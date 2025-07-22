Оракул Ленорман / © ТСН

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Оракул Ленорман – это система символических карт , позволяющая заглянуть в поток событий дня. В отличие от сложных систем предсказаний, Ленорман говорит простым языком символов: всадник – это новости, дом – семья, а звезды – надежды. Прогноз на 23 июля 2025 поможет каждому знаку зодиака увидеть свой акцент дня — от любви к ответственности, от общения до очищения.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по картам Ленорман на 23 июля 2025 года

Овен - "Всадник"

Активность, новости, предложение.

День обещает неожиданные встречи или важные сообщения. Не сидите на месте – движение приносит шанс.

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Телец - "Ключ"

Разгадка, решение, прорыв.

Вы найдете ответ на давно волнующий вопрос. Удачный момент для осознаний и важных решений.

Близнецы - "Сердце"

Чувство, симпатия, эмоциональная связь.

Вас ждет день эмоционального тепла – откройтесь для любви или дружелюбия. Уязвимость – ваша сила.

Рак - "Якорь"

Стабильность, ответственность, фокус.

Сосредоточьтесь на главном – это не время для импровизаций. Уверенность в действиях поможет добиться успеха.

Лев - "Корабль"

Путешествие, новое направление, стремление.

Хочется перемен – и это правильно. Сегодня полезно планировать поездку, изменить привычное расписание или посмотреть ситуацию под новым углом.

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Дева - "Письмо"

Новости, документы, важное общение.

Ожидайте весть или разговор, который что-то изменит. Следует ответственно отнестись к каждому слову.

Весы - "Лилии"

Нравственность, достоинство, внутренний баланс.

Действуйте благородно – именно это станет опорой. День для гармонии, доброты, уважения к себе и другим.

Скорпион - "Гроб"

Завершение, увольнение, обновление.

Что-то уходит в прошлое — не сопротивляйтесь. Вы очищаете место для новых смыслов и шагов.

Стрелец - "Солнце"

Успех, ясность, вдохновение.

Сильный день для достижений. Вы можете сверкнуть, убедить, победить. Просто будьте собой.

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Козерог - "Дом"

Безопасность, стабильность, комфорт.

Обратите внимание на родных, семью, дом – именно там ваша сила сегодня. День для домашних дел и внутреннего комфорта.

Водолей - "Лиса"

Хитрость, аналитика, осторожность.

Слушайте внимательно, анализируйте, не доверяйте с первого слова. Это день тонких маневров, а не прямого пришествия.

Рыбы - "Луна"

Интуиция, эмоции, слава.

Сегодня вы можете ощутить глубокую эмоциональную волну. Возможно признание, успех, творческое вдохновение или яркие сны.

Совет дня - Карта "Книга"

Не торопитесь с выводами – не вся информация еще раскрыта. День для исследования, обучения, осознания глубинных процессов.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.