Оракул Ленорман на 25 сентября 2025 года для всех знаков зодиака: Козорогам – перемены, Львам – удача

Оракул Ленорман — это 36 карт-символов, показывающих жизненные обстоятельства в простых и понятных образах. Он помогает найти решения и ориентиры в ежедневных ситуациях. Прогноз на 25 сентября 2025 года открывает, какие темы будут главными для разных знаков зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Солнце

День ясности и удачи. Вы сможете проявить себя с лучшей стороны.

Телец — Букет

Приятные сюрпризы и признательность сделают этот день теплым.

Близнецы — Письмо

Важные новости или документ повлияют на ваши дела.

Рак — Книга

Новые знания или раскрытие информации помогут в будущем.

Лев — Клевер

Неожиданная удача поднимет настроение и откроет шанс победы.

Дева — Сердце

Гармония и любовь станут главной темой дня.

Весы — Перекресток

Вам придется сделать выбор. Важно прислушиваться к себе.

Скорпион — Собака

Поддержка друзей или партнеров поможет двигаться вперед.

Стрелец — Звезды

Вдохновение и великие цели дадут новую энергию.

Козерог — Аист

Время изменений и обновлений. Вы начнете новый этап.

Водолей — Дом

Семья и стабильность будут в центре вашего внимания.

Рыбы — Якорь

Внутренняя уверенность и постоянство помогут укрепить результаты.

25 сентября 2025 года Козероги почувствуют изменения и новый этап, а Львы получат удачу. Для других знаков день сулит стабильность, новости, вдохновение и теплые эмоции.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

