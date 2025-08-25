ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Количество просмотров
Оракул Ленорман на 25–31 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Стрельцам – ясные цели, Тельцам – стабильные корни

Последняя неделя августа принесет сочетание ясного видения, внутренней опоры и эмоциональных связей. Карточки подскажут, когда двигаться вперед, а когда глубже погружаться в свои ценности.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — это система предсказания, базирующаяся на бревне из 36 карт, названных в честь французской провидицы Марии Анн Аделиды Ленорман (1772–1843). Она была известной придворной гадалкой в Европе и считалась советницей Наполеона и Жозефины.

Каждая карта Ленорман имеет свое символическое значение, отражающее повседневные аспекты жизни: отношения, работу, здоровье, выборы или внутренние состояния. В отличие от Таро, Ленорман больше сосредоточен на конкретных событиях и практических советах.

Прогноз по картам Ленорман на неделю 25-31 августа 2025 поможет сориентироваться в энергиях периода, подскажет, где стоит действовать активно, а где — довериться судьбе и наблюдать за знаками.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен Собака
    Символ верности и дружеской поддержки. Надежное плечо — вот отчетливые сигналы на этой неделе.

  • Телец Дерево
    Стабильные корни и здоровье. Следует позаботиться о внутренней крепости.

  • Близнецы Сердце
    Эмоциональная связь, любовь и нежность — важные темы недели.

  • Рак Звезды
    Вдохновение, мечты и оптимизм в драйвере вашего роста.

  • Лев Солнце
    День для ярких побед, творчества и признания.

  • Дева Ключ
    Ответы и прорыв в вопросах, долго сидевших в подсознании.

  • Весы Перекресток
    Выборы — важно ясно видеть, куда вести свой путь.

  • Скорпион — Букет
    Приятные моменты, комплименты и душевная гармония.

  • Стрелец — Якорь
    Опора, поддержка и чувство безопасности — поддерживающая энергия недели.

  • Козерог — Облака
    Неопределенность или потребность в ясности. Следует сначала обдумать, чем действовать.

  • Водолей — Аист
    Новые начала, обновление и движение вперед.

  • Рыбы Книга
    Знание, тайны или сокровенное станет важной темой.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Количество просмотров
