Оракул Ленорман на 24 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Овнам – новые открытия, Козорогам – сила и поддержка
24 августа 2025 года — день решений и вдохновения. Карты указывают, что сегодня следует быть внимательными к знакам судьбы, ведь они могут подсказать правильный путь.
Бревно Ленорман состоит из 36 карт с символическим значением. Она помогает раскрыть энергию каждый день и дает практические подсказки. Прогноз на 24 августа подскажет, кому следует готовиться к открытиям, а кому укреплять свои позиции.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Книга
Новые знания или скрытые истины выйдут наружу. Прекрасный день для обучения и исследований.
Телец — Букет
Приятные сюрпризы, благодарность, тёплые жесты. День наполнен положительными эмоциями.
Близнецы — Перекресток
Возникнет важный выбор. Прислушайтесь к интуиции, чтобы сделать правильный шаг.
Рак — Дом
Стабильность, забота о семье и ощущения безопасности. Хорошее время для семейных дел.
Лев — Письмо
Новости или документы принесут важную информацию. Обратите внимание на сообщение.
Дева — Аист
Изменения и обновления к лучшему. Возможен новый этап в работе или в отношениях.
Весы — Звезды
Ясность, вдохновение и вера в будущее. Благоприятный день для планировки.
Скорпион — Луна
Эмоции и творчество выходят на первый план. Следует доверять своей интуиции.
Стрелец — Ключ
Вы найдете решение или откроете дверь, которая раньше была закрыта.
Козерог — Медведь
Сила, уверенность и защита. День, когда вы можете отстоять свои интересы.
Водолей — Сад
Социальная активность и знакомство принесут новые возможности.
Рыбы — Сердце
Гармония в отношениях и теплые эмоции. Прекрасное время для проявления чувств.
24 августа 2025 станет днем открытий, изменений и внутренней силы. Карты указывают: стоит объединить интуицию с действиями, и тогда удача будет рядом.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
