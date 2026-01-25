Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман помогает увидеть ключевые тенденции недели и подсказывает, где следует действовать смелее, а где сохранять дистанцию. В период 26 января – 1 февраля важно контролировать информационный поток, не поддаваться эмоциям и держать фокус на главном. Для многих знаков зодиака неделя будет продуктивной: она подходит для завершения дел, финансовых решений и запуска новых планов.

Прогноз на неделю для всех знаков зодиака

Овен — Всадник

Неделя принесет движение и новости. Возможны быстрые изменения в планах, активные контакты и решения, которые следует принимать без затягивания.

Телец — Рыбы

Финансовые вопросы и ресурсы станут главной темой. Неделя благоприятна для выгодных покупок, планирования бюджета и полезных договоренностей.

Близнецы — Письмо

Сообщения, документы и важные разговоры. Неделя хорошо подходит для переговоров, уточнения деталей и оформления договоренностей.

Рак — Дом

Потребность в стабильности и комфорте. Хороший период для домашних дел, заботы о себе и восстановление сил.

Лев — Письмо

Приятные новости или важные сообщения. Неделя может принести интересное предложение или результат, которого вы ожидали.

Дева — Книга

Не все сразу станет понятно. Следует собрать больше информации и действовать осторожно, особенно в рабочих вопросах.

Весы — Сад

Общение, встречи и полезные контакты. Неделя благоприятна для договоренностей, обсуждений и выхода «в люди».

Скорпион — Лиса

Бдительность и проверка фактов. Не следует доверять словам без подтверждений, особенно в финансовых или рабочих темах.

Стрелец — Корабль

Планы на будущее и новые направления. Неделя подходит для стратегического мышления, поиска вариантов и подготовки к переменам.

Козерог — Якорь

Стабильность и выдержка. Вы сможете закрепить результат, собраться и довести важное дело до конца.

Водолей — Звезды

Вдохновение и новые идеи. Неделя хорошо подходит для планирования, обучения и работы на перспективу.

Рыбы — Сердце

Теплые эмоции и поддержка. Хороший период для близких отношений, искренних разговоров и восстановления внутреннего ресурса.

26 января – 1 февраля 2026 года будет неделей новостей, договоренностей и практических решений. Львы могут получить приятное сообщение, а Козороги – стабильный результат в делах. В общем период благоприятный для завершения важного, финансовых шагов и планирования последующих действий.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

