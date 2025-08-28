ТСН в социальных сетях

Оракул Ленорман на 28 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Близнецам — скорые новости, Козорогам — крепкие решения

28 августа – день, когда информация приходит стремительно, а продуманные решения укрепляют позиции. Карты укажут, когда действовать активно, а когда обдумано оставаться на своем.

Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — это простой и практичный инструмент прогнозирования, который базируется на колоде из 36 карт. Каждая карта символизирует конкретный аспект повседневной жизни, актуальный в конкретный день. Прогноз на 28 августа 2025 поможет понять, где стоит проявить скорость, а где — прикрепить достижение уверенностью.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен Ключ
    Прорыв по делам или ответ на давно волнующий вопрос наконец все становится понятно.

  • Телец Якорь
    Опора, стабильность и уверенность – день прекрасно подходит для закладки прочных оснований.

  • Близнецы — Гонец
    Быстрая информация или неторопливые новости могут мгновенно изменить ваш фокус.

  • Рак Сердце
    День, когда эмоции и взаимопонимание будут вашим ресурсом в отношениях.

  • Лев Солнце
    Яркие энергии, признание и позитив – время для творческих проявлений.

  • Дева — Облака
    Возможная неопределенность – оптимально отложить важные решения до более ясного дня.

  • Весы Письмо
    Сообщения или документы могут стать важным сигналом для действий.

  • Скорпион — Букет
    Сюрприз или удовольствие, которое изменит настроение и придаст вдохновению.

  • Стрелец Перекресток
    Нужно сделать выбор. Прислушайтесь к собственному голосу – он подскажет правильное направление.

  • Козерог Дом
    Стабильность, комфорт и забота о своих – именно тот день, чтобы укрепить укрытие.

  • Водолей Звезды
    Вдохновение и большие планы ждут – пора мечтать или строить стратегические цели.

  • Рыбы — Аист
    Изменения и обновления – день, когда следует использовать возможности для перехода на новый уровень.

28 августа 2025 объединяет динамику новостей с проницательной ясностью решений. Для кого-то это будет день неожиданных сигналов, другие найдут сопротивление и укрепят против бури. Важно реагировать гибко и двигаться с осознанием.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

