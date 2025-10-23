Оракул Ленорман на 24 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Весам – ясность, Тельцам – удача

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман указывает не на судьбу, а на тенденцию дня тот вектор, в котором лучше действовать. Символы карт помогают понять, где пора замедлиться, а где — использовать появляющуюся сейчас возможность. Прогноз на 24 октября 2025 показывает главные темы для каждого знака зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Аист

День обновления. Изменения принесут облегчение или новые перспективы.

Телец — Клевер

Маленькая удача, выгодное стечение обстоятельств или приятная новость.

Близнецы — Корабль

Движение вперед, новые планы или намек на путешествие или развитие.

Рак — Дом

Стабильность и комфорт. День следует провести в знакомой среде.

Лев — Букет

Благодарность, комплименты или приятные встречи сделают день теплым.

Дева — Письмо

Вы получите сообщение, которое подскажет следующий шаг.

Весы — Солнце

Ясность и правильное видение ситуации. Сегодня многое станет понятно.

Скорпион — Ключ

Решение найдено. Смело двигайтесь вперед – дверь открыта.

Стрелец — Перекресток

Требуется выбор. Доверяйте внутренним ориентирам, не торопитесь.

Козерог — Сердце

День тепла и эмоциональной поддержки. Хорошее время для семьи или отношений.

Водолей — Звезды

Вдохновение и дальновидное видение. Идеи сегодня имеют большое будущее.

Рыбы — Собака

Верность, поддержка и союзники рядом. Можно положиться на других.

24 октября 2025 года Весы получат ясность и внутренний порядок, а Тельцы – небольшую, но ценную удачу. Остальные знаки проживут день в теплой, поддерживающей энергии с намеком на новые шаги вперед.

