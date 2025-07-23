Оракул Ленорман на 24 июля 2025: Тельцам – ясность, а Ракам – забота о себе

Оракул Ленорман / © ТСН

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Оракул Ленорман — система символических карт, позволяющая лучше понять текущий момент. У каждой карты есть простое, но точное послание. 24 июля — день, когда стоит обратить внимание на сигналы судьбы: в мелочах или в важных решениях.

Ниже – карта дня для каждого знака зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

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Прогноз по картам Ленорман на 24 июля 2025 года

Овен — "Книга"

Тайна, обучение, информация.

В этот день не торопитесь — не все на поверхности. Следует учиться, анализировать или обратить внимание на документы и скрытое.

Телец — "Солнце"

Ясность, победа, энергия.

Сегодня к вам возвращается сила, вдохновение и успех. День благоприятен для проявления инициативы, самоутверждения и реализации планов.

Близнецы — "Башня"

Дистанция, структура, авторитет.

Это день для официальных дел, планирования или определения границ. Возможен контакт с учреждениями или необходимость сохранять независимость.

Рак — "Дерево"

Здоровье, стабильность, рост.

Пора подумать о теле, душе и ритме жизни. День требует медлительности, покоя и заботы о собственном ресурсе.

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Лев — "Змея"

Искушение, манипуляции, мудрость.

Будьте бдительны к чужим словам и намерениям. День нуждается в гибкости и хитрости, но не позволяйте собой управлять.

Дева — "Сад"

Социальность, связки, открытость.

День способствует встречам, публичности, общению. Удачный момент для событий, совместных инициатив и выхода "в мир".

Весы — "Облака"

Неопределенность, временная неразбериха.

Не принимайте сегодня окончательные решения — ситуация может быть не совсем ясной. Лучше переждать и развеять сомнения.

Скорпион — "Собака"

Поддержка, верность, альянс.

День принесет чувство доверия. Возможна помощь от друга, поддержка или напоминание, что вы не сами.

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Стрелец — "Коса"

Резкое завершение, энергия, активность.

День может быть неожиданно динамичным. Возможно резкое решение или обрубающее излишнее событие. Действуйте решительно, если уверены.

Козерог — "Медведь"

Сила, контроль, наставничество.

Пора проявить авторитет или заручиться поддержкой сильного союзника. День благоприятен для решений, где нужна уверенность.

Водолей — "Крест"

Испытание, глубокий смысл, завершение.

Возможна сложная, но важная ситуация. Это шанс духовно расти, даже из-за трудностей. Не избегайте ответственности.

Рыбы — "веревка"

Напряжение, повторение, круг.

День может быть перегружен делами или мнениями. Стоит развязать внутренние узлы – пора сказать “достаточно” и выйти из круга.

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Карта дня для всех — "Аист"

Изменения, обновление, движение к новому. Не бойтесь трансформаций – это день, когда душа растет, а перемены открывают новые перспективы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.