Оракул Ленорман на 24 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Весам – ясность, Тельцам – удача
24 октября принесет день осознанных решений, мягкой поддержки Вселенной и возможность наконец-то увидеть ситуацию более четко. Для одних знаков это будет день ясности, для других – небольшой, но очень своевременный подарок судьбы.
Оракул Ленорман указывает не на судьбу, а на тенденцию дня тот вектор, в котором лучше действовать. Символы карт помогают понять, где пора замедлиться, а где — использовать появляющуюся сейчас возможность. Прогноз на 24 октября 2025 показывает главные темы для каждого знака зодиака.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Аист
День обновления. Изменения принесут облегчение или новые перспективы.
Телец — Клевер
Маленькая удача, выгодное стечение обстоятельств или приятная новость.
Близнецы — Корабль
Движение вперед, новые планы или намек на путешествие или развитие.
Рак — Дом
Стабильность и комфорт. День следует провести в знакомой среде.
Лев — Букет
Благодарность, комплименты или приятные встречи сделают день теплым.
Дева — Письмо
Вы получите сообщение, которое подскажет следующий шаг.
Весы — Солнце
Ясность и правильное видение ситуации. Сегодня многое станет понятно.
Скорпион — Ключ
Решение найдено. Смело двигайтесь вперед – дверь открыта.
Стрелец — Перекресток
Требуется выбор. Доверяйте внутренним ориентирам, не торопитесь.
Козерог — Сердце
День тепла и эмоциональной поддержки. Хорошее время для семьи или отношений.
Водолей — Звезды
Вдохновение и дальновидное видение. Идеи сегодня имеют большое будущее.
Рыбы — Собака
Верность, поддержка и союзники рядом. Можно положиться на других.
24 октября 2025 года Весы получат ясность и внутренний порядок, а Тельцы – небольшую, но ценную удачу. Остальные знаки проживут день в теплой, поддерживающей энергии с намеком на новые шаги вперед.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.