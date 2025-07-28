Оракул Ленорман на 28 июля – 3 августа 2025 для всех знаков зодиака: новые возможности

Оракул Ленорман / © ТСН

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Карты Ленорман – символическая система, точно передающая энергию текущего момента. Прогноз на 28 июля – 3 августа 2025 года охватывает три ключевые сферы жизни: любовь, финансы и работа. Для каждого знака — три карты, которые подсказывают на неделю.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз на 28 июля – 3 августа 2025 года по трем сферам

Овен

Любовь: "Гроб" — старые отношения или этапы завершаются. Возможна эмоциональная очистка.

Финансы: "Ключ" — новая возможность решить финансовую проблему или найти источник дохода.

Работа: "Веревка” — загрузка, рутинные задачи. Надо решить то, что накопилось.

Телец

Любовь: "Букет" — комплименты, внимание, приятные моменты в отношениях.

Финансы: "Коса" — неожиданные затраты или решение сократить что-то.

Работа: "Облака" — временная неопределенность или путаница в рабочих делах.

Близнецы

Любовь: "Сердце" — любовь или симпатия заигрывает новыми красками. Удачная неделя для романтики.

Финансы: "Мост" — переход между источниками дохода, изменение подхода к деньгам.

Работа: "Сад" — активное общение, встречи, сетевость.

Рак

Любовь: "Собака" — поддержка партнера, надежность, теплые отношения.

Финансы: "Книга" — еще не все детали вам известны, стоит исследовать больше.

Работа: "Башня" — работа наедине или в официальной среде, формальные решения.

Лев

Любовь: "Звезды" — вдохновение, сильная эмоциональная связь или романтические надежды.

Финансы: "Корабль" — возможность заработка через путешествия, изменения или новые форматы.

Работа: "Лиса" — будьте осторожны, кто-то может действовать в своих интересах.

Дева

Любовь: “Лилии” — мудрые, гармоничные отношения или новое знакомство на более глубоком уровне.

Финансы: "Крест" — период ответственных решений или ограничений.

Работа: "Дерево" — постепенный, но надежный рост, стабильная неделя.

Весы

Любовь: “Дом” — семейная гармония, домашние дела на первом плане.

Финансы: "Медведь" — стабильность или поддержка со стороны старшего лица.

Работа: "Солнце" — успех, признание, результат вашего труда.

Скорпион

Любовь: "Письмо" — приятное общение, признание или флирт.

Финансы: "Аист" — изменение финансовых привычек, новые источники прибыли.

Работа: "Якорь" — стабильность, держите курс - вы на правильном пути.

Стрелец

Любовь: "Всадник" — новости, активность, новые знакомства или встреча.

Финансы: "Змея" — внимательно проверяйте условия, возможные хитрые моменты.

Работа: "Сад" — публичная деятельность, активное участие в командной работе.

Козерог

Любовь: "Книга" — отношения раскрываются постепенно. Надо больше узнать друг о друге.

Финансы: "Солнце" — хороший период для доходов, вознаграждений или премий.

Работа: "Ключ" — вы получаете возможность реализовать важную задачу.

Водолей

Любовь: "Письмо" — признание, сообщение, флирт.

Деньги: "Гроб" — пора проститься с неэффективным методом расходования средств.

Работа: "Коса" — внезапные изменения или завершение проекта.

Рыбы

Любовь: "Луна" — интуиция, глубокие чувства, чувственность.

Финансы: "Букет" — приятная неожиданность или прибыль с удовольствием.

Работа: "Башня" — держите профессиональную дистанцию, официальность поможет избежать ошибок.

Неделя с 28 июля по 3 августа 2025 года обещает быть переломной во многих аспектах. В любовной сфере многие знаки получат новый шанс на близость, прояснение чувств или приятные романтические жесты. Ключевыми словами недели здесь становятся: открытость, глубина, поддержка.

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В финансах наблюдается нестабильность для одних и прорыв для других. Для кого это время пересмотреть бюджеты, для кого-то — найти новый ресурс. Главное – гибкость и стратегичность, а также готовность к неожиданным, но полезным изменениям.

В сфере работы многие ощутят необходимость либо структуризации, либо обновления: кто-то завершит старые задачи, другие — получат шанс реализоваться в новых проектах. Коммуникация, внимательность к деталям и готовность к решениям станут определяющими.

Эту неделю можно описать так:

"Движение через ясность и прощание со стариком - путь к новой стойкости".

Совет недели – не бойтесь обновления, даже если оно приходит через завершение.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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