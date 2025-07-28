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Оракул Ленорман на 28 июля 2025: Водолеям - важный разговор, а Овнам - обновление
Карта Ленорман на 28 июля подсказывает: кому-то следует выйти на откровенный разговор, а кому-то освободить пространство для внутренних перемен.
Оракул Ленорман – не просто набор карт, а система подсказок, помогающая почувствовать тонкие энергии дня. 28 июля – это день решений, поддержки, диалогов и внутренних оползней. Каждый знак получит свой совет и ориентир, чтобы не потеряться в обыденности.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по картам Ленорман на 28 июля 2025 года
Овен - "Гроб"
Завершение, обновление, перерождение.
Пора проститься с тем, что больше не служит. Осознанное завершение – ключ к личной трансформации. Не бойтесь прощаться.
Телец - "Крест"
Ответственность, испытание, судьбоносность.
В этот день вы можете встретить ситуацию, требующую внутренней силы. Будьте честны с собой и не убегайте от важного.
Близнецы - "Якорь"
Стабильность, выдержка, фокус.
Не торопитесь. Лучше завершить одно – но основательно. Вы способны удержать ситуацию под контролем.
Рак - "Коса"
Внезапность, завершение, решение.
Возможен резкий поворот или принятие сложного решения. Это шанс очистить пространство. Слушайте себя.
Лев - "веревка"
Напряжение, повторение, увольнение.
Вы можете застрять в бесконечных делах или мыслях.
Дева - "Аист"
Перемены, движение, новый цикл.
Все вокруг намекает: вы созрели до перемен. Начните с малого и откроется большее пространство для роста.
Весы - "Медведь"
Сила, лидерство, защита.
Сегодня стоит постоять за себя – но достойно. У вас есть все ресурсы, чтобы решить сложный вопрос.
Скорпион - "Дерево"
Рост, восстановление, связь с корнями.
Ваша стабильность – в рутине и заботе о себе. Уделите внимание здоровью, традициям и внутреннему балансу.
Стрелец - "Башня"
Дистанция, ясность, стратегичность.
Пора посмотреть на ситуацию сверху. Не теряйте себя в мелочах – стратегическое мышление приведет к стабильности.
Козерог - "Звезды"
Надежда, видение, духовность.
Вы способны мечтать по-настоящему масштабно. День подходит для планов, визий и внутреннего вдохновения.
Водолей - "Письмо"
Коммуникация, информация, разговор.
День важных слов – сказанных или услышанных. Напишите то, что откладывали. Начните диалог, в котором нуждались.
Рыбы - "Сад"
Связи, лёгкость, публичность.
Сегодняшний день – для людей. Вы открыты для новых знакомств или света в уже знакомых отношениях. Удачный день для социальной жизни.
Карта дня для всех - "Лилии"
Покой, зрелость и доброта – вот ваши главные ориентиры. Будьте благородны в мыслях и поступках, и день пройдет гармонично.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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