Оракул Ленорман на 22 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Весам – ясность мысли, Стрельцам – движение вперед

Колода Ленорман состоит из 36 символических карт , помогающих ориентироваться в текущих энергиях дня и принимать обоснованные решения. Прогноз на 22 августа 2025 г. откроет темы, связанные с ясностью, внутренней силой и движением вперед.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Облака

Возможны сомнения или неопределенность. Лучше подождать, прежде чем принимать важное решение.

Телец - Дом

Стабильность и уверенность в своем пространстве. Благоприятный день для укрепления дома и семьи.

Близнецы - Рыцарь

Быстрые изменения, новые сообщения или встречи дадут импульс действиям.

Рак - Луна

Интуиция и внутренняя чувственность посодействуют в выражении чувств и творческих планов.

Лев – Солнце

Яркая, положительная энергия дня зажжет веру в себя и поможет добиться признания.

Дева.

Новые знания, открытия или обретение важной информации — благоприятный период для обучения.

Весы - Сердце

Чувство, взаимность и эмпатия – сильные стороны этого дня для взаимопонимания.

Скорпион.

Приятные сюрпризы, комплименты и тёплые жесты создадут настроение гармонии.

Стрелец - Корабль

Движение вперед, изменение направления или новое путешествие. Активируйте смелость.

Козерог - Якорь

Внутренняя устойчивость, опора и длительные результаты важны для будущего.

Водолей - Перекресток

Необходимо сделать выбор или изменить направление. Узнайте свои приоритеты.

Рыбы - Ключ

Решение, прорыв или открытая дверь – ваш шанс двигаться уверенно дальше.

22 августа 2025 года – день баланса между уверенностью и адаптивностью. Кто получит ясность, кто - новые возможности. Главное – быть открытым к внутренним сигналам и не бояться двигаться вперед.

