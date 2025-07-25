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- Астрология
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Оракул Ленорман на 26 июля 2025: Львам — возможность проявить себя, а Рыбам — глубокое внутреннее обновление
Карта Ленорман на 26 июля открывает новые темы: день может подарить признание, важные открытия или изменить направление.
Система карт Ленорман – это зеркало ежедневных процессов и подсказок судьбы. Каждая карта помогает сориентироваться: куда двигаться, кому доверять, что отпустить. Прогноз на 26 июля 2025 года раскрывает новые энергетические влияния дня – от роста до завершения. Для каждого знака – своя уникальная карта.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по картам Ленорман на 26 июля 2025 года
Овен — "Звезды"
Надежда, видение, идеи.
Ваши мечты сегодня особенно сильны. Думайте масштабно. Пора строить планы и доверять внутреннему свету.
Телец — "Якорь"
Стабильность, сохранность, выдержка.
День требует заземления и ответственности. Хорошо сосредоточиться на практических вопросах – и не торопиться.
Близнецы — "Ключ"
Решение, шанс, открытие.
Ваша интуиция сегодня четко укажет направление. У вас появится ответ или возможность, которую не стоит упустить.
Рак — "Облака"
Сомнения, неуверенность, изменчивость.
Не торопитесь с выводами – ситуация еще может проясниться. Следует действовать осторожно, не полагаясь на первое впечатление.
Лев — "Солнце"
Успех, признание, ясность.
Это ваш день – вы в центре внимания. Время для достижений, проявления, лидерства.
Дева - "Луна"
Интуиция, репутация, эмоции.
Сегодня вы уязвимы, но и очень чувствительны. Удачный день для творчества, вдохновения, публичности.
Весы - "Дом"
Комфорт, корни, защищенность.
Займитесь домашними делами или делами семьи. Вы получите силу из родного пространства.
Скорпион — "веревка"
Напряжение, зацикливание, усталость.
День, когда что-то "давит". Следует разорвать шаблон или привычный круг - иначе накопится еще больше усталости.
Стрелец — "Башня"
Самостоятельность, стратегия, дистанция.
Следует мыслить глобально, сохраняя независимость. Пора строить планы, не вмешиваясь в мелочи.
Козерог — "Коса"
Очистка, внезапность, решение.
День нуждается в решительности. Будьте готовы отрезать лишнее или сделать четкий шаг навстречу изменениям.
Водолей — "Сад"
Общение, публичность, открытость.
Пора выйти "в люди", открыть новые связи. День благоприятен для знакомств, обмена идей и мероприятий.
Рыбы — "Гроб"
Завершение, трансформация, перерождение.
Этот день может принести глубинное понимание того, что пора что-то завершить. Не бойтесь перемен — за ними начинается обновление.
Карта дня для всех — "Аист"
Период внутренних и внешних изменений. Принимайте движение и не держитесь за старое – пространство уже открывается.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.
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