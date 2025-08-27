Оракул Ленорман на 27 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Тельцам – стабильность, Стрельцам – выбор пути

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Оракул Ленорман – это система из 36 карт, созданная на основе символов, близких к повседневной жизни. Она отражает энергию дня и дает практические советы, как действовать в разных сферах — от любви и отношений до работы и финансов. Прогноз на 27 августа 2025 года подскажет, где найти стабильность, а где сделать выбор, что определит дальнейший путь.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен - Ключ

Сегодня откроется дверь, которая раньше казалась закрытой. Вы найдете долго искавшие решение.

Телец - Якорь

Немаловажный день для ощущения безопасности и стабильности. Крепкие основы помогут уверенно двигаться дальше.

Близнецы - Мыши

Небольшие потери или заботы могут отвлекаться. Будьте внимательны, чтобы не просмотреть мелочей.

Рак в Солнце

Радость, энергия и признание. Удачный момент для самовыражения и проявления лидерства.

Лев — Аист

Изменения к лучшему: может быть новый этап в работе или личной жизни. Приветствует обновление.

Дева.

Приятные сюрпризы и признание. День, когда благодарность и положительные эмоции имеют значение.

Весы - Письмо

Новости или документы станут ключевыми. Обратите внимание на поступившую информацию.

Скорпион - Сердце

Любовь, эмоциональность и гармония. Следует посвятить день теплым встречам или откровенным разговорам.

Стрелец - Перекресток

Перед вами предстанет выбор. Это хороший момент для анализа вариантов и принятия решений.

Козерог - Дом

Стабильность и забота о семье на первом месте. Хорошее время для семейных дел.

Водолей - Звезды

Вдохновение, ясность и большие планы. День для мечтаний и постановки амбициозных целей.

Рыбы - Луна

Интуиция и чувствительность помогут увидеть скрытое. Благоприятный день для творчества.

27 августа 2025 года – день стабильности и важных решений. Для кого-то это будет означать новые начала, для других укрепление существующих позиций. Главное – действовать в гармонии со своими внутренними ценностями.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.