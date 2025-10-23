ТСН в социальных сетях

Оракул Ленорман на 23 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Девам – прорыв, Ракам – поддержка

23 октября – день действий и внутреннего усиления. Часть знаков получит возможность двигаться вперед смелее, другие — почувствуют, что не остались наедине со своими вызовами.

Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман работает через 36 символов- карт , каждый из которых показывает настроения и подсказки дня. Этот прогноз поможет понять, куда направить энергию 23 октября, чтобы извлечь максимум пользы от событий и людей вокруг.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Солнце
    Ясность и уверенность. Смело продвигайте свои идеи – сегодня вас услышат.

  • Телец — Букет
    День удовольствий и благодарности. Вы получите хорошее известие или знак внимания.

  • Близнецы — Письмо
    Новости, консультации или документы станут ключевыми. Хороший день для уговоров.

  • Рак — Собака
    Поддержка со стороны партнера или друга. Вы не сами в своих усилиях.

  • Лев — Перекресток
    Возникнет выбор. Сегодня стоит действовать не спешно, а взвешенно.

  • Дева — Ключ
    Прорывной момент. Вы найдете решение или получите новейшую возможность.

  • Весы — Сердце
    Гармония, тёплые разговоры и взаимность. День способствует налаживанию отношений.

  • Скорпион — Башта
    Нужна внутренняя опора и самодисциплина. День требует стойкости и структуры.

  • Стрелец — Корабль
    Движение вперед – в планах или реальных действиях. Энергия перемен уже рядом.

  • Козерог — Книга
    Появится немаловажная информация или понимание глубинной причины ситуации.

  • Водолей — Клевер
    Удача на вашей стороне. Маленький успех сегодня откроет большую дверь завтра.

  • Рыбы — Звезды
    Вдохновение и эмоциональный подъем. Идеи, которые появятся сегодня, не случайны.

23 октября 2025 года Ракам следует принять поддержку, а Девам — воспользоваться возможностью прорыва. Другие знаки почувствуют ясность, легкость, вдохновение или полезные новости – день мягко, но уверенно двигается вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

