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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
101
Время на прочтение
3 мин

Оракул Ленорман на 25 июля 2025 года: Овнам — импульс к действиям, а Девам — поддержка со стороны

Карта Ленорман на 25 июля открывает новые энергии: Овны получат толчок к движению, а Девы – почувствуют плечо друга.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — это система из 36 символических карт, каждая из которых раскрывает свое послание в день. На 25 июля карты подсказывают – некоторым знакам пора действовать, другим стоит обратить внимание на партнерство, а еще другим – дать себе простор для перемен. Смотрите карту дня ниже.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по картам Ленорман на 25 июля 2025 года.

Овен "Всадник"

Инициатива, новости, начало.
Этот день дарит вам толчок к действию. Возможна важная встреча или известие, которое запустит события. Не медлите – действуйте быстро.

Телец "Змея"

Мудрость, осторожность, стратегия.
Сегодня лучше избегать прямолинейности. Наблюдайте, анализируйте, не доверяйте первому впечатлению. Вы способны на тонкую игру.

Близнецы "Башня"

Дистанция, объективность, структура.
Отделитесь от эмоций и посмотрите на ситуацию сверху. Это день стратегического мышления, самостоятельности или решения официальных вопросов.

Рак "Сад"

Социальность, открытость, контакт.
Вам нужно взаимодействие. Общение принесет новые идеи или приятные новости. Хорошо быть среди людей — онлайн или вживую.

Лев "Письмо"

Новости, документация, связь.
Сегодня важно обращать внимание на письма, сообщения, бумаги. Возможны известия, которые дадут новое направление событиям.

Дева "Собака"

Верность, поддержка, союзник.
День, когда кто-нибудь рядом с вами обнаружит заботу или помощь. Цените лояльность и не стесняйтесь обращаться за советом.

Весы Коса

Быстрые решения, разрывы, очищение.
Может случиться момент, когда придется выбрать или решительно завершить что-нибудь. Это не трагедия, а увольнение. Действуйте четко.

Скорпион "Медведь"

Сила, авторитет, деньги.
День активной позиции. Вы имеете влияние – воспользуйтесь им. Хорошо отстаивать интересы или работать с ресурсами.

Стрелец "Гроб"

Конец, завершение, трансформация.
Это момент, когда что-то завершается. Не сопротивляйтесь — новая глава нуждается в чистом пространстве. Отпустите без сожаления.

Козерог "Аист"

Изменения, развитие, обновление.
Вы готовы к росту. День может принести неожиданные, но положительные сдвиги. Приветствуются инициативы и новые форматы.

Водолей "Сердце"

Чувство, романтика, чувствительность.
Вы сегодня особенно открыты. Хороший день для любви, дружбы или душевного разговора. Будьте искренними – это откроет путь.

Рыбы "Лилии"

Мудрость, благородство, покой.
Сегодня не торопитесь. Вам лучше сохранять баланс и действовать нравственно. Вы – источник гармонии для других.

Карта дня для всех - "Крест"

День не из легких, но глубокий. Некоторые события могут оказаться кармическими. Важно быть честными с собой и не избегать ответственности.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

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