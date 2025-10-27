Оракул Ленорман на 27 октября – 2 ноября 2025 года для всех знаков зодиака: Львам – обновление, Козорогам – уверенность

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман показывает энергетику недели через символические карты , отражающие основные процессы — от внутренней стабильности до движения вперед. Это расписание на 27 октября – 2 ноября поможет увидеть тенденции периода и использовать его возможности максимально мягко и эффективно.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Солнце

Неделя ясности, силы и благоприятных результатов. Ваши усилия будут отмечены.

Телец — Дом

Стабильность и комфорт. Хорошо завершать бытовые или семейные вопросы.

Близнецы — Клевер

Небольшая, но приятная удача. Судьба поддержит нужный момент.

Рак — Письмо

Важные новости, документы или разговоры станут ключевыми в течение недели.

Лев — Аист

Начало обновления. Новые обстоятельства или решения помогут сдвинуть ситуацию с места.

Дева — Букет

Атмосфера благодарности и поддержки. Приятные события помогут расслабиться.

Весы — Сердце

Неделя гармонии, тепла и эмоционального равновесия. Удачный период для отношений.

Скорпион — Перекресток

Надо будет сделать выбор. Следует действовать взвешенно и без спешки.

Стрелец — Корабль

Движение вперед. Есть шанс расширить возможности, найти новое направление или поездку.

Козерог — Якорь

Уверенность и стойкость. Вы держите позицию и укрепляете результат.

Водолей — Звезды

Вдохновение и видение будущего. Идеи недели могут стать фундаментом нового этапа.

Рыбы — Луна

Углубление в интуицию, творческие процессы или эмоциональное обновление.

Львы входят в фазу изменений и обновления, тогда как Козороги укрепляют свои достижения и чувствуют уверенность. Остальные знаки проживут неделю в состоянии мягкого прогресса, поддержки или эмоционального равновесия.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.