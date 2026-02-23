Оракул Ленорман на 23 февраля – 1 марта 2026 года: неделя переломных решений и финансовых изменений

Оракул Ленорман / © Pixabay

Оракул Ленорман на 23 февраля - 1 марта 2026 указывает на переломный период в конце зимы. Карты предупреждают о финансовых изменениях, важных новостях и решениях, которые повлияют на дальнейшее развитие событий для всех знаков зодиака.

Общая энергия недели — карта Дороги

Дороги символизируют выбор, разветвления и альтернативы. С 23 февраля по 1 марта каждому придется определяться – в деньгах, работе или личных вопросах.

Это неделя:

принятие стратегических решений

изменения направления

новых договоренностей

финансовых подсчетов

Овен — Медведь

Финансовая сила или влиятельное лицо будет играть ключевую роль.

Телец — Книга

Не вся информация будет открыта. Следует не спешить с выводами.

Близнецы — Рыба

Денежная тема выходит на первый план. Возможна прибыль.

Рак — Коса

Резкое завершение ситуации или быстрое решение.

Лев — Кольцо

Соглашение или договоренность определит дальнейший курс.

Дева — Сад

Публичность, встречи или социальная активность.

Весы — Якорь

Стабилизация в профессиональной сфере.

Скорпион — Лилии

Спокойный, но стратегический период.

Стрелец — Лиса

Внимательность к деталям убережет от ошибки.

Козорог — Солнце

Позитивное развитие событий, если действовать уверенно.

Водолей — Башня

Официальные решения или дистанция в отношениях.

Рыбы — Букет

Приятный бонус или внезапный жест внимания.

Что особенно важно на этой неделе

не откладывать ключевые решения

внимательно читать финансовые условия

не поддаваться эмоциональным провокациям

завершать то, что давно тянется

23 февраля – 1 марта 2026 года – неделя выбора. От решений, принятых сейчас, будет зависеть старт весны.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.