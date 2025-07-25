Оракул Ленорман на 26 июля 2025: Львам — возможность проявить себя, а Рыбам — глубокое внутреннее обновление

Оракул Ленорман / © ТСН

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Система карт Ленорман – это зеркало ежедневных процессов и подсказок судьбы. Каждая карта помогает сориентироваться: куда двигаться, кому доверять, что отпустить. Прогноз на 26 июля 2025 года раскрывает новые энергетические влияния дня – от роста до завершения. Для каждого знака – своя уникальная карта.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по картам Ленорман на 26 июля 2025 года

Овен — "Звезды"

Надежда, видение, идеи.

Ваши мечты сегодня особенно сильны. Думайте масштабно. Пора строить планы и доверять внутреннему свету.

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Телец — "Якорь"

Стабильность, сохранность, выдержка.

День требует заземления и ответственности. Хорошо сосредоточиться на практических вопросах – и не торопиться.

Близнецы — "Ключ"

Решение, шанс, открытие.

Ваша интуиция сегодня четко укажет направление. У вас появится ответ или возможность, которую не стоит упустить.

Рак — "Облака"

Сомнения, неуверенность, изменчивость.

Не торопитесь с выводами – ситуация еще может проясниться. Следует действовать осторожно, не полагаясь на первое впечатление.

Лев — "Солнце"

Успех, признание, ясность.

Это ваш день – вы в центре внимания. Время для достижений, проявления, лидерства.

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Дева - "Луна"

Интуиция, репутация, эмоции.

Сегодня вы уязвимы, но и очень чувствительны. Удачный день для творчества, вдохновения, публичности.

Весы - "Дом"

Комфорт, корни, защищенность.

Займитесь домашними делами или делами семьи. Вы получите силу из родного пространства.

Скорпион — "веревка"

Напряжение, зацикливание, усталость.

День, когда что-то "давит". Следует разорвать шаблон или привычный круг - иначе накопится еще больше усталости.

Стрелец — "Башня"

Самостоятельность, стратегия, дистанция.

Следует мыслить глобально, сохраняя независимость. Пора строить планы, не вмешиваясь в мелочи.

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Козерог — "Коса"

Очистка, внезапность, решение.

День нуждается в решительности. Будьте готовы отрезать лишнее или сделать четкий шаг навстречу изменениям.

Водолей — "Сад"

Общение, публичность, открытость.

Пора выйти "в люди", открыть новые связи. День благоприятен для знакомств, обмена идей и мероприятий.

Рыбы — "Гроб"

Завершение, трансформация, перерождение.

Этот день может принести глубинное понимание того, что пора что-то завершить. Не бойтесь перемен — за ними начинается обновление.

Карта дня для всех — "Аист"

Период внутренних и внешних изменений. Принимайте движение и не держитесь за старое – пространство уже открывается.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.

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