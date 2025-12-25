Оракул Ленорман на 25 декабря 2025 года для всех знаков зодиака: Львам – теплые события, Козорогам – важные решения

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман помогает понять основные тенденции дня и обратить внимание на то, что действительно важно. 25 декабря карты советуют не спешить, ценить поддержку близких и действовать с учетом собственных нужд.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Медведь

Вопросы ответственности и контроля. Вам придется взять на себя инициативу или оградить свои интересы.

Телец — Букет

Приятные эмоции, подарки или тёплые слова. День подарит чувство радости.

Близнецы — Письмо

Уведомление или новость, которая повлияет на ваши планы. Следует внимательно читать между строк.

Рак — Сердце

Теплые чувства и искреннее общение. Хороший день для семьи и близких.

Лев — Сад

Встречи, праздничная атмосфера и общение. Вы будете в центре внимания.

Дева — Книга

Что-то еще не до конца известно. День лучше посвятить наблюдению, а не активным действиям.

Весы — Весы

Поиск баланса и решение. Важно не впадать в крайности.

Скорпион — Коса

Внезапное решение или завершение ситуации. Нужна смелость отпустить излишнее.

Стрелец — Корабль

Планы на будущее, размышления о новых горизонтах. Добрый день для мечты и стратегии.

Козерог — Ключ

Важно решение или ответ, которого вы ожидали. День поможет продвинуться вперед.

Водолей — Птицы

Разговоры, звонки, активное общение. Возможно волнение, но оно быстро пройдет.

Рыбы — Дерево

Потребность в покое и обновлении. Следует беречь силы и не перегружать себя.

25 декабря Львы окажутся в атмосфере теплых событий и общения, а Козороги смогут принять важное решение. В общем, день будет благоприятным для семейного круга, подведения итогов и внутреннего баланса.

