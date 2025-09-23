ТСН в социальных сетях

Оракул Ленорман на 23 сентября 2025 года для всех знаков зодиака: Весам – гармония, Девам – стабильность

23 сентября станет днем внутреннего баланса и уверенности. Одни знаки ощутят гармонию в отношениях, другие смогут закрепить свои достижения.

Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман состоит из 36 карт, символы которых отражают жизненные события и подсказывают практические решения. Этот инструмент помогает ориентироваться в ежедневных ситуациях и делать правильные шаги. Прогноз на 23 сентября 2025 открывает ключевые темы дня для каждого знака зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Письмо
    Важные новости или документ повлияют на ваши дела.

  • Телец — Звезды
    Время вдохновения и новых идей. Ставьте амбициозные цели.

  • Близнецы — Сердце
    День для теплых чувств и гармонии в отношениях.

  • Рак — Клевер
    Вас ждет маленькая, но приятная удача.

  • Лев — Ключ
    Найдете разрешение сложной ситуации.

  • Дева — Якорь
    Стабильность и уверенность помогут закрепить результат.

  • Весы — Букет
    Гармония, благодарность и приятные сюрпризы поднимут настроение.

  • Скорпион — Собака
    Верность и поддержка друзей станет вашим ресурсом.

  • Стрелец — Аист
    Время для положительных изменений и обновлений.

  • Козерог — Солнце
    Успех и ясность принесут хорошие результаты.

  • Водолей — Перекресток
    Перед вами предстанет выбор. Принимайте решение внимательно.

  • Рыбы — Дом
    Семья и домашние дела будут в центре вашего внимания.

23 сентября 2025 года Весы получат гармонию и приятные сюрпризы, а Девы — стабильность и уверенность. Для других знаков этот день станет временем удачи, перемен, тёплых чувств и новых возможностей.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie