Оракул Ленорман на 26 декабря 2025 года для всех знаков зодиака: Девам – порядок в делах, Водолеям – новые идеи

26 декабря 2025 года пройдет в уравновешенном темпе и будет способствовать наведению порядка — как в делах, так и в мыслях. День подходит для спокойных решений, анализа и подготовки к концу года.

Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман подсказывает ключевые тенденции дня и помогает ориентироваться в текущих событиях. 26 декабря карты советуют действовать последовательно, не спешить с выводами и внимательно относиться к деталям, которые могут повлиять на результат.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Всадник
    Новость или событие оживят день. Возможны скорые решения или неожиданные встречи.

  • Телец — Якорь
    Устойчивость и уверенная позиция. Вы держите выбранный курс и не нуждаетесь в резких изменениях.

  • Близнецы — Птицы
    Активное общение и мелкие тревоги. Важно не распылять внимание.

  • Рак — Дом
    Потребность в комфорте и уюте. Хороший день для семейных дел и отдыха.

  • Лев — Букет
    Приятные события, признательность или знак внимания. Настроение улучшится.

  • Дева — Мыши
    Мелкие заботы или чувство усталости. Следует расставить приоритеты и не брать лишнего.

  • Весы — Перекресток
    Необходимость сделать выбор. Лучше определиться с направлением без промедлений.

  • Скорпион — Медведь
    Вопросы ресурсов и ответственности. У вас достаточно сил, чтобы удержать ситуацию.

  • Стрелец — Корабль
    Мысли о будущем, планах или новых горизонтах. Хороший момент для стратегического видения.

  • Козерог — Башня
    Сосредоточенность и самостоятельная работа. День подходит для анализа и структурирования.

  • Водолей — Звезды
    Новые идеи и видение направления. Вдохновение поможет определить дальнейшие шаги.

  • Рыбы — Дерево
    Потребность в покое и обновлении сил. Не перегружайте себя делами.

26 декабря Девам следует навести порядок по делам и не тратить энергию по пустякам, а Водолеи получат новые идеи и внутренний импульс для планирования. В общем, день благоприятен для спокойного анализа и подготовки к завершению года.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.

