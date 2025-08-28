Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — это простой и практичный инструмент прогнозирования, который базируется на колоде из 36 карт. Каждая карта символизирует конкретный аспект повседневной жизни, актуальный в конкретный день. Прогноз на 28 августа 2025 поможет понять, где стоит проявить скорость, а где — прикрепить достижение уверенностью.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Ключ

Прорыв по делам или ответ на давно волнующий вопрос наконец все становится понятно.

Телец — Якорь

Опора, стабильность и уверенность – день прекрасно подходит для закладки прочных оснований.

Близнецы — Гонец

Быстрая информация или неторопливые новости могут мгновенно изменить ваш фокус.

Рак — Сердце

День, когда эмоции и взаимопонимание будут вашим ресурсом в отношениях.

Лев — Солнце

Яркие энергии, признание и позитив – время для творческих проявлений.

Дева — Облака

Возможная неопределенность – оптимально отложить важные решения до более ясного дня.

Весы — Письмо

Сообщения или документы могут стать важным сигналом для действий.

Скорпион — Букет

Сюрприз или удовольствие, которое изменит настроение и придаст вдохновению.

Стрелец — Перекресток

Нужно сделать выбор. Прислушайтесь к собственному голосу – он подскажет правильное направление.

Козерог — Дом

Стабильность, комфорт и забота о своих – именно тот день, чтобы укрепить укрытие.

Водолей — Звезды

Вдохновение и большие планы ждут – пора мечтать или строить стратегические цели.

Рыбы — Аист

Изменения и обновления – день, когда следует использовать возможности для перехода на новый уровень.

28 августа 2025 объединяет динамику новостей с проницательной ясностью решений. Для кого-то это будет день неожиданных сигналов, другие найдут сопротивление и укрепят против бури. Важно реагировать гибко и двигаться с осознанием.

