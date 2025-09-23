- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 44
- Время на прочтение
- 2 мин
Оракул Ленорман на 23 сентября 2025 года для всех знаков зодиака: Весам – гармония, Девам – стабильность
23 сентября станет днем внутреннего баланса и уверенности. Одни знаки ощутят гармонию в отношениях, другие смогут закрепить свои достижения.
Оракул Ленорман состоит из 36 карт, символы которых отражают жизненные события и подсказывают практические решения. Этот инструмент помогает ориентироваться в ежедневных ситуациях и делать правильные шаги. Прогноз на 23 сентября 2025 открывает ключевые темы дня для каждого знака зодиака.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Письмо
Важные новости или документ повлияют на ваши дела.
Телец — Звезды
Время вдохновения и новых идей. Ставьте амбициозные цели.
Близнецы — Сердце
День для теплых чувств и гармонии в отношениях.
Рак — Клевер
Вас ждет маленькая, но приятная удача.
Лев — Ключ
Найдете разрешение сложной ситуации.
Дева — Якорь
Стабильность и уверенность помогут закрепить результат.
Весы — Букет
Гармония, благодарность и приятные сюрпризы поднимут настроение.
Скорпион — Собака
Верность и поддержка друзей станет вашим ресурсом.
Стрелец — Аист
Время для положительных изменений и обновлений.
Козерог — Солнце
Успех и ясность принесут хорошие результаты.
Водолей — Перекресток
Перед вами предстанет выбор. Принимайте решение внимательно.
Рыбы — Дом
Семья и домашние дела будут в центре вашего внимания.
23 сентября 2025 года Весы получат гармонию и приятные сюрпризы, а Девы — стабильность и уверенность. Для других знаков этот день станет временем удачи, перемен, тёплых чувств и новых возможностей.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
