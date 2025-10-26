Оракул Ленорман на 26 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Львам - поддержка, Рыбам - новые шансы

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман работает как энергетическое зеркало дня: показывает, где появляется ресурс, кого или что стоит заметить, и какое направление принесет наилучший результат. Прогноз на 26 октября 2025 поможет прожить день осознанно и без лишнего напряжения.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Букет

День благодарности, легких радостей и приятных встреч. Энергия – мягкая и дружелюбная.

Телец — Дом

Стабильность и комфорт. Хорошо сосредоточиться на пространстве, семье или домашних делах.

Близнецы — Письмо

Новости или важная информация сформируют дальнейший план действий.

Рак — Сердце

День гармонии и тепла. Прислушайтесь к чувствам – они подскажут правильное направление.

Лев — Собака

Поддержка, верность и союзники рядом. Сегодня на вас действительно можно рассчитывать – и вам тоже помогут.

Дева — Ключ

Решение вопроса, ранее казалось сложным. Хороший момент для конкретных решений.

Весы — Клевер

Удача проявится в мелочах, но вовремя и очень кстати.

Скорпион — Перекресток

Возникнет выбор, который нужно принимать не из спешки, а из внутренней ясности.

Стрелец — Луна

Интуиция и творчество обостряются. Возможны эмоциональные открытия.

Козорог — Башня

День структурности и самодисциплины. Следует держать фокус и работать последовательно.

Водолей — Звезды

Вдохновение и видение будущего. Идеи сегодня могут стать фундаментом на более долгое время.

Рыбы — Аист

Новый шанс, начало изменений или обновление. День символизирует движение вперед.

26 октября 2025 года Львы получат поддержку или союзника, а Рыбы — новый шанс и начало благоприятных перемен. Для других символов день пройдет под знаком мягкой фортуны, интуиции либо гармонии.

