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Оракул Ленорман на 24 июля 2025: Тельцам – ясность, а Ракам – забота о себе
Карта Ленорман на 24 июля открывает новые подсказки: день благоприятен для обновления, более глубокого понимания себя и определения приоритетов.
Оракул Ленорман — система символических карт, позволяющая лучше понять текущий момент. У каждой карты есть простое, но точное послание. 24 июля — день, когда стоит обратить внимание на сигналы судьбы: в мелочах или в важных решениях.
Ниже – карта дня для каждого знака зодиака.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по картам Ленорман на 24 июля 2025 года
Овен — "Книга"
Тайна, обучение, информация.
В этот день не торопитесь — не все на поверхности. Следует учиться, анализировать или обратить внимание на документы и скрытое.
Телец — "Солнце"
Ясность, победа, энергия.
Сегодня к вам возвращается сила, вдохновение и успех. День благоприятен для проявления инициативы, самоутверждения и реализации планов.
Близнецы — "Башня"
Дистанция, структура, авторитет.
Это день для официальных дел, планирования или определения границ. Возможен контакт с учреждениями или необходимость сохранять независимость.
Рак — "Дерево"
Здоровье, стабильность, рост.
Пора подумать о теле, душе и ритме жизни. День требует медлительности, покоя и заботы о собственном ресурсе.
Лев — "Змея"
Искушение, манипуляции, мудрость.
Будьте бдительны к чужим словам и намерениям. День нуждается в гибкости и хитрости, но не позволяйте собой управлять.
Дева — "Сад"
Социальность, связки, открытость.
День способствует встречам, публичности, общению. Удачный момент для событий, совместных инициатив и выхода "в мир".
Весы — "Облака"
Неопределенность, временная неразбериха.
Не принимайте сегодня окончательные решения — ситуация может быть не совсем ясной. Лучше переждать и развеять сомнения.
Скорпион — "Собака"
Поддержка, верность, альянс.
День принесет чувство доверия. Возможна помощь от друга, поддержка или напоминание, что вы не сами.
Стрелец — "Коса"
Резкое завершение, энергия, активность.
День может быть неожиданно динамичным. Возможно резкое решение или обрубающее излишнее событие. Действуйте решительно, если уверены.
Козерог — "Медведь"
Сила, контроль, наставничество.
Пора проявить авторитет или заручиться поддержкой сильного союзника. День благоприятен для решений, где нужна уверенность.
Водолей — "Крест"
Испытание, глубокий смысл, завершение.
Возможна сложная, но важная ситуация. Это шанс духовно расти, даже из-за трудностей. Не избегайте ответственности.
Рыбы — "веревка"
Напряжение, повторение, круг.
День может быть перегружен делами или мнениями. Стоит развязать внутренние узлы – пора сказать “достаточно” и выйти из круга.
Карта дня для всех — "Аист"
Изменения, обновление, движение к новому. Не бойтесь трансформаций – это день, когда душа растет, а перемены открывают новые перспективы.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.