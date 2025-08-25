ТСН в социальных сетях

Оракул Ленорман на 25 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Девам – время неопределенности, Овнам – новые возможности

25 августа – день, когда ясность и дружеское усиление дадут понимание направления, а новые возможности лягут в вашу ладонь.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Колода Ленорман содержит 36 карт с конкретными, практическими значениями. Они отображают текущие энергетические потоки дней. В прогнозе на 25 августа – символы, которые подскажут, где искать прозрачность, а где – открывать новую фазу.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен - Ключ
    Сегодня найдете решение, может открыться возможность, над которой давно думали.

  • Телец - Сердце
    День для душевного тепла, взаимности и искренности в отношениях.

  • Близнецы - Письмо
    Новости или документы важны — не упустите информационные знаки вокруг себя.

  • Рак - Горе
    Возможны препятствия – но именно они помогут вам стать сильнее.

  • Лев – Солнце
    Энергия, позитив, ясность – используйте момент, чтобы заявить о себе.

  • Дева — Облака
    Может быть неопределение – лучше отложите важные решения, пока не выяснится сущность.

  • Весы — Кольцо
    Партнерство, соглашения или обещания – самое время закрепить договоренности.

  • Скорпион - Мышь
    Мелкие неприятности могут отвлекать – сосредоточьтесь на мелочах, чтобы не потерять главное.

  • Стрелец - Корабль
    Стремление к движению, переменам, путешествиям или идеям, которые переходят в действие.

  • Козерог — Медведь
    Сила, авторитет, поддержка – отличный день для заявления о себе или закрепления позиций.

  • Водолей - Сад
    Общение, сети, общественная активность – ваш социальный потенциал на высоте.

  • Рыбы — Букет.
    Приятные неожиданности, комплименты, теплые моменты – день для радости и благодарности.

25 августа 2025 предлагает микс ясности и новых стартов. Кто получит информацию, что откроет дверь, другие — найдут поддержку или стабильность. Слушайте себя и действуйте с открытым сердцем.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

