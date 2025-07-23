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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
168
Время на прочтение
3 мин

Оракул Ленорман на 24 июля 2025: Тельцам – ясность, а Ракам – забота о себе

Карта Ленорман на 24 июля открывает новые подсказки: день благоприятен для обновления, более глубокого понимания себя и определения приоритетов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — система символических карт, позволяющая лучше понять текущий момент. У каждой карты есть простое, но точное послание. 24 июля — день, когда стоит обратить внимание на сигналы судьбы: в мелочах или в важных решениях.

Ниже – карта дня для каждого знака зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по картам Ленорман на 24 июля 2025 года

Овен "Книга"

Тайна, обучение, информация.
В этот день не торопитесь — не все на поверхности. Следует учиться, анализировать или обратить внимание на документы и скрытое.

Телец "Солнце"

Ясность, победа, энергия.
Сегодня к вам возвращается сила, вдохновение и успех. День благоприятен для проявления инициативы, самоутверждения и реализации планов.

Близнецы "Башня"

Дистанция, структура, авторитет.
Это день для официальных дел, планирования или определения границ. Возможен контакт с учреждениями или необходимость сохранять независимость.

Рак "Дерево"

Здоровье, стабильность, рост.
Пора подумать о теле, душе и ритме жизни. День требует медлительности, покоя и заботы о собственном ресурсе.

Лев "Змея"

Искушение, манипуляции, мудрость.
Будьте бдительны к чужим словам и намерениям. День нуждается в гибкости и хитрости, но не позволяйте собой управлять.

Дева "Сад"

Социальность, связки, открытость.
День способствует встречам, публичности, общению. Удачный момент для событий, совместных инициатив и выхода "в мир".

Весы "Облака"

Неопределенность, временная неразбериха.
Не принимайте сегодня окончательные решения — ситуация может быть не совсем ясной. Лучше переждать и развеять сомнения.

Скорпион "Собака"

Поддержка, верность, альянс.
День принесет чувство доверия. Возможна помощь от друга, поддержка или напоминание, что вы не сами.

Стрелец "Коса"

Резкое завершение, энергия, активность.
День может быть неожиданно динамичным. Возможно резкое решение или обрубающее излишнее событие. Действуйте решительно, если уверены.

Козерог "Медведь"

Сила, контроль, наставничество.
Пора проявить авторитет или заручиться поддержкой сильного союзника. День благоприятен для решений, где нужна уверенность.

Водолей "Крест"

Испытание, глубокий смысл, завершение.
Возможна сложная, но важная ситуация. Это шанс духовно расти, даже из-за трудностей. Не избегайте ответственности.

Рыбы "веревка"

Напряжение, повторение, круг.
День может быть перегружен делами или мнениями. Стоит развязать внутренние узлы – пора сказать “достаточно” и выйти из круга.

Карта дня для всех "Аист"

Изменения, обновление, движение к новому. Не бойтесь трансформаций – это день, когда душа растет, а перемены открывают новые перспективы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.

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