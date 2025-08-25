Оракул Ленорман на 25–31 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Стрельцам – ясные цели, Тельцам – стабильные корни

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Оракул Ленорман — это система предсказания, базирующаяся на бревне из 36 карт, названных в честь французской провидицы Марии Анн Аделиды Ленорман (1772–1843). Она была известной придворной гадалкой в Европе и считалась советницей Наполеона и Жозефины.

Каждая карта Ленорман имеет свое символическое значение, отражающее повседневные аспекты жизни: отношения, работу, здоровье, выборы или внутренние состояния. В отличие от Таро, Ленорман больше сосредоточен на конкретных событиях и практических советах.

Прогноз по картам Ленорман на неделю 25-31 августа 2025 поможет сориентироваться в энергиях периода, подскажет, где стоит действовать активно, а где — довериться судьбе и наблюдать за знаками.

Реклама

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Собака

Символ верности и дружеской поддержки. Надежное плечо — вот отчетливые сигналы на этой неделе.

Телец — Дерево

Стабильные корни и здоровье. Следует позаботиться о внутренней крепости.

Близнецы — Сердце

Эмоциональная связь, любовь и нежность — важные темы недели.

Рак — Звезды

Вдохновение, мечты и оптимизм в драйвере вашего роста.

Лев — Солнце

День для ярких побед, творчества и признания.

Дева — Ключ

Ответы и прорыв в вопросах, долго сидевших в подсознании.

Весы — Перекресток

Выборы — важно ясно видеть, куда вести свой путь.

Скорпион — Букет

Приятные моменты, комплименты и душевная гармония.

Стрелец — Якорь

Опора, поддержка и чувство безопасности — поддерживающая энергия недели.

Козерог — Облака

Неопределенность или потребность в ясности. Следует сначала обдумать, чем действовать.

Водолей — Аист

Новые начала, обновление и движение вперед.

Рыбы — Книга

Знание, тайны или сокровенное станет важной темой.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.