Оракул Ленорман на 25 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Девам – время неопределенности, Овнам – новые возможности
25 августа – день, когда ясность и дружеское усиление дадут понимание направления, а новые возможности лягут в вашу ладонь.
Колода Ленорман содержит 36 карт с конкретными, практическими значениями. Они отображают текущие энергетические потоки дней. В прогнозе на 25 августа – символы, которые подскажут, где искать прозрачность, а где – открывать новую фазу.
Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен - Ключ
Сегодня найдете решение, может открыться возможность, над которой давно думали.
Телец - Сердце
День для душевного тепла, взаимности и искренности в отношениях.
Близнецы - Письмо
Новости или документы важны — не упустите информационные знаки вокруг себя.
Рак - Горе
Возможны препятствия – но именно они помогут вам стать сильнее.
Лев – Солнце
Энергия, позитив, ясность – используйте момент, чтобы заявить о себе.
Дева — Облака
Может быть неопределение – лучше отложите важные решения, пока не выяснится сущность.
Весы — Кольцо
Партнерство, соглашения или обещания – самое время закрепить договоренности.
Скорпион - Мышь
Мелкие неприятности могут отвлекать – сосредоточьтесь на мелочах, чтобы не потерять главное.
Стрелец - Корабль
Стремление к движению, переменам, путешествиям или идеям, которые переходят в действие.
Козерог — Медведь
Сила, авторитет, поддержка – отличный день для заявления о себе или закрепления позиций.
Водолей - Сад
Общение, сети, общественная активность – ваш социальный потенциал на высоте.
Рыбы — Букет.
Приятные неожиданности, комплименты, теплые моменты – день для радости и благодарности.
25 августа 2025 предлагает микс ясности и новых стартов. Кто получит информацию, что откроет дверь, другие — найдут поддержку или стабильность. Слушайте себя и действуйте с открытым сердцем.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
