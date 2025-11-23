ТСН в социальных сетях

Оракул Ленорман на 23 ноября 2025 года для всех знаков зодиака: Овнам — вдохновение, Козорогам — стабильность

23 ноября 2025 г. обещает день уверенных действий, гармонических решений и светлых эмоций. Энергия в этот день поможет обрести покой и вдохновение даже среди рутинных дел.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман открывает энергии суток, влияющих на настроение, отношения и ход событий. Его символы помогают увидеть, где жизнь подталкивает к движению, а где к стабильности. Этот день несет равновесие, уверенность и мягкое обновление.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Звезды
    Вдохновение и новые идеи. Прекрасный день для творчества и планирования будущего.

  • Телец — Башня
    Собранность и последовательность. Хорошо заниматься аналитикой или рабочими делами.

  • Близнецы — Букет
    Приятные встречи, хорошие новости или проявление признательности. День наполнен гармонией.

  • Рак — Ключ
    Вы найдете решение или возможность улучшить ситуацию. Действуйте уверенно.

  • Лев — Сердце
    Тепло и поддержка. Прекрасный момент для общения с близкими или примирения.

  • Дева — Дом
    Ощущение стабильности и покоя. День подходит для наведения порядка дома или мысленно.

  • Весы — Корабль
    Новые идеи или поездки помогут расширить горизонты. Следует принимать изменения с открытостью.

  • Скорпион — Клевер
    Легкость, фортуна и приятные совпадения. День пройдет положительно, если не торопиться.

  • Стрелец — Солнце
    Активность и уверенность. Ваши усилия будут отмечены и оценены.

  • Козерог — Дерево
    Стабильность и выдержка. Хорошо заниматься делами, требующими последовательности.

  • Водолей — Аист
    Обновление, изменения или начало чего-либо важного. Смело двигайтесь вперед.

  • Рыбы — Сад
    Гармония в общении. День подходит для встреч и создания новых контактов.

23 ноября Овны получат вдохновение и прилив новых идей, а Козероги – стабильность и чувство внутренней силы. Для других знаков день пройдет в светлой гармоничной атмосфере с хорошими событиями.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

