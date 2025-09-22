Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — это 36 карт с простыми символами, отражающими обычные события: любовь, работу, семью, финансы и внутреннее развитие. Недельный прогноз помогает лучше понять ключевые тенденции, влияющие на каждый знак. Узнайте, что приготовили карты на 22–28 сентября 2025 года.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Аист

Изменения уже рядом. Неделя будет способствовать обновлению и новым началам.

Телец — Сердце

Время гармонии и теплых отношений. Эмоции выйдут на первый план.

Близнецы — Букет

Ожидайте приятных сюрпризов, подарков и проявлений признательности.

Рак — Письмо

Важные новости или документ могут изменить ваши планы.

Лев — Солнце

Успех и ясность помогут вам проявить себя и получить признание.

Дева — Ключ

Вы найдете решение, откроющее новые возможности.

Весы — Звезды

Вдохновение и четкость в целях сделают эту неделю продуктивной.

Скорпион — Перекресток

Вас ждет выбор. Важно действовать сознательно и внимательно взвешивать варианты.

Стрелец — Собака

Поддержка друзей и верность партнеров станут вашим основным ресурсом.

Козерог — Якорь

Стабильность и уверенность помогут закрепить достигнутое.

Водолей — Клевер

Вас ждет удача. Маленький шанс может дать неожиданно хороший результат.

Рыбы — Книга

Неделя знаний и открытий. Вы узнаете что-то важное или начнете обучение.

22–28 сентября 2025 года станет временем стабильности и приятных неожиданностей. Козероги получат уверенность и поддержку, Близнецы — сюрпризы и хорошие эмоции. Другие знаки зодиака обретут вдохновение, любовь или новые возможности.

