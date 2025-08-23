Оракул Ленорман на 23 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Рыбам – мудрость, Львам – вдохновение и ясность

Оракул Ленорман / © ТСН

Бревно Ленорман – это 36 символических карт, которые показывают разные аспекты настоящего. Прогноз на 23 августа 2025 года откроет энергии дня: это время для мудрости, просветления или движения вперед.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен - Собака

Верные друзья или наставники оказывают поддержку. День для глубоких связей и доверия.

Телец - Сердце

Эмоциональная гармония, теплые отношения, момент проявления доброты.

Близнецы - Аист

Изменения и обновления приходят естественно. Полезны трансформации уже в работе.

Рак - Звезды

Вдохновение, творческие мысли, дальнейшие перспективы. Пора мечтать и строить видение.

Лев – Солнце

Искра удачи и ясности. Ваш свет привлекает внимание и помогает действовать уверенно.

Дева - Ключ

Дверь открыта — возможности ждут. Сегодня решится важный вопрос.

Весы - Письмо

Сообщения, документы, коммуникация играют ключевую роль. Не игнорируйте письма.

Скорпион.

Приятные сюрпризы и признание – действие в направлении хорошей взаимности.

Стрелец - Дорога

Необходимо сделать выбор. Попытайтесь выбрать путь, соответствующий вашим ценностям.

Козерог - Дерево.

Устойчивость, рост, здоровье – все идет в правильном направлении, корни крепкие.

Водолей — Облака

Возможны сомнения или неясность. Лучше отложить решение до лучшего времени.

Рыбы - Книга

Глубокое знание, осознание, даже скрытые истины. Сегодня полезно изучить.

23 августа 2025 года – день мудрости, поддержки и выбора. Кто-то получит вдохновение, кто-то необходимое знание или надежную опору. Главное – слушать сердцем и действовать с ясностью.

