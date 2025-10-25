Оракул Ленорман на 25 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Овнам - новости, Козорогам - стабильность

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман показывает энергию текущего дня через символические карты. Они не диктуют события, а помогают видеть направление движения: где разговор поможет решать вопросы, а где лучше действовать из-за стабильности и выдержки. Прогноз на 25 октября 2025 определяет главные тенденции для каждого знака зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Письмо

День уведомлений, договоренностей и активной коммуникации. Пообещанное может наконец-то сдвинуться с места.

Телец — Сердце

Эмоции и забота выходят на первый план. Возможно приятное внимание или поддержка.

Близнецы — Букет

Радость, легкость и благодарность. День имеет мягкую, дружелюбную энергию.

Рак — Клевер

Маленькая удача или случайное приятное стечение обстоятельств.

Лев — Корабль

Открываются новые перспективы. Либо символическое движение вперед, либо реальная поездка.

Дева — Ключ

Найдете решение или получите доступ к новой возможности.

Весы — Дом

Потребность в стабильности и эмоциональном укоренении. Хорошо заниматься личными делами.

Скорпион — Перекресток

Перед вами – выбор. Не спешите, прежде чем определиться с направлением.

Стрелец — Солнце

Ясность, энергия и уверенность. Благоприятный день для действий.

Козерог — Якорь

Стабильность и опорная точка. Важно оставаться в ресурсе и не торопиться.

Водолей — Звезды

Вдохновение, мечты и видение будущего. Пора формировать дальние планы.

Рыбы — Собака

Лояльность и поддержка. Надежный человек рядом поможет удержать равновесие.

25 октября 2025 года Овны получат важные новости или документы, а Козороги – ощущение стабильности и внутренней опоры. Другие знаки проживут день в гармонии, вдохновении или небольшой, но очень своевременной удачи.

