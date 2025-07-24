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Оракул Ленорман на 25 июля 2025 года: Овнам — импульс к действиям, а Девам — поддержка со стороны
Карта Ленорман на 25 июля открывает новые энергии: Овны получат толчок к движению, а Девы – почувствуют плечо друга.
Оракул Ленорман — это система из 36 символических карт, каждая из которых раскрывает свое послание в день. На 25 июля карты подсказывают – некоторым знакам пора действовать, другим стоит обратить внимание на партнерство, а еще другим – дать себе простор для перемен. Смотрите карту дня ниже.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по картам Ленорман на 25 июля 2025 года.
Овен — "Всадник"
Инициатива, новости, начало.
Этот день дарит вам толчок к действию. Возможна важная встреча или известие, которое запустит события. Не медлите – действуйте быстро.
Телец — "Змея"
Мудрость, осторожность, стратегия.
Сегодня лучше избегать прямолинейности. Наблюдайте, анализируйте, не доверяйте первому впечатлению. Вы способны на тонкую игру.
Близнецы — "Башня"
Дистанция, объективность, структура.
Отделитесь от эмоций и посмотрите на ситуацию сверху. Это день стратегического мышления, самостоятельности или решения официальных вопросов.
Рак — "Сад"
Социальность, открытость, контакт.
Вам нужно взаимодействие. Общение принесет новые идеи или приятные новости. Хорошо быть среди людей — онлайн или вживую.
Лев — "Письмо"
Новости, документация, связь.
Сегодня важно обращать внимание на письма, сообщения, бумаги. Возможны известия, которые дадут новое направление событиям.
Дева — "Собака"
Верность, поддержка, союзник.
День, когда кто-нибудь рядом с вами обнаружит заботу или помощь. Цените лояльность и не стесняйтесь обращаться за советом.
Весы — Коса
Быстрые решения, разрывы, очищение.
Может случиться момент, когда придется выбрать или решительно завершить что-нибудь. Это не трагедия, а увольнение. Действуйте четко.
Скорпион — "Медведь"
Сила, авторитет, деньги.
День активной позиции. Вы имеете влияние – воспользуйтесь им. Хорошо отстаивать интересы или работать с ресурсами.
Стрелец — "Гроб"
Конец, завершение, трансформация.
Это момент, когда что-то завершается. Не сопротивляйтесь — новая глава нуждается в чистом пространстве. Отпустите без сожаления.
Козерог — "Аист"
Изменения, развитие, обновление.
Вы готовы к росту. День может принести неожиданные, но положительные сдвиги. Приветствуются инициативы и новые форматы.
Водолей — "Сердце"
Чувство, романтика, чувствительность.
Вы сегодня особенно открыты. Хороший день для любви, дружбы или душевного разговора. Будьте искренними – это откроет путь.
Рыбы — "Лилии"
Мудрость, благородство, покой.
Сегодня не торопитесь. Вам лучше сохранять баланс и действовать нравственно. Вы – источник гармонии для других.
Карта дня для всех - "Крест"
День не из легких, но глубокий. Некоторые события могут оказаться кармическими. Важно быть честными с собой и не избегать ответственности.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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