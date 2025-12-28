Оракул Ленорман на 28 декабря 2025 года для всех знаков зодиака: Ракам – душевный покой, Козорогам – итоги года

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман дает подсказку, какие настроения и процессы формируют день. 28 декабря символы советуют не перегружать себя, внимательно относиться к собственному состоянию и завершать то, что требует точки, а не продолжения.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Коса

День окончательных решений. Следует завершить дело, давно нуждающееся в четком шаге.

Телец — Дерево

Спокойный ритм и восстановление сил. Хорошо позаботиться о здоровье и собственном комфорте.

Близнецы — Птицы

Разговоры и обсуждения. Возможны мелкие волнения, но они не будут иметь серьезных последствий.

Рак — Луна

Душевное спокойствие и чувствительность. День подходит для тихих дел и творческих занятий.

Лев — Букет

Приятные события, тёплые слова или знак внимания. Настроение будет праздничным.

Дева — Мыши

Мелкие заботы или усталость. Следует не брать на себя лишнего и беречь энергию.

Весы — Сердце

Теплые эмоции и гармоническое общение. Хороший день для близких людей.

Скорпион — Башня

Потребность в дистанции. Лучше побыть наедине и разложить мысли по полочкам.

Стрелец — Корабль

Мысли о будущем и планах на новый этап. Хороший момент для мечтаний и стратегий.

Козерог — Книга

Итоги года и скрытые выводы. Не все нужно озвучивать – некоторые вещи важно понять для себя.

Водолей — Клевер

Небольшая удача или приятная мелочь. День принесет лёгкость и хорошее настроение.

Рыбы — Дом

Потребность в уюте и стабильности. Следует провести время в знакомой, комфортной атмосфере.

28 декабря Раки смогут ощутить душевное спокойствие и внутреннее равновесие, а Козороги — подвести личные итоги года. В общем, день благоприятный для тихого завершения дел, заботы о себе и подготовки к новому этапу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

