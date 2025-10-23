- Дата публикации
Оракул Ленорман на 23 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Девам – прорыв, Ракам – поддержка
23 октября – день действий и внутреннего усиления. Часть знаков получит возможность двигаться вперед смелее, другие — почувствуют, что не остались наедине со своими вызовами.
Оракул Ленорман работает через 36 символов- карт , каждый из которых показывает настроения и подсказки дня. Этот прогноз поможет понять, куда направить энергию 23 октября, чтобы извлечь максимум пользы от событий и людей вокруг.
Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Солнце
Ясность и уверенность. Смело продвигайте свои идеи – сегодня вас услышат.
Телец — Букет
День удовольствий и благодарности. Вы получите хорошее известие или знак внимания.
Близнецы — Письмо
Новости, консультации или документы станут ключевыми. Хороший день для уговоров.
Рак — Собака
Поддержка со стороны партнера или друга. Вы не сами в своих усилиях.
Лев — Перекресток
Возникнет выбор. Сегодня стоит действовать не спешно, а взвешенно.
Дева — Ключ
Прорывной момент. Вы найдете решение или получите новейшую возможность.
Весы — Сердце
Гармония, тёплые разговоры и взаимность. День способствует налаживанию отношений.
Скорпион — Башта
Нужна внутренняя опора и самодисциплина. День требует стойкости и структуры.
Стрелец — Корабль
Движение вперед – в планах или реальных действиях. Энергия перемен уже рядом.
Козерог — Книга
Появится немаловажная информация или понимание глубинной причины ситуации.
Водолей — Клевер
Удача на вашей стороне. Маленький успех сегодня откроет большую дверь завтра.
Рыбы — Звезды
Вдохновение и эмоциональный подъем. Идеи, которые появятся сегодня, не случайны.
23 октября 2025 года Ракам следует принять поддержку, а Девам — воспользоваться возможностью прорыва. Другие знаки почувствуют ясность, легкость, вдохновение или полезные новости – день мягко, но уверенно двигается вперед.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
