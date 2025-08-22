ТСН в социальных сетях

Оракул Ленорман на 22 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Весам – ясность мысли, Стрельцам – движение вперед

22 августа сулит деловую ясность, новые решения и свежие возможности. Карты покажут, когда стоит действовать решительно, а когда спокойно взвесить все варианты.

Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Колода Ленорман состоит из 36 символических карт , помогающих ориентироваться в текущих энергиях дня и принимать обоснованные решения. Прогноз на 22 августа 2025 г. откроет темы, связанные с ясностью, внутренней силой и движением вперед.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Облака
    Возможны сомнения или неопределенность. Лучше подождать, прежде чем принимать важное решение.

  • Телец - Дом
    Стабильность и уверенность в своем пространстве. Благоприятный день для укрепления дома и семьи.

  • Близнецы - Рыцарь
    Быстрые изменения, новые сообщения или встречи дадут импульс действиям.

  • Рак - Луна
    Интуиция и внутренняя чувственность посодействуют в выражении чувств и творческих планов.

  • Лев – Солнце
    Яркая, положительная энергия дня зажжет веру в себя и поможет добиться признания.

  • Дева.
    Новые знания, открытия или обретение важной информации — благоприятный период для обучения.

  • Весы - Сердце
    Чувство, взаимность и эмпатия – сильные стороны этого дня для взаимопонимания.

  • Скорпион.
    Приятные сюрпризы, комплименты и тёплые жесты создадут настроение гармонии.

  • Стрелец - Корабль
    Движение вперед, изменение направления или новое путешествие. Активируйте смелость.

  • Козерог - Якорь
    Внутренняя устойчивость, опора и длительные результаты важны для будущего.

  • Водолей - Перекресток
    Необходимо сделать выбор или изменить направление. Узнайте свои приоритеты.

  • Рыбы - Ключ
    Решение, прорыв или открытая дверь – ваш шанс двигаться уверенно дальше.

22 августа 2025 года – день баланса между уверенностью и адаптивностью. Кто получит ясность, кто - новые возможности. Главное – быть открытым к внутренним сигналам и не бояться двигаться вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

