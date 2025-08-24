ТСН в социальных сетях

Оракул Ленорман на 24 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Овнам – новые открытия, Козорогам – сила и поддержка

24 августа 2025 года — день решений и вдохновения. Карты указывают, что сегодня следует быть внимательными к знакам судьбы, ведь они могут подсказать правильный путь.

Елена Кузьмич
Бревно Ленорман состоит из 36 карт с символическим значением. Она помогает раскрыть энергию каждый день и дает практические подсказки. Прогноз на 24 августа подскажет, кому следует готовиться к открытиям, а кому укреплять свои позиции.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Книга
    Новые знания или скрытые истины выйдут наружу. Прекрасный день для обучения и исследований.

  • Телец Букет
    Приятные сюрпризы, благодарность, тёплые жесты. День наполнен положительными эмоциями.

  • Близнецы Перекресток
    Возникнет важный выбор. Прислушайтесь к интуиции, чтобы сделать правильный шаг.

  • Рак Дом
    Стабильность, забота о семье и ощущения безопасности. Хорошее время для семейных дел.

  • Лев Письмо
    Новости или документы принесут важную информацию. Обратите внимание на сообщение.

  • Дева — Аист
    Изменения и обновления к лучшему. Возможен новый этап в работе или в отношениях.

  • Весы Звезды
    Ясность, вдохновение и вера в будущее. Благоприятный день для планировки.

  • Скорпион Луна
    Эмоции и творчество выходят на первый план. Следует доверять своей интуиции.

  • Стрелец Ключ
    Вы найдете решение или откроете дверь, которая раньше была закрыта.

  • Козерог — Медведь
    Сила, уверенность и защита. День, когда вы можете отстоять свои интересы.

  • Водолей Сад
    Социальная активность и знакомство принесут новые возможности.

  • Рыбы Сердце
    Гармония в отношениях и теплые эмоции. Прекрасное время для проявления чувств.

24 августа 2025 станет днем открытий, изменений и внутренней силы. Карты указывают: стоит объединить интуицию с действиями, и тогда удача будет рядом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

