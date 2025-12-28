ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
101
Время на прочтение
2 мин

Оракул Ленорман на 28 декабря 2025 года для всех знаков зодиака: Ракам – душевный покой, Козорогам – итоги года

28 декабря 2025 станет днем внутреннего замедления и осмысления. События будут разворачиваться без спешки, помогая завершить дела и эмоционально подготовиться к финалу года.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман дает подсказку, какие настроения и процессы формируют день. 28 декабря символы советуют не перегружать себя, внимательно относиться к собственному состоянию и завершать то, что требует точки, а не продолжения.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Коса
    День окончательных решений. Следует завершить дело, давно нуждающееся в четком шаге.

  • Телец — Дерево
    Спокойный ритм и восстановление сил. Хорошо позаботиться о здоровье и собственном комфорте.

  • Близнецы — Птицы
    Разговоры и обсуждения. Возможны мелкие волнения, но они не будут иметь серьезных последствий.

  • Рак — Луна
    Душевное спокойствие и чувствительность. День подходит для тихих дел и творческих занятий.

  • Лев — Букет
    Приятные события, тёплые слова или знак внимания. Настроение будет праздничным.

  • Дева — Мыши
    Мелкие заботы или усталость. Следует не брать на себя лишнего и беречь энергию.

  • Весы — Сердце
    Теплые эмоции и гармоническое общение. Хороший день для близких людей.

  • Скорпион — Башня
    Потребность в дистанции. Лучше побыть наедине и разложить мысли по полочкам.

  • Стрелец — Корабль
    Мысли о будущем и планах на новый этап. Хороший момент для мечтаний и стратегий.

  • Козерог — Книга
    Итоги года и скрытые выводы. Не все нужно озвучивать – некоторые вещи важно понять для себя.

  • Водолей — Клевер
    Небольшая удача или приятная мелочь. День принесет лёгкость и хорошее настроение.

  • Рыбы — Дом
    Потребность в уюте и стабильности. Следует провести время в знакомой, комфортной атмосфере.

28 декабря Раки смогут ощутить душевное спокойствие и внутреннее равновесие, а Козороги — подвести личные итоги года. В общем, день благоприятный для тихого завершения дел, заботы о себе и подготовки к новому этапу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.

Дата публикации
Количество просмотров
101
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie