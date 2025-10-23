ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
72
Время на прочтение
2 мин

Оракул Ленорман на 24 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Весам – ясность, Тельцам – удача

24 октября принесет день осознанных решений, мягкой поддержки Вселенной и возможность наконец-то увидеть ситуацию более четко. Для одних знаков это будет день ясности, для других – небольшой, но очень своевременный подарок судьбы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман указывает не на судьбу, а на тенденцию дня тот вектор, в котором лучше действовать. Символы карт помогают понять, где пора замедлиться, а где — использовать появляющуюся сейчас возможность. Прогноз на 24 октября 2025 показывает главные темы для каждого знака зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Аист
    День обновления. Изменения принесут облегчение или новые перспективы.

  • Телец — Клевер
    Маленькая удача, выгодное стечение обстоятельств или приятная новость.

  • Близнецы — Корабль
    Движение вперед, новые планы или намек на путешествие или развитие.

  • Рак — Дом
    Стабильность и комфорт. День следует провести в знакомой среде.

  • Лев — Букет
    Благодарность, комплименты или приятные встречи сделают день теплым.

  • Дева — Письмо
    Вы получите сообщение, которое подскажет следующий шаг.

  • Весы — Солнце
    Ясность и правильное видение ситуации. Сегодня многое станет понятно.

  • Скорпион — Ключ
    Решение найдено. Смело двигайтесь вперед – дверь открыта.

  • Стрелец — Перекресток
    Требуется выбор. Доверяйте внутренним ориентирам, не торопитесь.

  • Козерог — Сердце
    День тепла и эмоциональной поддержки. Хорошее время для семьи или отношений.

  • Водолей — Звезды
    Вдохновение и дальновидное видение. Идеи сегодня имеют большое будущее.

  • Рыбы — Собака
    Верность, поддержка и союзники рядом. Можно положиться на других.

24 октября 2025 года Весы получат ясность и внутренний порядок, а Тельцы – небольшую, но ценную удачу. Остальные знаки проживут день в теплой, поддерживающей энергии с намеком на новые шаги вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

Дата публикации
Количество просмотров
72
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie