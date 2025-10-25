ТСН в социальных сетях

Оракул Ленорман на 25 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Овнам - новости, Козорогам - стабильность

25 октября – день ясных сигналов, обмена информацией и восстановление внутренней опоры. Для одних знаков на первый план выйдет общение, для других потребность в покое и уверенности.

Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман показывает энергию текущего дня через символические карты. Они не диктуют события, а помогают видеть направление движения: где разговор поможет решать вопросы, а где лучше действовать из-за стабильности и выдержки. Прогноз на 25 октября 2025 определяет главные тенденции для каждого знака зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Письмо
    День уведомлений, договоренностей и активной коммуникации. Пообещанное может наконец-то сдвинуться с места.

  • Телец — Сердце
    Эмоции и забота выходят на первый план. Возможно приятное внимание или поддержка.

  • Близнецы — Букет
    Радость, легкость и благодарность. День имеет мягкую, дружелюбную энергию.

  • Рак — Клевер
    Маленькая удача или случайное приятное стечение обстоятельств.

  • Лев — Корабль
    Открываются новые перспективы. Либо символическое движение вперед, либо реальная поездка.

  • Дева — Ключ
    Найдете решение или получите доступ к новой возможности.

  • Весы — Дом
    Потребность в стабильности и эмоциональном укоренении. Хорошо заниматься личными делами.

  • Скорпион — Перекресток
    Перед вами – выбор. Не спешите, прежде чем определиться с направлением.

  • Стрелец — Солнце
    Ясность, энергия и уверенность. Благоприятный день для действий.

  • Козерог — Якорь
    Стабильность и опорная точка. Важно оставаться в ресурсе и не торопиться.

  • Водолей — Звезды
    Вдохновение, мечты и видение будущего. Пора формировать дальние планы.

  • Рыбы — Собака
    Лояльность и поддержка. Надежный человек рядом поможет удержать равновесие.

25 октября 2025 года Овны получат важные новости или документы, а Козороги – ощущение стабильности и внутренней опоры. Другие знаки проживут день в гармонии, вдохновении или небольшой, но очень своевременной удачи.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

