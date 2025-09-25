ТСН в социальных сетях

Оракул Ленорман на 25 сентября 2025 года для всех знаков зодиака: Козорогам – перемены, Львам – удача

25 сентября может стать днем новых истоков и неожиданных шансов. Для одних знаков это будет момент перемен, для других – время ощутить поддержку судьбы.

Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — это 36 карт-символов, показывающих жизненные обстоятельства в простых и понятных образах. Он помогает найти решения и ориентиры в ежедневных ситуациях. Прогноз на 25 сентября 2025 года открывает, какие темы будут главными для разных знаков зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Солнце
    День ясности и удачи. Вы сможете проявить себя с лучшей стороны.

  • Телец — Букет
    Приятные сюрпризы и признательность сделают этот день теплым.

  • Близнецы — Письмо
    Важные новости или документ повлияют на ваши дела.

  • Рак — Книга
    Новые знания или раскрытие информации помогут в будущем.

  • Лев — Клевер
    Неожиданная удача поднимет настроение и откроет шанс победы.

  • Дева — Сердце
    Гармония и любовь станут главной темой дня.

  • Весы — Перекресток
    Вам придется сделать выбор. Важно прислушиваться к себе.

  • Скорпион — Собака
    Поддержка друзей или партнеров поможет двигаться вперед.

  • Стрелец — Звезды
    Вдохновение и великие цели дадут новую энергию.

  • Козерог — Аист
    Время изменений и обновлений. Вы начнете новый этап.

  • Водолей — Дом
    Семья и стабильность будут в центре вашего внимания.

  • Рыбы — Якорь
    Внутренняя уверенность и постоянство помогут укрепить результаты.

25 сентября 2025 года Козероги почувствуют изменения и новый этап, а Львы получат удачу. Для других знаков день сулит стабильность, новости, вдохновение и теплые эмоции.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

