22-28 декабря 2025 года для всех знаков зодиака: итоги года и важные решения

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман помогает увидеть главные тенденции недели и понять, где следует действовать активно, а где сохранять спокойствие. Конец декабря способствует завершению процессов, взвешенным решениям и заботе о собственных ресурсах. Это хороший момент, чтобы подытожить год и определить приоритеты на будущее.

Недельный прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Коса

Неделя решительных действий. Надо быстро завершить дело или отказаться от того, что больше не работает.

Телец — Дом

Фокус на стабильности, семье и комфорте. Хорошее время для наведения порядка и домашних вопросов.

Близнецы — Птицы

Активные обсуждения, разговоры и волнения. Важно не распылять внимание и придерживаться главного.

Рак — Дерево

Период обновления сил и внутренней стойкости. Следует заботиться о самочувствии и сохранять умеренный ритм.

Лев — Солнце

Успех и удовольствие от результатов. Вы увидите плоды своих усилий и почувствуете уверенность.

Дева — Ключ

Важно решение или правильный подход. Неделя поможет найти выход из сложной ситуации.

Весы — Перекресток

Время выбора. Нужно определиться с направлением, не откладывая решение на потом.

Скорпион — Башня

Сосредоточенность и дистанция. Лучше работать самостоятельно и избегать лишних эмоций.

Стрелец — Корабль

Планы на будущее, идеи перемен или новые горизонты. Хорошее время для стратегического мышления.

Козерог — Якорь

Стабильность и выдержка. Вы крепко стоите на ногах и уверенно держите выбранный курс.

Водолей — Сад

Социальная активность, встречи и общение. Неделя будет способствовать полезным контактам.

Рыбы — Сердце

Эмоциональная поддержка, теплые отношения и гармоничное общение. Хороший период для близких людей.

Неделя 22–28 декабря 2025 года будет спокойной, но значимой. Львы и Девы ощутят уверенность в своих действиях, Весы будут стоять перед важным выбором, а Раки и Рыбы сосредоточятся на внутреннем балансе. В общем, это период завершения дел и подготовки к новому старту.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

