Астрология
49
2 мин

Оракул Ленорман на 26 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Львам - поддержка, Рыбам - новые шансы

26 октября – день эмоционального равновесия, внутренних решений и неожиданных возможностей. Некоторые знаки получат помощь в нужный момент, а другие увидят шанс, которого раньше не замечали.

Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман работает как энергетическое зеркало дня: показывает, где появляется ресурс, кого или что стоит заметить, и какое направление принесет наилучший результат. Прогноз на 26 октября 2025 поможет прожить день осознанно и без лишнего напряжения.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Букет
    День благодарности, легких радостей и приятных встреч. Энергия – мягкая и дружелюбная.

  • Телец — Дом
    Стабильность и комфорт. Хорошо сосредоточиться на пространстве, семье или домашних делах.

  • Близнецы — Письмо
    Новости или важная информация сформируют дальнейший план действий.

  • Рак — Сердце
    День гармонии и тепла. Прислушайтесь к чувствам – они подскажут правильное направление.

  • Лев — Собака
    Поддержка, верность и союзники рядом. Сегодня на вас действительно можно рассчитывать – и вам тоже помогут.

  • Дева — Ключ
    Решение вопроса, ранее казалось сложным. Хороший момент для конкретных решений.

  • Весы — Клевер
    Удача проявится в мелочах, но вовремя и очень кстати.

  • Скорпион — Перекресток
    Возникнет выбор, который нужно принимать не из спешки, а из внутренней ясности.

  • Стрелец — Луна
    Интуиция и творчество обостряются. Возможны эмоциональные открытия.

  • Козорог — Башня
    День структурности и самодисциплины. Следует держать фокус и работать последовательно.

  • Водолей — Звезды
    Вдохновение и видение будущего. Идеи сегодня могут стать фундаментом на более долгое время.

  • Рыбы — Аист
    Новый шанс, начало изменений или обновление. День символизирует движение вперед.

26 октября 2025 года Львы получат поддержку или союзника, а Рыбы — новый шанс и начало благоприятных перемен. Для других символов день пройдет под знаком мягкой фортуны, интуиции либо гармонии.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

