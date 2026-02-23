ТСН в социальных сетях

Дата публикации
30
2 мин

Оракул Ленорман на 23 февраля – 1 марта 2026 года: неделя переломных решений и финансовых изменений

Последняя неделя февраля может стать точкой завершения старых историй и старта новых процессов. Некоторые знаки получат шанс, другие столкнутся с необходимостью быстро реагировать.

Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © Pixabay

Оракул Ленорман на 23 февраля - 1 марта 2026 указывает на переломный период в конце зимы. Карты предупреждают о финансовых изменениях, важных новостях и решениях, которые повлияют на дальнейшее развитие событий для всех знаков зодиака.

Общая энергия недели — карта Дороги

Дороги символизируют выбор, разветвления и альтернативы. С 23 февраля по 1 марта каждому придется определяться – в деньгах, работе или личных вопросах.

Это неделя:

  • принятие стратегических решений

  • изменения направления

  • новых договоренностей

  • финансовых подсчетов

Овен — Медведь

Финансовая сила или влиятельное лицо будет играть ключевую роль.

Телец — Книга

Не вся информация будет открыта. Следует не спешить с выводами.

Близнецы — Рыба

Денежная тема выходит на первый план. Возможна прибыль.

Рак — Коса

Резкое завершение ситуации или быстрое решение.

Лев — Кольцо

Соглашение или договоренность определит дальнейший курс.

Дева — Сад

Публичность, встречи или социальная активность.

Весы — Якорь

Стабилизация в профессиональной сфере.

Скорпион — Лилии

Спокойный, но стратегический период.

Стрелец — Лиса

Внимательность к деталям убережет от ошибки.

Козорог — Солнце

Позитивное развитие событий, если действовать уверенно.

Водолей — Башня

Официальные решения или дистанция в отношениях.

Рыбы — Букет

Приятный бонус или внезапный жест внимания.

Что особенно важно на этой неделе

  • не откладывать ключевые решения

  • внимательно читать финансовые условия

  • не поддаваться эмоциональным провокациям

  • завершать то, что давно тянется

23 февраля – 1 марта 2026 года – неделя выбора. От решений, принятых сейчас, будет зависеть старт весны.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

30
