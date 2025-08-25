- Дата публикации
Оракул Ленорман на 25–31 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Стрельцам – ясные цели, Тельцам – стабильные корни
Последняя неделя августа принесет сочетание ясного видения, внутренней опоры и эмоциональных связей. Карточки подскажут, когда двигаться вперед, а когда глубже погружаться в свои ценности.
Оракул Ленорман — это система предсказания, базирующаяся на бревне из 36 карт, названных в честь французской провидицы Марии Анн Аделиды Ленорман (1772–1843). Она была известной придворной гадалкой в Европе и считалась советницей Наполеона и Жозефины.
Каждая карта Ленорман имеет свое символическое значение, отражающее повседневные аспекты жизни: отношения, работу, здоровье, выборы или внутренние состояния. В отличие от Таро, Ленорман больше сосредоточен на конкретных событиях и практических советах.
Прогноз по картам Ленорман на неделю 25-31 августа 2025 поможет сориентироваться в энергиях периода, подскажет, где стоит действовать активно, а где — довериться судьбе и наблюдать за знаками.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Собака
Символ верности и дружеской поддержки. Надежное плечо — вот отчетливые сигналы на этой неделе.
Телец — Дерево
Стабильные корни и здоровье. Следует позаботиться о внутренней крепости.
Близнецы — Сердце
Эмоциональная связь, любовь и нежность — важные темы недели.
Рак — Звезды
Вдохновение, мечты и оптимизм в драйвере вашего роста.
Лев — Солнце
День для ярких побед, творчества и признания.
Дева — Ключ
Ответы и прорыв в вопросах, долго сидевших в подсознании.
Весы — Перекресток
Выборы — важно ясно видеть, куда вести свой путь.
Скорпион — Букет
Приятные моменты, комплименты и душевная гармония.
Стрелец — Якорь
Опора, поддержка и чувство безопасности — поддерживающая энергия недели.
Козерог — Облака
Неопределенность или потребность в ясности. Следует сначала обдумать, чем действовать.
Водолей — Аист
Новые начала, обновление и движение вперед.
Рыбы — Книга
Знание, тайны или сокровенное станет важной темой.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
