Оракул Ленорман на 25 сентября 2025 года для всех знаков зодиака: Козорогам – перемены, Львам – удача
25 сентября может стать днем новых истоков и неожиданных шансов. Для одних знаков это будет момент перемен, для других – время ощутить поддержку судьбы.
Оракул Ленорман — это 36 карт-символов, показывающих жизненные обстоятельства в простых и понятных образах. Он помогает найти решения и ориентиры в ежедневных ситуациях. Прогноз на 25 сентября 2025 года открывает, какие темы будут главными для разных знаков зодиака.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Солнце
День ясности и удачи. Вы сможете проявить себя с лучшей стороны.
Телец — Букет
Приятные сюрпризы и признательность сделают этот день теплым.
Близнецы — Письмо
Важные новости или документ повлияют на ваши дела.
Рак — Книга
Новые знания или раскрытие информации помогут в будущем.
Лев — Клевер
Неожиданная удача поднимет настроение и откроет шанс победы.
Дева — Сердце
Гармония и любовь станут главной темой дня.
Весы — Перекресток
Вам придется сделать выбор. Важно прислушиваться к себе.
Скорпион — Собака
Поддержка друзей или партнеров поможет двигаться вперед.
Стрелец — Звезды
Вдохновение и великие цели дадут новую энергию.
Козерог — Аист
Время изменений и обновлений. Вы начнете новый этап.
Водолей — Дом
Семья и стабильность будут в центре вашего внимания.
Рыбы — Якорь
Внутренняя уверенность и постоянство помогут укрепить результаты.
25 сентября 2025 года Козероги почувствуют изменения и новый этап, а Львы получат удачу. Для других знаков день сулит стабильность, новости, вдохновение и теплые эмоции.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
