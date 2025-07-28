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Оракул Ленорман на 28 июля – 3 августа 2025 для всех знаков зодиака: новые возможности
На этой неделе карты Ленорман показывают — кто получит шанс в любви, кто — финансовое открытие, кому-то пора закрывать старое и двигаться дальше. Узнайте прогноз для всех знаков зодиака на 7 дней вперед.
Карты Ленорман – символическая система, точно передающая энергию текущего момента. Прогноз на 28 июля – 3 августа 2025 года охватывает три ключевые сферы жизни: любовь, финансы и работа. Для каждого знака — три карты, которые подсказывают на неделю.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз на 28 июля – 3 августа 2025 года по трем сферам
Овен
Любовь: "Гроб" — старые отношения или этапы завершаются. Возможна эмоциональная очистка.
Финансы: "Ключ" — новая возможность решить финансовую проблему или найти источник дохода.
Работа: "Веревка” — загрузка, рутинные задачи. Надо решить то, что накопилось.
Телец
Любовь: "Букет" — комплименты, внимание, приятные моменты в отношениях.
Финансы: "Коса" — неожиданные затраты или решение сократить что-то.
Работа: "Облака" — временная неопределенность или путаница в рабочих делах.
Близнецы
Любовь: "Сердце" — любовь или симпатия заигрывает новыми красками. Удачная неделя для романтики.
Финансы: "Мост" — переход между источниками дохода, изменение подхода к деньгам.
Работа: "Сад" — активное общение, встречи, сетевость.
Рак
Любовь: "Собака" — поддержка партнера, надежность, теплые отношения.
Финансы: "Книга" — еще не все детали вам известны, стоит исследовать больше.
Работа: "Башня" — работа наедине или в официальной среде, формальные решения.
Лев
Любовь: "Звезды" — вдохновение, сильная эмоциональная связь или романтические надежды.
Финансы: "Корабль" — возможность заработка через путешествия, изменения или новые форматы.
Работа: "Лиса" — будьте осторожны, кто-то может действовать в своих интересах.
Дева
Любовь: “Лилии” — мудрые, гармоничные отношения или новое знакомство на более глубоком уровне.
Финансы: "Крест" — период ответственных решений или ограничений.
Работа: "Дерево" — постепенный, но надежный рост, стабильная неделя.
Весы
Любовь: “Дом” — семейная гармония, домашние дела на первом плане.
Финансы: "Медведь" — стабильность или поддержка со стороны старшего лица.
Работа: "Солнце" — успех, признание, результат вашего труда.
Скорпион
Любовь: "Письмо" — приятное общение, признание или флирт.
Финансы: "Аист" — изменение финансовых привычек, новые источники прибыли.
Работа: "Якорь" — стабильность, держите курс - вы на правильном пути.
Стрелец
Любовь: "Всадник" — новости, активность, новые знакомства или встреча.
Финансы: "Змея" — внимательно проверяйте условия, возможные хитрые моменты.
Работа: "Сад" — публичная деятельность, активное участие в командной работе.
Козерог
Любовь: "Книга" — отношения раскрываются постепенно. Надо больше узнать друг о друге.
Финансы: "Солнце" — хороший период для доходов, вознаграждений или премий.
Работа: "Ключ" — вы получаете возможность реализовать важную задачу.
Водолей
Любовь: "Письмо" — признание, сообщение, флирт.
Деньги: "Гроб" — пора проститься с неэффективным методом расходования средств.
Работа: "Коса" — внезапные изменения или завершение проекта.
Рыбы
Любовь: "Луна" — интуиция, глубокие чувства, чувственность.
Финансы: "Букет" — приятная неожиданность или прибыль с удовольствием.
Работа: "Башня" — держите профессиональную дистанцию, официальность поможет избежать ошибок.
Неделя с 28 июля по 3 августа 2025 года обещает быть переломной во многих аспектах. В любовной сфере многие знаки получат новый шанс на близость, прояснение чувств или приятные романтические жесты. Ключевыми словами недели здесь становятся: открытость, глубина, поддержка.
В финансах наблюдается нестабильность для одних и прорыв для других. Для кого это время пересмотреть бюджеты, для кого-то — найти новый ресурс. Главное – гибкость и стратегичность, а также готовность к неожиданным, но полезным изменениям.
В сфере работы многие ощутят необходимость либо структуризации, либо обновления: кто-то завершит старые задачи, другие — получат шанс реализоваться в новых проектах. Коммуникация, внимательность к деталям и готовность к решениям станут определяющими.
Эту неделю можно описать так:
"Движение через ясность и прощание со стариком - путь к новой стойкости".
Совет недели – не бойтесь обновления, даже если оно приходит через завершение.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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