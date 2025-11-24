Оракул Ленорман на 24 ноября 2025 года для всех знаков зодиака: Ракам — уверенность, Девам — новые возможности

Оракул Ленорман / © ТСН

Карты Оракула Ленорман помогают понять скрытые тенденции суток – в чем сила дня, какие шансы появляются, а от чего лучше удержаться. 24 ноября энергия символов подсказывает: пора действовать с пониманием, уверенностью и открытым сердцем.

Овен — Всадник

Новости или неожиданная встреча могут активизировать события. Действуйте быстро и решительно.

Телец — Сад

Удачный день для коммуникации, встреч и налаживания контактов. Вас заметят и поддержат.

Близнецы — Аист

Начало обновления. Изменения в жизни или работе приведут к улучшению ситуации.

Рак — Солнце

Уверенность и позитив. Вы в центре событий, и все складывается в вашу пользу.

Лев — Ключ

Ответ на вопрос или решение важной проблемы. День открытий и ясное видение.

Дева — Клевер

Новые возможности, удача и приятные мелочи. Смело пользуйтесь шансом.

Весы — Сердце

День эмоционального тепла и гармонических разговоров. Следует быть искренними в чувствах.

Скорпион — Башня

Потребность в концентрации. Займитесь делами, требующими точности и порядка.

Стрелец — Корабль

Движение, идеи, новые направления. Хороший момент для путешествий и планирования будущего.

Козерог — Букет

Благодарность, вдохновение и хорошие впечатления. Удачный день для приятных дел.

Водолей — Звезды

Вдохновение, мечты и идеи. Хорошо заняться творчеством или саморазвитием.

Рыбы — Дерево

Покой и стабильность. День способствует заботе о здоровье и гармонии с собой.

24 ноября Раки ощутят уверенность и силу, а Девы – новые возможности и легкость в делах. Остальные знаки проживут день в гармоничном ритме, открывая для себя что-то важное.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.