Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Колода Ленорман содержит 36 карт с конкретными, практическими значениями. Они отображают текущие энергетические потоки дней. В прогнозе на 25 августа – символы, которые подскажут, где искать прозрачность, а где – открывать новую фазу.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен - Ключ

Сегодня найдете решение, может открыться возможность, над которой давно думали.

Телец - Сердце

День для душевного тепла, взаимности и искренности в отношениях.

Близнецы - Письмо

Новости или документы важны — не упустите информационные знаки вокруг себя.

Рак - Горе

Возможны препятствия – но именно они помогут вам стать сильнее.

Лев – Солнце

Энергия, позитив, ясность – используйте момент, чтобы заявить о себе.

Дева — Облака

Может быть неопределение – лучше отложите важные решения, пока не выяснится сущность.

Весы — Кольцо

Партнерство, соглашения или обещания – самое время закрепить договоренности.

Скорпион - Мышь

Мелкие неприятности могут отвлекать – сосредоточьтесь на мелочах, чтобы не потерять главное.

Стрелец - Корабль

Стремление к движению, переменам, путешествиям или идеям, которые переходят в действие.

Козерог — Медведь

Сила, авторитет, поддержка – отличный день для заявления о себе или закрепления позиций.

Водолей - Сад

Общение, сети, общественная активность – ваш социальный потенциал на высоте.

Рыбы — Букет.

Приятные неожиданности, комплименты, теплые моменты – день для радости и благодарности.

25 августа 2025 предлагает микс ясности и новых стартов. Кто получит информацию, что откроет дверь, другие — найдут поддержку или стабильность. Слушайте себя и действуйте с открытым сердцем.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.