Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
88
Время на прочтение
2 мин

Оракул Ленорман на 24 сентября 2025 года для всех знаков зодиака: Овнам – перемены, Рыбам – удача

24 сентября может стать днем новых начал и неожиданного нрава. Для одних это шанс сменить направление, для других – получить приятный подарок от судьбы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — это колода из 36 карт, каждая из которых символизирует определенную жизненную ситуацию. Она помогает увидеть главные тенденции дня и найти простые, практичные подсказки. Прогноз на 24 сентября 2025 откроет, что готовят карты для каждого знака зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Аист
    Изменения и обновления на горизонте. Благоприятное время для нового этапа.

  • Телец — Дом
    Семья и стабильность станут в центре внимания.

  • Близнецы — Книга
    Новые знания или открытия помогут вам двигаться вперед.

  • Рак — Сердце
    День любви, теплых отношений и гармонии.

  • Лев — Солнце
    Успех и ясность принесут хорошие результаты.

  • Дева — Письмо
    Важные новости или документы повлияют на ваши дела.

  • Весы — Собака
    Верность и поддержка друзей помогут чувствовать себя уверенно.

  • Скорпион — Ключ
    Вы найдете решение важного вопроса.

  • Стрелец — Перекресток
    Возникнет выбор. Важно принять решение осознанно.

  • Козерог — Букет
    Ожидайте приятных сюрпризов и признательности.

  • Водолей — Звезды
    Вдохновение и новые цели откроют для вас перспективы.

  • Рыбы — Клевер
    Вас ждет удача и неожиданный шанс.

24 сентября 2025 года станет днем обновления и приятных событий. Овны почувствуют перемены, Рыбы – удачу, а другие знаки получат гармонию, стабильность или новые возможности.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

