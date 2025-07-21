Оракул Ленорман на 22 июля 2025: Рыбам признания, Львам — важное решение

Оракул Ленорман / © Pixabay

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Оракул Ленорман – это система символических карт, названная в честь известной французской провидицы Марии-Анны Ленорман. Каждая из 36 карт передает простое, но глубокое послание — о событиях, эмоциях, людях, возможностях. В отличие от карт Таро, Ленорман менее философский, но гораздо более конкретный. Прогноз на день по картам Ленорман помогает лучше ориентироваться в ежедневных делах и обращать внимание на то, что действительно важно.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Ниже карта дня для каждого знака зодиака на 22 июля 2025 года.

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Овен – Карта "Всадник"

Новости, встречи, неожиданные события.

День активен, полон сообщений, визитов или новостей, которые стоит не упустить. Обращайте внимание на мелочи – в них может скрываться важная подсказка.

Телец – Карта "Дом"

Стабильность, комфорт, семья.

Этот день лучше провести дома или в окружении близких. Возможен разговор о семейных делах или возможность навести порядок во внутреннем мире.

Близнецы – Карта "Сердце"

Чувство, дружелюбие, романтика.

Открытость и дружелюбие помогут вам укрепить связи. День благоприятен для любви, дружбы, проявления искренних эмоций.

Рак – Карта "Лилии"

Гармония, благородство, мудрость.

Вы можете стать примером воздержания и доброты. Прислушайтесь к советам старших или поделитесь опытом с нуждающимися.

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Лев – Карта "Ключ"

Решение, успех, разгадка.

Сегодня у вас есть шанс найти выход из ситуации или сделать важный выбор. Будьте внимательны: день может дать ответ на вопрос, давно не дававший покоя.

Дева – Карта "Лиса"

Хитрость, осмотрительность, манипуляции.

Остерегайтесь неискренности в окружении – кто-то может действовать в собственных интересах. И сами не открывайте все карты – осторожность сегодня не помешает.

Весы – Карта "Корабль"

Перемены, движение, новые горизонты.

Пора двигаться дальше — в прямом или переносном смысле. Возможно желание уехать, сменить привычный ритм или подумать о будущем.

Скорпион – Карта "Гроб"

Конец, преобразование, очищение.

День способствует завершению чего-нибудь устаревшего. Не бойтесь отпустить: это создаст простор для нового. Эмоционально возможна очистка.

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Стрелец – Карта "Звезды"

Идеи, мечты, внутренний свет.

Ваши мысли сегодня особенно вдохновлены. Хорошо медитировать, визуализировать желаемое или работать над креативным проектом.

Козерог – Карта "Якор"

Надежность, ответственность, сосредоточенность.

Работайте стабильно – день не для экспериментов, а для укрепления того, что уже есть. Ваше спокойствие и выдержка сегодня — главная сила.

Водолей – Карта "Письмо"

Сообщения, общение, документы.

Ожидайте важную информацию или письмо. Сегодня хорошо решать вопросы, связанные с перепиской, обучением, заявлениями, договором.

Рыбы – Карта "Луна"

Интуиция, эмоции, слава.

Вы можете оказаться в центре внимания. Прислушайтесь к себе — сновидение, предвкушение или художественное вдохновение подскажут, как поступить.

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В общем, день скрывает потенциал, который станет явным лишь при условии внимательности, исследования или саморефлексии. Учитесь, читайте между строк, слушайте.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.