Оракул Ленорман на 24 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Овнам – новые открытия, Козорогам – сила и поддержка

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Бревно Ленорман состоит из 36 карт с символическим значением. Она помогает раскрыть энергию каждый день и дает практические подсказки. Прогноз на 24 августа подскажет, кому следует готовиться к открытиям, а кому укреплять свои позиции.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Книга

Новые знания или скрытые истины выйдут наружу. Прекрасный день для обучения и исследований.

Телец — Букет

Приятные сюрпризы, благодарность, тёплые жесты. День наполнен положительными эмоциями.

Близнецы — Перекресток

Возникнет важный выбор. Прислушайтесь к интуиции, чтобы сделать правильный шаг.

Рак — Дом

Стабильность, забота о семье и ощущения безопасности. Хорошее время для семейных дел.

Лев — Письмо

Новости или документы принесут важную информацию. Обратите внимание на сообщение.

Дева — Аист

Изменения и обновления к лучшему. Возможен новый этап в работе или в отношениях.

Весы — Звезды

Ясность, вдохновение и вера в будущее. Благоприятный день для планировки.

Скорпион — Луна

Эмоции и творчество выходят на первый план. Следует доверять своей интуиции.

Стрелец — Ключ

Вы найдете решение или откроете дверь, которая раньше была закрыта.

Козерог — Медведь

Сила, уверенность и защита. День, когда вы можете отстоять свои интересы.

Водолей — Сад

Социальная активность и знакомство принесут новые возможности.

Рыбы — Сердце

Гармония в отношениях и теплые эмоции. Прекрасное время для проявления чувств.

24 августа 2025 станет днем открытий, изменений и внутренней силы. Карты указывают: стоит объединить интуицию с действиями, и тогда удача будет рядом.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.