- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 148
- Время на прочтение
- 2 мин
Оракул Ленорман на 25 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Овнам - новости, Козорогам - стабильность
25 октября – день ясных сигналов, обмена информацией и восстановление внутренней опоры. Для одних знаков на первый план выйдет общение, для других потребность в покое и уверенности.
Оракул Ленорман показывает энергию текущего дня через символические карты. Они не диктуют события, а помогают видеть направление движения: где разговор поможет решать вопросы, а где лучше действовать из-за стабильности и выдержки. Прогноз на 25 октября 2025 определяет главные тенденции для каждого знака зодиака.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Письмо
День уведомлений, договоренностей и активной коммуникации. Пообещанное может наконец-то сдвинуться с места.
Телец — Сердце
Эмоции и забота выходят на первый план. Возможно приятное внимание или поддержка.
Близнецы — Букет
Радость, легкость и благодарность. День имеет мягкую, дружелюбную энергию.
Рак — Клевер
Маленькая удача или случайное приятное стечение обстоятельств.
Лев — Корабль
Открываются новые перспективы. Либо символическое движение вперед, либо реальная поездка.
Дева — Ключ
Найдете решение или получите доступ к новой возможности.
Весы — Дом
Потребность в стабильности и эмоциональном укоренении. Хорошо заниматься личными делами.
Скорпион — Перекресток
Перед вами – выбор. Не спешите, прежде чем определиться с направлением.
Стрелец — Солнце
Ясность, энергия и уверенность. Благоприятный день для действий.
Козерог — Якорь
Стабильность и опорная точка. Важно оставаться в ресурсе и не торопиться.
Водолей — Звезды
Вдохновение, мечты и видение будущего. Пора формировать дальние планы.
Рыбы — Собака
Лояльность и поддержка. Надежный человек рядом поможет удержать равновесие.
25 октября 2025 года Овны получат важные новости или документы, а Козороги – ощущение стабильности и внутренней опоры. Другие знаки проживут день в гармонии, вдохновении или небольшой, но очень своевременной удачи.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.
Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.