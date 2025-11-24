ТСН в социальных сетях

Астрология
35
2 мин

Оракул Ленорман на 24 ноября 2025 года для всех знаков зодиака: Ракам — уверенность, Девам — новые возможности

24 ноября 2025 откроет день внутренней собранности, вдохновения и положительных сдвигов. Эти сутки благоприятны для тех, кто готов проявить решимость и верить в собственные силы.

Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Карты Оракула Ленорман помогают понять скрытые тенденции суток – в чем сила дня, какие шансы появляются, а от чего лучше удержаться. 24 ноября энергия символов подсказывает: пора действовать с пониманием, уверенностью и открытым сердцем.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Всадник
    Новости или неожиданная встреча могут активизировать события. Действуйте быстро и решительно.

  • Телец — Сад
    Удачный день для коммуникации, встреч и налаживания контактов. Вас заметят и поддержат.

  • Близнецы — Аист
    Начало обновления. Изменения в жизни или работе приведут к улучшению ситуации.

  • Рак — Солнце
    Уверенность и позитив. Вы в центре событий, и все складывается в вашу пользу.

  • Лев — Ключ
    Ответ на вопрос или решение важной проблемы. День открытий и ясное видение.

  • Дева — Клевер
    Новые возможности, удача и приятные мелочи. Смело пользуйтесь шансом.

  • Весы — Сердце
    День эмоционального тепла и гармонических разговоров. Следует быть искренними в чувствах.

  • Скорпион — Башня
    Потребность в концентрации. Займитесь делами, требующими точности и порядка.

  • Стрелец — Корабль
    Движение, идеи, новые направления. Хороший момент для путешествий и планирования будущего.

  • Козерог — Букет
    Благодарность, вдохновение и хорошие впечатления. Удачный день для приятных дел.

  • Водолей — Звезды
    Вдохновение, мечты и идеи. Хорошо заняться творчеством или саморазвитием.

  • Рыбы — Дерево
    Покой и стабильность. День способствует заботе о здоровье и гармонии с собой.

24 ноября Раки ощутят уверенность и силу, а Девы – новые возможности и легкость в делах. Остальные знаки проживут день в гармоничном ритме, открывая для себя что-то важное.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

35
