Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
81
Время на прочтение
2 мин

Оракул Ленорман на 23 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Рыбам – мудрость, Львам – вдохновение и ясность

23 августа – день, когда внутреннее осознание и творческий проблеск ведут вперед. Карты подскажут, где искать ответы, а где действовать открыто.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Бревно Ленорман – это 36 символических карт, которые показывают разные аспекты настоящего. Прогноз на 23 августа 2025 года откроет энергии дня: это время для мудрости, просветления или движения вперед.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен - Собака
Верные друзья или наставники оказывают поддержку. День для глубоких связей и доверия.

Телец - Сердце
Эмоциональная гармония, теплые отношения, момент проявления доброты.

Близнецы - Аист
Изменения и обновления приходят естественно. Полезны трансформации уже в работе.

Рак - Звезды
Вдохновение, творческие мысли, дальнейшие перспективы. Пора мечтать и строить видение.

Лев – Солнце
Искра удачи и ясности. Ваш свет привлекает внимание и помогает действовать уверенно.

Дева - Ключ
Дверь открыта — возможности ждут. Сегодня решится важный вопрос.

Весы - Письмо
Сообщения, документы, коммуникация играют ключевую роль. Не игнорируйте письма.

Скорпион.
Приятные сюрпризы и признание – действие в направлении хорошей взаимности.

Стрелец - Дорога
Необходимо сделать выбор. Попытайтесь выбрать путь, соответствующий вашим ценностям.

Козерог - Дерево.
Устойчивость, рост, здоровье – все идет в правильном направлении, корни крепкие.

Водолей — Облака
Возможны сомнения или неясность. Лучше отложить решение до лучшего времени.

Рыбы - Книга
Глубокое знание, осознание, даже скрытые истины. Сегодня полезно изучить.

23 августа 2025 года – день мудрости, поддержки и выбора. Кто-то получит вдохновение, кто-то необходимое знание или надежную опору. Главное – слушать сердцем и действовать с ясностью.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

