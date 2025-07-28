Оракул Ленорман на 28 июля 2025: Водолеям - важный разговор, а Овнам - обновление

Оракул Ленорман / © ТСН

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Оракул Ленорман – не просто набор карт, а система подсказок, помогающая почувствовать тонкие энергии дня. 28 июля – это день решений, поддержки, диалогов и внутренних оползней. Каждый знак получит свой совет и ориентир, чтобы не потеряться в обыденности.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по картам Ленорман на 28 июля 2025 года

Овен - "Гроб"

Завершение, обновление, перерождение.

Пора проститься с тем, что больше не служит. Осознанное завершение – ключ к личной трансформации. Не бойтесь прощаться.

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Телец - "Крест"

Ответственность, испытание, судьбоносность.

В этот день вы можете встретить ситуацию, требующую внутренней силы. Будьте честны с собой и не убегайте от важного.

Близнецы - "Якорь"

Стабильность, выдержка, фокус.

Не торопитесь. Лучше завершить одно – но основательно. Вы способны удержать ситуацию под контролем.

Рак - "Коса"

Внезапность, завершение, решение.

Возможен резкий поворот или принятие сложного решения. Это шанс очистить пространство. Слушайте себя.

Лев - "веревка"

Напряжение, повторение, увольнение.

Вы можете застрять в бесконечных делах или мыслях.

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Дева - "Аист"

Перемены, движение, новый цикл.

Все вокруг намекает: вы созрели до перемен. Начните с малого и откроется большее пространство для роста.

Весы - "Медведь"

Сила, лидерство, защита.

Сегодня стоит постоять за себя – но достойно. У вас есть все ресурсы, чтобы решить сложный вопрос.

Скорпион - "Дерево"

Рост, восстановление, связь с корнями.

Ваша стабильность – в рутине и заботе о себе. Уделите внимание здоровью, традициям и внутреннему балансу.

Стрелец - "Башня"

Дистанция, ясность, стратегичность.

Пора посмотреть на ситуацию сверху. Не теряйте себя в мелочах – стратегическое мышление приведет к стабильности.

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Козерог - "Звезды"

Надежда, видение, духовность.

Вы способны мечтать по-настоящему масштабно. День подходит для планов, визий и внутреннего вдохновения.

Водолей - "Письмо"

Коммуникация, информация, разговор.

День важных слов – сказанных или услышанных. Напишите то, что откладывали. Начните диалог, в котором нуждались.

Рыбы - "Сад"

Связи, лёгкость, публичность.

Сегодняшний день – для людей. Вы открыты для новых знакомств или света в уже знакомых отношениях. Удачный день для социальной жизни.

Карта дня для всех - "Лилии"

Покой, зрелость и доброта – вот ваши главные ориентиры. Будьте благородны в мыслях и поступках, и день пройдет гармонично.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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