Оракул Ленорман на 25 февраля 2026: день денег, конфликтов и резких решений

Оракул Ленорман на 25 февраля 2026 г. предупреждает о финансовых вопросах и ситуациях, которые могут обостриться. Карты указывают день денег, напряженных разговоров и решений, которые повлияют на ближайшие события для всех знаков зодиака.

Общая энергия дня — карта Серп

Серп означает резкое отсечение, завершение, конфликт или необходимость быстро действовать. Это не пассивный день.

25 февраля:

возможные внезапные решения

резкие слова

неожиданные расходы

завершение старых историй

Овен — Медведь

Финансовое давление или влиятельный человек заставит принять решение.

Телец — Дороги

Возникнет выбор, который повлияет на дальнейшее развитие событий.

Близнецы — Рыба

Денежный вопрос станет главным.

Рак — Лиса

Не доверяйте первому впечатлению.

Лев — Кольцо

Возможна серьезная договоренность или обязательство.

Дева — Книга

Не вся информация будет открыта.

Весы — Птицы

Эмоциональные разговоры могут обостриться.

Скорпион — Солнце

Несмотря на напряжение, шанс на успех сохраняется.

Стрелец — Башня

Официальное решение или дистанция в общении.

Козорог — Якорь

Стабильность поможет удержать ситуацию.

Водолей — Сердце

Личный вопрос выйдет на первый план.

Рыбы — Корабль

Возможно изменение планов или направления.

25 февраля 2026 года — день, когда затягивать не получится. Решения придется принимать быстро.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.