Оракул Ленорман на 27 октября – 2 ноября 2025 года для всех знаков зодиака: Львам – обновление, Козорогам – уверенность
Неделя с 27 октября по 2 ноября 2025 г. принесет постепенные изменения, эмоциональную поддержку и возможность сделать важные шаги вперед. Некоторые знаки получат обновления в личных или рабочих вопросах, другие укрепят свои позиции и ощутят уверенность в выборе.
Оракул Ленорман показывает энергетику недели через символические карты , отражающие основные процессы — от внутренней стабильности до движения вперед. Это расписание на 27 октября – 2 ноября поможет увидеть тенденции периода и использовать его возможности максимально мягко и эффективно.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Солнце
Неделя ясности, силы и благоприятных результатов. Ваши усилия будут отмечены.
Телец — Дом
Стабильность и комфорт. Хорошо завершать бытовые или семейные вопросы.
Близнецы — Клевер
Небольшая, но приятная удача. Судьба поддержит нужный момент.
Рак — Письмо
Важные новости, документы или разговоры станут ключевыми в течение недели.
Лев — Аист
Начало обновления. Новые обстоятельства или решения помогут сдвинуть ситуацию с места.
Дева — Букет
Атмосфера благодарности и поддержки. Приятные события помогут расслабиться.
Весы — Сердце
Неделя гармонии, тепла и эмоционального равновесия. Удачный период для отношений.
Скорпион — Перекресток
Надо будет сделать выбор. Следует действовать взвешенно и без спешки.
Стрелец — Корабль
Движение вперед. Есть шанс расширить возможности, найти новое направление или поездку.
Козерог — Якорь
Уверенность и стойкость. Вы держите позицию и укрепляете результат.
Водолей — Звезды
Вдохновение и видение будущего. Идеи недели могут стать фундаментом нового этапа.
Рыбы — Луна
Углубление в интуицию, творческие процессы или эмоциональное обновление.
Львы входят в фазу изменений и обновления, тогда как Козороги укрепляют свои достижения и чувствуют уверенность. Остальные знаки проживут неделю в состоянии мягкого прогресса, поддержки или эмоционального равновесия.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
