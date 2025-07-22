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Оракул Ленорман на 23 июля 2025 года для всех знаков зодиака: Близнецам – новые чувства, а Скорпионам – глубинное очищение
Карта дня по системе Ленорман подскажет, на что обратить внимание 23 июля: эмоции, новости или трансформации у каждого знака своя подсказка судьбы.
Оракул Ленорман – это система символических карт , позволяющая заглянуть в поток событий дня. В отличие от сложных систем предсказаний, Ленорман говорит простым языком символов: всадник – это новости, дом – семья, а звезды – надежды. Прогноз на 23 июля 2025 поможет каждому знаку зодиака увидеть свой акцент дня — от любви к ответственности, от общения до очищения.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по картам Ленорман на 23 июля 2025 года
Овен - "Всадник"
Активность, новости, предложение.
День обещает неожиданные встречи или важные сообщения. Не сидите на месте – движение приносит шанс.
Телец - "Ключ"
Разгадка, решение, прорыв.
Вы найдете ответ на давно волнующий вопрос. Удачный момент для осознаний и важных решений.
Близнецы - "Сердце"
Чувство, симпатия, эмоциональная связь.
Вас ждет день эмоционального тепла – откройтесь для любви или дружелюбия. Уязвимость – ваша сила.
Рак - "Якорь"
Стабильность, ответственность, фокус.
Сосредоточьтесь на главном – это не время для импровизаций. Уверенность в действиях поможет добиться успеха.
Лев - "Корабль"
Путешествие, новое направление, стремление.
Хочется перемен – и это правильно. Сегодня полезно планировать поездку, изменить привычное расписание или посмотреть ситуацию под новым углом.
Дева - "Письмо"
Новости, документы, важное общение.
Ожидайте весть или разговор, который что-то изменит. Следует ответственно отнестись к каждому слову.
Весы - "Лилии"
Нравственность, достоинство, внутренний баланс.
Действуйте благородно – именно это станет опорой. День для гармонии, доброты, уважения к себе и другим.
Скорпион - "Гроб"
Завершение, увольнение, обновление.
Что-то уходит в прошлое — не сопротивляйтесь. Вы очищаете место для новых смыслов и шагов.
Стрелец - "Солнце"
Успех, ясность, вдохновение.
Сильный день для достижений. Вы можете сверкнуть, убедить, победить. Просто будьте собой.
Козерог - "Дом"
Безопасность, стабильность, комфорт.
Обратите внимание на родных, семью, дом – именно там ваша сила сегодня. День для домашних дел и внутреннего комфорта.
Водолей - "Лиса"
Хитрость, аналитика, осторожность.
Слушайте внимательно, анализируйте, не доверяйте с первого слова. Это день тонких маневров, а не прямого пришествия.
Рыбы - "Луна"
Интуиция, эмоции, слава.
Сегодня вы можете ощутить глубокую эмоциональную волну. Возможно признание, успех, творческое вдохновение или яркие сны.
Совет дня - Карта "Книга"
Не торопитесь с выводами – не вся информация еще раскрыта. День для исследования, обучения, осознания глубинных процессов.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.