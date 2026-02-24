- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
Оракул Ленорман на 25 февраля 2026: день денег, конфликтов и резких решений
25 февраля может стать точкой обострения — в деньгах, работе или отношениях. Части знаков придется быстро реагировать, другим сдерживать эмоции.
Оракул Ленорман на 25 февраля 2026 г. предупреждает о финансовых вопросах и ситуациях, которые могут обостриться. Карты указывают день денег, напряженных разговоров и решений, которые повлияют на ближайшие события для всех знаков зодиака.
Общая энергия дня — карта Серп
Серп означает резкое отсечение, завершение, конфликт или необходимость быстро действовать. Это не пассивный день.
25 февраля:
возможные внезапные решения
резкие слова
неожиданные расходы
завершение старых историй
Овен — Медведь
Финансовое давление или влиятельный человек заставит принять решение.
Телец — Дороги
Возникнет выбор, который повлияет на дальнейшее развитие событий.
Близнецы — Рыба
Денежный вопрос станет главным.
Рак — Лиса
Не доверяйте первому впечатлению.
Лев — Кольцо
Возможна серьезная договоренность или обязательство.
Дева — Книга
Не вся информация будет открыта.
Весы — Птицы
Эмоциональные разговоры могут обостриться.
Скорпион — Солнце
Несмотря на напряжение, шанс на успех сохраняется.
Стрелец — Башня
Официальное решение или дистанция в общении.
Козорог — Якорь
Стабильность поможет удержать ситуацию.
Водолей — Сердце
Личный вопрос выйдет на первый план.
Рыбы — Корабль
Возможно изменение планов или направления.
25 февраля 2026 года — день, когда затягивать не получится. Решения придется принимать быстро.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.