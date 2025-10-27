ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
143
Время на прочтение
2 мин

Оракул Ленорман на 27 октября – 2 ноября 2025 года для всех знаков зодиака: Львам – обновление, Козорогам – уверенность

Неделя с 27 октября по 2 ноября 2025 г. принесет постепенные изменения, эмоциональную поддержку и возможность сделать важные шаги вперед. Некоторые знаки получат обновления в личных или рабочих вопросах, другие укрепят свои позиции и ощутят уверенность в выборе.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман показывает энергетику недели через символические карты , отражающие основные процессы — от внутренней стабильности до движения вперед. Это расписание на 27 октября – 2 ноября поможет увидеть тенденции периода и использовать его возможности максимально мягко и эффективно.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Солнце
    Неделя ясности, силы и благоприятных результатов. Ваши усилия будут отмечены.

  • Телец — Дом
    Стабильность и комфорт. Хорошо завершать бытовые или семейные вопросы.

  • Близнецы — Клевер
    Небольшая, но приятная удача. Судьба поддержит нужный момент.

  • Рак — Письмо
    Важные новости, документы или разговоры станут ключевыми в течение недели.

  • Лев — Аист
    Начало обновления. Новые обстоятельства или решения помогут сдвинуть ситуацию с места.

  • Дева — Букет
    Атмосфера благодарности и поддержки. Приятные события помогут расслабиться.

  • Весы — Сердце
    Неделя гармонии, тепла и эмоционального равновесия. Удачный период для отношений.

  • Скорпион — Перекресток
    Надо будет сделать выбор. Следует действовать взвешенно и без спешки.

  • Стрелец — Корабль
    Движение вперед. Есть шанс расширить возможности, найти новое направление или поездку.

  • Козерог — Якорь
    Уверенность и стойкость. Вы держите позицию и укрепляете результат.

  • Водолей — Звезды
    Вдохновение и видение будущего. Идеи недели могут стать фундаментом нового этапа.

  • Рыбы — Луна
    Углубление в интуицию, творческие процессы или эмоциональное обновление.

Львы входят в фазу изменений и обновления, тогда как Козороги укрепляют свои достижения и чувствуют уверенность. Остальные знаки проживут неделю в состоянии мягкого прогресса, поддержки или эмоционального равновесия.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

Дата публикации
Количество просмотров
143
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie