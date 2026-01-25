Оракул Ленорман на 25 января 2026 года для всех знаков зодиака: Стрельцам — новые возможности, Девам — важные дела

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман помогает увидеть главные тенденции дня и понять, где лучше ускориться, а где сделать паузу. 25 января благоприятен для завершения дел, наведения порядка и принятия решений, которые повлияют на ближайшие планы. День может принести новые возможности через разговоры и контакты.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Ключ

Удачное решение или правильный подход. День поможет продвинуться вперед по важному вопросу.

Телец — Рыбы

Финансовые темы и вопросы ресурсов. Возможны выгодные договоренности или полезные покупки.

Близнецы — Птицы

Активные разговоры и обсуждения. Важно не поддаваться мелким волнениям.

Рак — Дом

Потребность в комфорте и стабильности. Добрый день для домашних дел и возобновление сил.

Лев — Букет

Приятные события и добрые слова. Настроение будет лучше, чем вы ожидали.

Дева — Метла

Важные дела и дисциплина. День подходит для наведения порядка и четких действий без откладывания.

Весы — Сад

Встречи, общение и полезные контакты. Возможны интересные предложения.

Скорпион — Лиса

Бдительность и проверка деталей. Не стоит доверять словам без подтверждений.

Стрелец — Клевер

Новые возможности и удачное стечение обстоятельств. Важно быстро воспользоваться шансом.

Козерог — Якорь

Стабильность и уверенная позиция. Вы можете закрепить результат и действовать последовательно.

Водолей — Аист

Обновления и изменения. День может принести новый этап или коррекцию планов.

Рыбы — Луна

Чувствительность и потребность в мягком темпе. Хорошо прислушиваться к себе и сохранять эмоциональный ресурс.

25 января Стрельцы получат новые возможности и шанс, который следует использовать быстро, а Девы смогут сосредоточиться на важных делах и навести порядок в деталях. В общем, день будет благоприятным для практических решений, спокойного темпа и шагов, которые дают ощутимый результат.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

