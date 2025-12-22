- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 22
- Время на прочтение
- 2 мин
Оракул Ленорман на 22-28 декабря 2025 года для всех знаков зодиака: итоги года и важные решения
Неделя с 22 по 28 декабря 2025 станет периодом подведения итогов, внутреннего баланса и подготовки к новому этапу. Карты Ленорман советуют не спешить, внимательно относиться к деталям и завершать дела, давно ждали своего времени.
Оракул Ленорман помогает увидеть главные тенденции недели и понять, где следует действовать активно, а где сохранять спокойствие. Конец декабря способствует завершению процессов, взвешенным решениям и заботе о собственных ресурсах. Это хороший момент, чтобы подытожить год и определить приоритеты на будущее.
Недельный прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Коса
Неделя решительных действий. Надо быстро завершить дело или отказаться от того, что больше не работает.
Телец — Дом
Фокус на стабильности, семье и комфорте. Хорошее время для наведения порядка и домашних вопросов.
Близнецы — Птицы
Активные обсуждения, разговоры и волнения. Важно не распылять внимание и придерживаться главного.
Рак — Дерево
Период обновления сил и внутренней стойкости. Следует заботиться о самочувствии и сохранять умеренный ритм.
Лев — Солнце
Успех и удовольствие от результатов. Вы увидите плоды своих усилий и почувствуете уверенность.
Дева — Ключ
Важно решение или правильный подход. Неделя поможет найти выход из сложной ситуации.
Весы — Перекресток
Время выбора. Нужно определиться с направлением, не откладывая решение на потом.
Скорпион — Башня
Сосредоточенность и дистанция. Лучше работать самостоятельно и избегать лишних эмоций.
Стрелец — Корабль
Планы на будущее, идеи перемен или новые горизонты. Хорошее время для стратегического мышления.
Козерог — Якорь
Стабильность и выдержка. Вы крепко стоите на ногах и уверенно держите выбранный курс.
Водолей — Сад
Социальная активность, встречи и общение. Неделя будет способствовать полезным контактам.
Рыбы — Сердце
Эмоциональная поддержка, теплые отношения и гармоничное общение. Хороший период для близких людей.
Неделя 22–28 декабря 2025 года будет спокойной, но значимой. Львы и Девы ощутят уверенность в своих действиях, Весы будут стоять перед важным выбором, а Раки и Рыбы сосредоточятся на внутреннем балансе. В общем, это период завершения дел и подготовки к новому старту.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
