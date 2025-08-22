- Дата публикации
Оракул Ленорман на 22 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Весам – ясность мысли, Стрельцам – движение вперед
22 августа сулит деловую ясность, новые решения и свежие возможности. Карты покажут, когда стоит действовать решительно, а когда спокойно взвесить все варианты.
Колода Ленорман состоит из 36 символических карт , помогающих ориентироваться в текущих энергиях дня и принимать обоснованные решения. Прогноз на 22 августа 2025 г. откроет темы, связанные с ясностью, внутренней силой и движением вперед.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Облака
Возможны сомнения или неопределенность. Лучше подождать, прежде чем принимать важное решение.
Телец - Дом
Стабильность и уверенность в своем пространстве. Благоприятный день для укрепления дома и семьи.
Близнецы - Рыцарь
Быстрые изменения, новые сообщения или встречи дадут импульс действиям.
Рак - Луна
Интуиция и внутренняя чувственность посодействуют в выражении чувств и творческих планов.
Лев – Солнце
Яркая, положительная энергия дня зажжет веру в себя и поможет добиться признания.
Дева.
Новые знания, открытия или обретение важной информации — благоприятный период для обучения.
Весы - Сердце
Чувство, взаимность и эмпатия – сильные стороны этого дня для взаимопонимания.
Скорпион.
Приятные сюрпризы, комплименты и тёплые жесты создадут настроение гармонии.
Стрелец - Корабль
Движение вперед, изменение направления или новое путешествие. Активируйте смелость.
Козерог - Якорь
Внутренняя устойчивость, опора и длительные результаты важны для будущего.
Водолей - Перекресток
Необходимо сделать выбор или изменить направление. Узнайте свои приоритеты.
Рыбы - Ключ
Решение, прорыв или открытая дверь – ваш шанс двигаться уверенно дальше.
22 августа 2025 года – день баланса между уверенностью и адаптивностью. Кто получит ясность, кто - новые возможности. Главное – быть открытым к внутренним сигналам и не бояться двигаться вперед.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
