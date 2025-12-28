- Дата публикации
Оракул Ленорман на 28 декабря 2025 года для всех знаков зодиака: Ракам – душевный покой, Козорогам – итоги года
28 декабря 2025 станет днем внутреннего замедления и осмысления. События будут разворачиваться без спешки, помогая завершить дела и эмоционально подготовиться к финалу года.
Оракул Ленорман дает подсказку, какие настроения и процессы формируют день. 28 декабря символы советуют не перегружать себя, внимательно относиться к собственному состоянию и завершать то, что требует точки, а не продолжения.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Коса
День окончательных решений. Следует завершить дело, давно нуждающееся в четком шаге.
Телец — Дерево
Спокойный ритм и восстановление сил. Хорошо позаботиться о здоровье и собственном комфорте.
Близнецы — Птицы
Разговоры и обсуждения. Возможны мелкие волнения, но они не будут иметь серьезных последствий.
Рак — Луна
Душевное спокойствие и чувствительность. День подходит для тихих дел и творческих занятий.
Лев — Букет
Приятные события, тёплые слова или знак внимания. Настроение будет праздничным.
Дева — Мыши
Мелкие заботы или усталость. Следует не брать на себя лишнего и беречь энергию.
Весы — Сердце
Теплые эмоции и гармоническое общение. Хороший день для близких людей.
Скорпион — Башня
Потребность в дистанции. Лучше побыть наедине и разложить мысли по полочкам.
Стрелец — Корабль
Мысли о будущем и планах на новый этап. Хороший момент для мечтаний и стратегий.
Козерог — Книга
Итоги года и скрытые выводы. Не все нужно озвучивать – некоторые вещи важно понять для себя.
Водолей — Клевер
Небольшая удача или приятная мелочь. День принесет лёгкость и хорошее настроение.
Рыбы — Дом
Потребность в уюте и стабильности. Следует провести время в знакомой, комфортной атмосфере.
28 декабря Раки смогут ощутить душевное спокойствие и внутреннее равновесие, а Козороги — подвести личные итоги года. В общем, день благоприятный для тихого завершения дел, заботы о себе и подготовки к новому этапу.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
