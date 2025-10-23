Оракул Ленорман на 23 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Девам – прорыв, Ракам – поддержка

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман работает через 36 символов- карт , каждый из которых показывает настроения и подсказки дня. Этот прогноз поможет понять, куда направить энергию 23 октября, чтобы извлечь максимум пользы от событий и людей вокруг.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Солнце

Ясность и уверенность. Смело продвигайте свои идеи – сегодня вас услышат.

Телец — Букет

День удовольствий и благодарности. Вы получите хорошее известие или знак внимания.

Близнецы — Письмо

Новости, консультации или документы станут ключевыми. Хороший день для уговоров.

Рак — Собака

Поддержка со стороны партнера или друга. Вы не сами в своих усилиях.

Лев — Перекресток

Возникнет выбор. Сегодня стоит действовать не спешно, а взвешенно.

Дева — Ключ

Прорывной момент. Вы найдете решение или получите новейшую возможность.

Весы — Сердце

Гармония, тёплые разговоры и взаимность. День способствует налаживанию отношений.

Скорпион — Башта

Нужна внутренняя опора и самодисциплина. День требует стойкости и структуры.

Стрелец — Корабль

Движение вперед – в планах или реальных действиях. Энергия перемен уже рядом.

Козерог — Книга

Появится немаловажная информация или понимание глубинной причины ситуации.

Водолей — Клевер

Удача на вашей стороне. Маленький успех сегодня откроет большую дверь завтра.

Рыбы — Звезды

Вдохновение и эмоциональный подъем. Идеи, которые появятся сегодня, не случайны.

23 октября 2025 года Ракам следует принять поддержку, а Девам — воспользоваться возможностью прорыва. Другие знаки почувствуют ясность, легкость, вдохновение или полезные новости – день мягко, но уверенно двигается вперед.

