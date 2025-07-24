Оракул Ленорман на 25 июля 2025 года: Овнам — импульс к действиям, а Девам — поддержка со стороны

Оракул Ленорман / © ТСН

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Оракул Ленорман — это система из 36 символических карт, каждая из которых раскрывает свое послание в день. На 25 июля карты подсказывают – некоторым знакам пора действовать, другим стоит обратить внимание на партнерство, а еще другим – дать себе простор для перемен. Смотрите карту дня ниже.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по картам Ленорман на 25 июля 2025 года.

Овен — "Всадник"

Инициатива, новости, начало.

Этот день дарит вам толчок к действию. Возможна важная встреча или известие, которое запустит события. Не медлите – действуйте быстро.

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Телец — "Змея"

Мудрость, осторожность, стратегия.

Сегодня лучше избегать прямолинейности. Наблюдайте, анализируйте, не доверяйте первому впечатлению. Вы способны на тонкую игру.

Близнецы — "Башня"

Дистанция, объективность, структура.

Отделитесь от эмоций и посмотрите на ситуацию сверху. Это день стратегического мышления, самостоятельности или решения официальных вопросов.

Рак — "Сад"

Социальность, открытость, контакт.

Вам нужно взаимодействие. Общение принесет новые идеи или приятные новости. Хорошо быть среди людей — онлайн или вживую.

Лев — "Письмо"

Новости, документация, связь.

Сегодня важно обращать внимание на письма, сообщения, бумаги. Возможны известия, которые дадут новое направление событиям.

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Дева — "Собака"

Верность, поддержка, союзник.

День, когда кто-нибудь рядом с вами обнаружит заботу или помощь. Цените лояльность и не стесняйтесь обращаться за советом.

Весы — Коса

Быстрые решения, разрывы, очищение.

Может случиться момент, когда придется выбрать или решительно завершить что-нибудь. Это не трагедия, а увольнение. Действуйте четко.

Скорпион — "Медведь"

Сила, авторитет, деньги.

День активной позиции. Вы имеете влияние – воспользуйтесь им. Хорошо отстаивать интересы или работать с ресурсами.

Стрелец — "Гроб"

Конец, завершение, трансформация.

Это момент, когда что-то завершается. Не сопротивляйтесь — новая глава нуждается в чистом пространстве. Отпустите без сожаления.

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Козерог — "Аист"

Изменения, развитие, обновление.

Вы готовы к росту. День может принести неожиданные, но положительные сдвиги. Приветствуются инициативы и новые форматы.

Водолей — "Сердце"

Чувство, романтика, чувствительность.

Вы сегодня особенно открыты. Хороший день для любви, дружбы или душевного разговора. Будьте искренними – это откроет путь.

Рыбы — "Лилии"

Мудрость, благородство, покой.

Сегодня не торопитесь. Вам лучше сохранять баланс и действовать нравственно. Вы – источник гармонии для других.

Карта дня для всех - "Крест"

День не из легких, но глубокий. Некоторые события могут оказаться кармическими. Важно быть честными с собой и не избегать ответственности.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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