Оракул Ленорман на 23 сентября 2025 года для всех знаков зодиака: Весам – гармония, Девам – стабильность

Оракул Ленорман состоит из 36 карт, символы которых отражают жизненные события и подсказывают практические решения. Этот инструмент помогает ориентироваться в ежедневных ситуациях и делать правильные шаги. Прогноз на 23 сентября 2025 открывает ключевые темы дня для каждого знака зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Письмо

Важные новости или документ повлияют на ваши дела.

Телец — Звезды

Время вдохновения и новых идей. Ставьте амбициозные цели.

Близнецы — Сердце

День для теплых чувств и гармонии в отношениях.

Рак — Клевер

Вас ждет маленькая, но приятная удача.

Лев — Ключ

Найдете разрешение сложной ситуации.

Дева — Якорь

Стабильность и уверенность помогут закрепить результат.

Весы — Букет

Гармония, благодарность и приятные сюрпризы поднимут настроение.

Скорпион — Собака

Верность и поддержка друзей станет вашим ресурсом.

Стрелец — Аист

Время для положительных изменений и обновлений.

Козерог — Солнце

Успех и ясность принесут хорошие результаты.

Водолей — Перекресток

Перед вами предстанет выбор. Принимайте решение внимательно.

Рыбы — Дом

Семья и домашние дела будут в центре вашего внимания.

23 сентября 2025 года Весы получат гармонию и приятные сюрпризы, а Девы — стабильность и уверенность. Для других знаков этот день станет временем удачи, перемен, тёплых чувств и новых возможностей.

