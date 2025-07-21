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Оракул Ленорман на 22 июля 2025: Рыбам признания, Львам — важное решение
22 июля карты Ленорман подскажут, как действовать каждому символу зодиака — день обещает новости, инсайты и неожиданные встречи.
Оракул Ленорман – это система символических карт, названная в честь известной французской провидицы Марии-Анны Ленорман. Каждая из 36 карт передает простое, но глубокое послание — о событиях, эмоциях, людях, возможностях. В отличие от карт Таро, Ленорман менее философский, но гораздо более конкретный. Прогноз на день по картам Ленорман помогает лучше ориентироваться в ежедневных делах и обращать внимание на то, что действительно важно.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Ниже карта дня для каждого знака зодиака на 22 июля 2025 года.
Овен – Карта "Всадник"
Новости, встречи, неожиданные события.
День активен, полон сообщений, визитов или новостей, которые стоит не упустить. Обращайте внимание на мелочи – в них может скрываться важная подсказка.
Телец – Карта "Дом"
Стабильность, комфорт, семья.
Этот день лучше провести дома или в окружении близких. Возможен разговор о семейных делах или возможность навести порядок во внутреннем мире.
Близнецы – Карта "Сердце"
Чувство, дружелюбие, романтика.
Открытость и дружелюбие помогут вам укрепить связи. День благоприятен для любви, дружбы, проявления искренних эмоций.
Рак – Карта "Лилии"
Гармония, благородство, мудрость.
Вы можете стать примером воздержания и доброты. Прислушайтесь к советам старших или поделитесь опытом с нуждающимися.
Лев – Карта "Ключ"
Решение, успех, разгадка.
Сегодня у вас есть шанс найти выход из ситуации или сделать важный выбор. Будьте внимательны: день может дать ответ на вопрос, давно не дававший покоя.
Дева – Карта "Лиса"
Хитрость, осмотрительность, манипуляции.
Остерегайтесь неискренности в окружении – кто-то может действовать в собственных интересах. И сами не открывайте все карты – осторожность сегодня не помешает.
Весы – Карта "Корабль"
Перемены, движение, новые горизонты.
Пора двигаться дальше — в прямом или переносном смысле. Возможно желание уехать, сменить привычный ритм или подумать о будущем.
Скорпион – Карта "Гроб"
Конец, преобразование, очищение.
День способствует завершению чего-нибудь устаревшего. Не бойтесь отпустить: это создаст простор для нового. Эмоционально возможна очистка.
Стрелец – Карта "Звезды"
Идеи, мечты, внутренний свет.
Ваши мысли сегодня особенно вдохновлены. Хорошо медитировать, визуализировать желаемое или работать над креативным проектом.
Козерог – Карта "Якор"
Надежность, ответственность, сосредоточенность.
Работайте стабильно – день не для экспериментов, а для укрепления того, что уже есть. Ваше спокойствие и выдержка сегодня — главная сила.
Водолей – Карта "Письмо"
Сообщения, общение, документы.
Ожидайте важную информацию или письмо. Сегодня хорошо решать вопросы, связанные с перепиской, обучением, заявлениями, договором.
Рыбы – Карта "Луна"
Интуиция, эмоции, слава.
Вы можете оказаться в центре внимания. Прислушайтесь к себе — сновидение, предвкушение или художественное вдохновение подскажут, как поступить.
В общем, день скрывает потенциал, который станет явным лишь при условии внимательности, исследования или саморефлексии. Учитесь, читайте между строк, слушайте.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.